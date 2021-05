Profilo Instagram pubblico o privato? Le dritte per scegliere con saggezza

L’utilizzo corretto e intelligente di Instagram può aprirti un mondo di possibilità che potresti non immaginare. Vediamo insieme quando è meglio rendere il tuo account privato e quando, invece, è consigliato tenerlo pubblico.

Il profilo Instagram è diventato uno strumento importante per il marketing del tuo brand. Puoi acquistare e vendere sulla piattaforma, aiutata dei contenuti visivi che possono influenzare le tendenze. Storie, IGTV e Reels ti consentono di interagire meglio con il tuo pubblico.

Con il diffondersi delle più disparate potenzialità della piattaforma, alcuni marchi hanno scelto di rendere privato il profilo aziendale. Questa scelta, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, non fa perdere followers ma genera un incremento sostanziale. Non sempre, però, è consigliabile fare questa scelta.

Profilo pubblico o privato: le differenze

Ci sono alcune differenze fondamentali tra avere un account pubblico o privato. Con il profilo pubblico, puoi monitorare la tua audience e tenere sotto controllo ogni incremento. In più, puoi richiedere l’upgrade ad account business, per usufruire delle funzionalità di un negozio online. Inoltre, puoi accedere alle sponsorizzazioni, comparire più efficacemente nelle ricerche, nei feed e sulla pagina Esplora.

Il profilo privato, invece, è visibile ai tuoi soli follower e solo loro possono interagire con i tuoi contenuti. Chiudere l’account significa essere meno aperti al pubblico ma ricorda che questo non può essere un profilo aziendale. Avrai sicuramente meno copertura ed è per questo che scegliere un account privato è sconsigliato se vuoi avere un account aziendale.

Perché scegliere un profilo privato

Chiudere l’account potrebbe avere però i suoi vantaggi, anche se solo per alcuni tipi di profili. Vediamo insieme quali sono i benefici delle pagine private e perché potrebbero essere la giusta soluzione per te.

Gli account privati ottengono più seguaci

I profili chiusi ottengono più seguaci, anche se non sempre. Ti garantiscono, però, una certa dose di esclusività. Quando l’account è privato, gli utenti devono seguirti per avere accesso ai tuoi contenuti, innalzando incredibilmente l’hype della tua pagina perché tutti vogliono sapere che cosa pubblichi.

Questa strategia non è sempre efficace per le aziende, perché l’argomento trattato potrebbe anche non suscitare l’interesse di chi vorrebbe seguirti. Per la vendita e promozione di prodotti, ha poco senso limitare la visibilità del tuo profilo.

Fidelizzazione dei follower

Instagram tende a proteggere gli account privati dalla perdita di follower. Se un utente decide di smettere di seguirti, la piattaforma agisce con un messaggio pop-up che chiede un’ulteriore conferma prima di lasciare l’account. Se quello che gli utenti vedono è fantastico, allora potrebbero pensarci bene prima di lasciare il profilo.

Inoltre, non c’è alcuna garanzia che possano tornare a seguire l’account. Potresti non accettare ancora una nuova richiesta di follow per la seconda volta. Diventa quindi fondamentale non tornare indietro.

Controllo e sicurezza dei contenuti

Con l’incremento dell’attività online, è diventato difficile controllare chi vede i tuoi contenuti. L’account privato ti aiuta a monitorare il pubblico e ne limita l’accesso. Puoi decidere chi ti sta guardando! Puoi così tenerti al riparo da eventuali sottrazioni di contenuti ed evitare il riutilizzo di immagini e video. L’account privato è quindi un vantaggio per artisti, pagine di meme e creatori di contenuti creativi.

Separa il business dalla vita privata

Se ami pubblicare delle foto personali, allora l’account privato è la soluzione migliore. Alcuni contenuti sensibili potrebbero essere segnalati e determinare la sospensione del profilo. Quelli privati hanno meno possibilità di essere segnalati dai tuoi follower.

Un account legato a un’attività, difficilmente ha bisogno di essere reso privato. Non solo sarebbe controproducente per i tuoi affari, ma sarebbe anche inutile in termini pratici di utilizzo della piattaforma.

Tutto dipende dal tipo di business che vuoi perseguire: se i tuoi prodotti sono unici e imperdibili, allora potrebbe avere senso chiudere l’account perché i follower siano invogliato a premere il tasto segui e vedere i tuoi contenuti. Inoltre, gli account legati a un’attività difficilmente rischiano di essere sospesi per segnalazioni provenienti dagli utenti per contenuti inadeguati.

Decidi cos’è meglio per te

Rendere un account privato è facile, ma è davvero la mossa giusta per te? Valuta quindi in base al tuo tipo di account e a quello che stai cercando di ottenere. I vantaggi sono tanti ma non sono comuni a tutti i profili. Tieni sempre presenti gli obiettivi e il tipo di contenuto che vuoi condividere con il pubblico di Instagram.

Se non hai ancora un grande seguito, scegliere di chiudere l’account potrebbe non essere la soluzione migliore. Ricorda che, così, riduci drasticamente la tua visibilità, compromettendo la platea del tuo profilo che invece ha bisogno di crescere ed espandersi perché abbia il giusto richiamo sulla piattaforma.

Conclusioni

Se vuoi cercare di ottenere più follower chiudendo il tuo account, valuta attentamente i pro e i contro di questa tua iniziativa. Non dimenticare che potrebbe essere dannoso per la maggior parte degli account, a meno che tu non sia un artista o un creator che pubblica dei contenuti unici e che richiamano una grande quantità di utenti. Quindi, a meno di una vera necessità legata al tuo business, lascia che il tuo profilo rimanga pubblico.