Realizzare da sé i mobili permette di personalizzare lo spazio esterno secondo i propri gusti, le esigenze e il budget. La sdraio, con il suo stile rilassato e il comfort imbattibile, è la compagna ideale per i pomeriggi soleggiati, i sonnellini all’ombra o la lettura a bordo piscina.

Il modello in legno fai-da-te ha molti vantaggi: è solido, ecologico, economico e può essere adattato a tutte le corporature. Che tu sia un principiante o un appassionato di bricolage, con un po’ di pazienza e gli strumenti giusti, questo progetto è alla tua portata. Numerosi tutorial online spiegano passo passo come realizzarlo con successo.

In più, è un’ottima occasione per riciclare materiali come pallet o tavole di recupero. E non c’è niente di più gratificante che sdraiarsi su una sedia costruita con le proprie mani! Ecco quindi tutto ciò che ti serve per metterti all’opera con una sdraio fai-da-te.

Materiali

2 tavole in legno massello (170 mm x 1200 mm) per i montanti laterali

6-8 listelli di legno (circa 60 mm x 800 mm) per la seduta

2 traverse (800 mm) per la struttura

2 cerniere metalliche resistenti

Viti per legno (4 x 40 mm)

Colla da falegname (opzionale)

Carta abrasiva o levigatrice

Vernice o impregnante per esterni (facoltativo)

Strumenti

Sega circolare o seghetto alternativo

Trapano/avvitatore

Metro

Squadra

Levigatrice o blocchetto abrasivo

Morsetti

Matita da falegname

Procedimento

Segna le misure con metro e squadra. Taglia montanti, listelli e traverse secondo le dimensioni desiderate. Carteggia con cura ogni pezzo. Fissa i montanti laterali con le traverse per formare un telaio solido. Avvita i listelli della seduta lasciando uno spazio regolare tra l’uno e l’altro. Usa i morsetti per mantenere stabili i pezzi durante l’avvitamento. Fissa lo schienale con le cerniere sulla parte posteriore del telaio. Puoi aggiungere un sistema a cremagliera o blocco per regolare l’inclinazione. È consigliabile testare diverse angolazioni per trovare quella più comoda. Leviga nuovamente tutta la struttura per rimuovere schegge. Applica una mano di vernice o impregnante per proteggere il legno dagli agenti atmosferici. Lascia asciugare secondo le indicazioni. Posiziona la tua sdraio su terrazzo o giardino, aggiungi un cuscino soffice… e goditi il meritato relax!

