5 app che ti faranno guardare il mondo con occhi nuovi

P er guardare il mondo con occhi nuovi non occorre andare chissà dove. Con queste 5 straordinarie app non sarai più la stessa.

Ti piacerebbe guardare il mondo con occhi diversi? Imparare ad approcciarti in modo nuovo alle cose? O persino ridurre la distanza tra realtà e fantasia? Oggi tutto questo è possibile ed è merito di alcune app davvero innovative, alcune delle quali sfruttano persino la realtà aumentata. Puoi imparare le lingue interagendo con tutor virtuali, proprio come se stessi parlando con una persona in carne e ossa. Puoi apprendere l'arte dell'organizzazione e del risparmio. O scoprire cose che non avresti mai immaginato. Stanne certa, con queste 5 app non guarderai più il mondo nello stesso modo.

MondlyAR

È l'ennesima volta che provi a imparare le lingue affidandoti alle app a tema. Ma ancora non hanno dato risultati soddisfacenti. Niente paura, non dovrai trasferirti per mesi, se non addirittura anni, all'estero, puoi risolvere i tuoi problemi con questa app di realtà aumentata, chiamata MondlyAR. Grazie al riconoscimento vocale, potrai interagire direttamente con un' assistente virtuale, e nel tuo salotto compariranno cose inaspettate. Si sa, l'interazione è fondamentale per imparare una nuova lingua e questa app, puntando sulla conversazione, ti facilita notevolmente il compito.

Pomodoro Time

Pomodoro Time è l'app che ti insegna a focalizzare l'attenzione, a non distrarti e a non procrastinare. Basata sulla famosa tecnica del pomodoro ideata da Francesco Cirillo, aiuta a gestire il tempo in modo efficace. Innanzitutto cerchiamo di capire come funziona questo famoso sistema. Bisogna impostare il timer a forma di pomodoro su 25 minuti e iniziare a dedicarsi a una sola attività, senza distrazioni. Quando il timer suona, ci si può concedere 5 minuti di pausa. Dopodiché si riprende una nuova attività per altri 25 minuti, concedendosi una nuova pausa di 5 minuti. Ogni 4 pomodori la pausa dev'essere più lunga, dai 15 ai 30 minuti.

Le cosiddette app pomodoro si basano proprio su questo metodo. Pomodoro Time è un timer che puoi impostare scegliendo la durata degli intervalli, semplice ed efficace. Ma non è l'unica. Simple Pomodoro, per iPhone e iPad, ti consente di personalizzare sia la durata che che le notifiche del timer, in modo del tutto gratuito. E hai a disposizione la funziona "do not disturb". Un'altra app pomodoro è Focus booster che consente di registrare uno storico per monitorare i tuoi progressi e verificare come hai sfruttato il tempo a disposizione.

Headspace

Quanto ti piacerebbe svegliarti ogni mattina, puntualissima, e dedicare mezz'oretta alla meditazione. Hai letto e riletto dei suoi innumerevoli benefici, sai che aiuta la concentrazione, che mantiene alla larga i pensieri nocivi, sei informatissima. Eppure, nonostante gli sforzi e tutta la buona volontà, non sei mai riuscita a tenere fede ai buoni propositi. Perché una cosa è voler meditare, un'altra riuscirci davvero.

Se hai già testato qualche app, e ti ha delusa, metti al bando l'incertezza e sperimenta Headspace. Creata da Andy Puddicombe, disponibile sia per iOS che per Android, propone moltissime meditazioni guidate suddivise in percorsi a tema, che puoi anche personalizzare rispondendo ad alcune semplici domande. Dalla salute alla coppia, le sezioni sono numerose, alcune gratuite, altre a pagamento. Ti consigliamo di provarla nella versione free e se dovessi trovarti bene, come probabilmente accadrà, passa pure alla Premium, è ancora più ricca.

Mybrana 3D

Mybrana 3D è un'app destinata più che altro alle creative che hanno voglia di stravolgere la realtà, facendola interagire con il mondo virtuale. L'app permette infatti di personalizzare i tuoi video con elementi immaginari. Per esempio, puoi inquadrare una strada e farci spuntare dei surreali tentacoli di polipo. E persino far attraversare il cielo da macchine volanti o draghi. Sfruttando la realtà aumentata, puoi trasformare letteralmente la realtà circostante e condividere le tue creazioni online, stupendo proprio tutti.

Pur non avendo una funzione pratica vera e propria, ti permette di immaginare un mondo diverso (e anche di vederlo), stimolando la fantasia e la creatività. Un modo decisamente nuovo per osservare ciò che ci circonda, dando vita a immaginari da film di fantascienza.

Monefy

Disponibile sia in versione gratuita che a pagamento, Monefy è l'app ideale se vuoi imparare una nuova prospettiva in materia di denaro. Ti aiuta infatti a risparmiare in modo efficace e rapido. Puoi creare delle categorie di spesa, per esempio quella dedicata allo shopping, alla spesa quotidiana, ai trasporti e via dicendo, e tenere traccia di tutte le uscite, con un semplice click. Non solo, hai anche la possibilità di segnalare le entrate di qualunque genere, non solo lo stipendio.

Fatto questo, l'app ti metterà a disposizione dei grafici che ti aiuteranno a monitorare facilmente il tuo denaro, come lo spendi, quanto ne entra, quanto ne esce e molto altro. Si tratta di un'app molto semplice e intuitiva, anche rispetto ad altre della stessa tipologia che richiedono un po' più di attenzione e tempo. L'unica cosa che ti devi impegnare a fare quotidianamente è annotare le spese ogni volta che le effettui. Ma una volta presa l'abitudine, e ti basterà qualche giorno, vedrai che ti verrà automatico.