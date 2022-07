Borse e cestini in paglia: che chic!

L a borsa in paglia è l'accessorio che può rendere il nostro stile unico: da sfoggiare non solo in spiaggia e in vacanza ma anche in città. Come ci insegna Jane Birkin

In principio fu Jane Birkin. Poi star come Reese Witherspoon, Olivia Palermo, Poppy Delevigne, Naomi Watts, Kaia Gerber, Nicky Hilyon. E persino reali come Carolina di Monaco e la figlia Charlotte Casiraghi, Beatrice di York e Sophie Rhys-Jones, contessa di Wessex.

Le varianti più trendy

Oggi nessuno di noi può fare a meno di un accessorio come la borsa di paglia. Ma anche tutte le varianti in raffia e canapa o i più strutturati cestini in rattan o vimini. Un trend che da ormai qualche stagione sta invadendo le strade e che mixa perfettamente l'eccentricità inglese e la disinvoltura francese. Con una nota elegantemente chic italiana, ovviamente.

L'anti-borsa per eccellenza

La semplicità e la funzionalità della borsa di paglia è senza precedenti. Che si tratti di grandi shopping bag "accoglienti", di piccoli intrecci glamour, o di modelli eccentrici e fashion, la scelta di sfoggiare l'anti-borsa per eccellenza (se scegliete quelle no-brand) è dettata dall'esigenza di mostrare in pubblico il proprio gusto unico e non tanto il proprio denaro. Una vera e propria icona che possiamo trovare anche nei mercatini per pochi euro e che possiamo sfruttare tutto l'anno. Proprio come Jane Birkin che non la mollava nemmeno in inverno con calze pesanti e pelliccia. Cosa c'è di più chic?

Semplici o ricamate?

Si possono scegliere le big-size, quelle morbide da spiaggia o piscina, magari con frasi ricamate che attraggono gli sguardi dei passanti. Oppure quelle rigide, tonde o squadrate, raffinate e adatte alle serate in città. Ma anche quelle con i manici in bambù o con tracolla in pelle. Le bon ton con frange, fiori, pizzi, passamaneria, piume e pon pon. E che dire dei colori? Anche se le più gettonate sono quelle in colori naturali, le celebrity non disdegnano le versioni pop dalle tonalità vivaci, vitaminiche e fluo.

E voi quale amate sfoggiare?