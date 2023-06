T i confessiamo un segreto: anche noi, come te, stiamo già sognando il mare. Lontane o vicine che siano le ferie, non è mai troppo tardi per iniziare a pensare allo swimwear che indosseremo questa stagione. E vogliamo cominciare proprio dai costumi interi



Li abbiamo avvistati sulle passerelle delle sfilate moda primavera-estate 2023 e ci hanno letteralmente ammaliate. Ci hanno fatto sognare la dolce stagione, l'acqua cristallina, la sabbia dorata e l'aperitivo in spiaggia. Bene, il momento è arrivato. In questa guida shopping troverai i costumi interi su cui puntare ora per i tuoi look in riva al mare. Pronta ad intercettare il tuo must-have?

Il costume intero nelle sfilate primavera-estate 2023

Stampe, fantasie, colore. I costumi interi ci parlano attraverso i propri dettagli, comunicano energia, carattere, personalità. L'ispirazione ai modelli di tendenza arriva dalle sfilate moda primavera-estate 2023: in passerella da Luisa Spagnoli, ad esempio, il costume intero viene proposto con scollo squadrato, enfatizzato nella sua impeccabile geometria dalla stampa a maxi righe multicolor. Si colga l'occasione per adocchiare anche lo styling: il bucket hat di paglia, i gioielli maxi e il telo perfettamente abbinato al costume ci guidano verso un'estate in spiaggia a prova di stile.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli primavera-estate 2023.

La collezione Moschino moda primavera-estate 2023 porta la firma dell'ormai ex direttore creativo Jeremy Scott (ad oggi la maison non ha ancora annunciato chi prenderà il suo posto, e non vediamo l'ora di scoprirlo). Presente all'appello è il costume intero, stampato con fantasie pop che richiamano l'immaginario à la marinière. Vedere per credere il gonfiabile indossato a mo' di cappello. La chicca di stile? Ovviamente, la cintura metallica, con lettering del logo Moschino.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Moschino primavera-estate 2023.

E per chi ha un animo più hardcore, le tendenze della moda mare estate 2023 ci dirottano su Philipp Plein: nell'immaginario collettivo, il cuore trafitto dal pugnale è il simbolo (squisitamente "old school") tatuato sui bicipiti di pirati e marinai. Bene, Philipp Plein lo ingrandisce fino a renderlo protagonista del costume intero, indossato sotto una giacca di jeans in versione cropped. Quanta coolness!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Philipp Pleinn primavera-estate 2023.

Guida shopping: i costumi interi per l'estate 2023

Veniamo alla pratica. Stai cercando il costume intero per i tuoi look da spiaggia di questa stagione? Siamo certe che ti innamorerai (a prima vista) della selezione che ti abbiamo preparato. Colorati, asimmetrici oppure no, con coppe e ferretto oppure senza, con rouches, a fiori, monocromatici o ancora in lycra laminata: ne abbiamo scelti per te di ogni tipologia. E anche a portata di qualsiasi budget, dai prezzi piccoli fino a quelli che potrebbero rappresentare un piccolo investimento duraturo nel tempo.

Troverai anche i costumi da bagno sostenibili, in tessuti rigenerati (che fanno bene al pianeta e anche al cuore). Non ti resta che scegliere il tuo preferito tra questi meravigliosi costumi interi che - ti sveliamo un segreto! - ti scoprirai a voler indossare anche dopo il mare, al posto del body.

Costume intero imbottito con cut-out, H&M (€29,99)

Costume da bagno in jacquard brillante, Oysho (€59,99)

In lycra laminata, Alldaylong Beachwear (€115)

Costume intero a fiori, Barts (€89,99)

Monospalla con cut out, Fantabody (€89)

Ha le coppe rimovibili, scollo quadrato e volant. Zara (€32,95)

Costume con scollo arricciato e fantasia optical, Ayla Swim (€160,95)

Costume intero monospalla, Desigual (€79,95)

Con scollo a V, Chitè Milano (€129)

Costume intero con cut out, Tezenis (€22.99)

Costume intero asimmetrico, OpéraSport (€150)

Con scollo all’americana e cut out, Reina Olga (€180)

Costume da bagno sostenibile in nylon riciclato, Kyll (€303,95)