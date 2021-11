Lookfantastic Beauty Box: approfitta delle promo Black Friday

T utto quello che c'è da sapere sulle Beauty Box di Lookfantastic e in cosa consiste la promo Black Friday

Con il Black Friday arriva l’edizione speciale della Lookfantastic Beauty Box. Potrai acquistare la tua box in edizione limitata con uno sconto del 30%.

All’interno della scatola, rigorosamente nera, trovi ben 11 prodotti, tra cui un rossetto, una maschera per il viso, una crema per il corpo e un balsamo per le labbra al prezzo di 28 euro invece di 40 euro. Se poi hai un abbonamento da 3, 6 o 12 mesi alle Lookfantastic Beauty Box, ricevi

anche uno sconto ulteriore pari a 5 euro.

Ma le offerte non finiscono qui. Se vuoi acquistare un prodotto singolo, puoi usufruire di riduzioni fino al 50%. Ti piacerebbe capire meglio qual cosmetici sono in promozione? Leggi la nostra guida e inizia a compilare la tua lista desideri.

Lookfantastic online: approfitta delle promo nello shop

Grazie al Black Friday puoi acquistare diverse Lookfantastic Beauty Box in edizione limitata a prezzo ridotto. Le scatole sono sicuramente un’ottima idea in vista del Natale. Trovi a prezzo ridotto del 30% la beauty box da regalo Night Before Xmas 2021, la Lookfantastic Gift Guide Houseprooud Box 2021 e la Lookfantastic Gift Guide - The Woman Who Wants Everything.

Non solo, puoi usufruire di tante altre offerte su creme, make up, prodotti per capelli e profumi:

regali di Natale con sconti fino al -30% +10% extra

profumi per uomo e per donna con sconti fino al -50% +10% extra

cosmetici e profumi Armani con sconti fino al -30% +10% extra

cosmetici Urban Decay con sconti fino al -40% +10% extra

cosmetici e profumi YSL con sconti fino al -30% +10% extra

creme Tripollar con sconti fino al -50% +10% extra

detergenti viso CeraVe con sconti fino al -33% +10% extra

prodotti skin care a marchio Frash con sconti fino al -50% +10% extra

Come vedi dall’elenco, Lookfantastic ha deciso di proporre un 10% di sconto ulteriore. Si tratta della riduzione aggiuntiva legata alla campagna promozionale della Cyber Week.

Usufruisci delle riduzioni usando un codice sconto Lookfantastic. Sono disponibili voucher con sconto del 50% +16% di sconto extra, coupon con riduzioni del 50% +15% di sconto extra e voucher con 50% di sconto Black Friday sulla Lookfantastic Beauty Box firmata Christophe Robin.

L’utilizzo dei voucher è semplice e veloce. Devi copiare e incollare il codice alfanumerico nel box del tuo carrello con il riepilogo dell’ordine. Conferma l’acquisto e Lookfantastic Italia provvede ad applicare subito lo sconto al tuo totale da pagare.

Lookfantastica Italia: come funzionano le offerte dello shop

Per usufruire delle promo accedi semplicemente a Lookfantastic online e scopri i prodotti e i marchi in offerta, tra cui:

Shu Uemura

L’Oréal

Aveda

Clinique Estée Lauder

Kérastase

Maybelline

Dolce & Gabbana

Redken

Cantu

Se hai deciso di approfittare del Black Friday per fare una bella scorta di prodotti, puoi anche scegliere l’opzione del pagamento rateale. Non paghi cioè al momento della conferma dell’ordine, ma suddividi la somma in 4 rate mensili senza interessi con Sezzle. Ogni rata corrisponde al 25%

del tuo totale da pagare.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.