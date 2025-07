Non sono né Helsinki né Budapest le capitali europee della sauna, ma è Riga a conquistare il trono del benessere. La città baltica si è guadagnata il primo posto nella classifica stilata da SpaSeekers.com, sito britannico specializzato nella prenotazione di spa. Il portale ha analizzato le recensioni online di 172 città: la capitale della Lettonia ha ottenuto un eccellente 90 su 100, superando anche le più blasonate città nordiche.

Voglia di sauna: la ricerca di SpaSeekers.com

Quali sono le città europee dove si trovano le saune migliori? SpaSeekers.com ha analizzato le recensioni online di 172 città diverse e assegnando a ciascuna un punteggio “sauna core” in centesimi.

Riga, capitale europea del benessere

Riga si rivela dunque un vero e proprio santuario del benessere. La città lettone vanta una lunga tradizione termale, con strutture di altissimo livello come ESPA Riga, un centro a cinque stelle con piscine, saune, bagni di vapore e trattamenti esclusivi, e il raffinato Taka Spa, noto per i suoi rituali personalizzati e l’atmosfera intima. Tra i trattamenti tipici spiccano i massaggi con rami di betulla, i bagni freddi dopo l’esposizione al calore e i percorsi termali a temperatura crescente, che riflettono la filosofia lettone del benessere graduale e profondo.

Le altre città in classifica

Al secondo posto troviamo Košice, in Slovacchia, con un punteggio di 83. Helsinki, patria della sauna, si piazza al terzo posto con 79 punti. Ecco la top 10 delle capitali della sauna:

Lettonia – Riga: 90/100

Slovacchia – Kosice: 83/100

Finlandia – Helsinki: 79/100

Romania – Cluj-Napoca: 69/100

Jersey – Saint Helier: 67/100

Kosovo – Pristina: 64/100

Regno Unito – Leeds: 63/100

Montenegro – Podgorica: 57/100

Ungheria – Budapest: 56/100

Bosnia ed Erzegovina – Sarajevo: 51/100

Le origini della sauna in Finlandia

La sauna ha radici antichissime: si pensa sia nata in Finlandia circa 2.000 anni fa, quando si scavavano fosse nel terreno, si rivestivano di pietre e si accendeva un fuoco per generare calore. Era un luogo sacro, di purificazione e socialità, e ancora oggi mantiene questo valore simbolico. In Finlandia ci sono oltre 3 milioni di saune per una popolazione di 5,5 milioni di abitanti: praticamente una per ogni famiglia.

Perché la sauna fa bene

I benefici della sauna sono numerosi, sia per la salute del nostro organismo sia per la sua funzione distensiva e antistress. Installando saune domestiche con una spesa contenuta, esiste la possibilità di concedersi questi bagni di calore a bassa umidità ogni volta che se ne avverte l’esigenza. Ecco, in sintesi, alcuni dei vantaggi di questa pratica nordica:

Migliora la circolazione sanguigna e la salute cardiovascolare

Riduce lo stress e favorisce il rilassamento mentale

Allevia i dolori muscolari e velocizza lo smaltimento di acido lattico

Pulisce la pelle in profondità

Favorisce la detossinazione attraverso la sudorazione

È un’alternativa sana e conviviale a una serata fuori

Sauna: sempre meglio essere prudenti

La sauna è un rituale benefico, ma va affrontata con buon senso. È importante non superare i 15-20 minuti per sessione (non è una prova di resistenza). Consigliabile bere molta acqua prima e dopo, per evitare la disidratazione. Per chi soffre di problemi cardiaci e per chi ha la pressione troppo alta o troppo bassa può risultare pericolosa per la salute. Da evitare in caso di febbre, infezioni cutanee, stati infiammatori e gravidanza.

