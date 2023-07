F reschi e ampi, ma in primis espressione di un'eleganza senza tempo. Hai già dato uno sguardo ai caftani di tendenza quest'estate? Se la risposta è negativa, è il momento giusto. Per affrontare la stagione calda con il più timeless dei must-have

A tinta unita o stampati, corti o lunghi: comunque siano, i caftani prendono un posto speciale nel nostro cuore quando si parla di moda estiva. Le tendenze di questa stagione non si fanno trovare impreparate, anzi, abbiamo preparato per te un manuale di stile per guidarti non solo nel look – quello da spiaggia e anche quello per la città – ma anche per esserti di supporto nella scelta del tuo alleato.

Come indossare i caftani al mare e in città

L’ispirazione dalle passerelle è firmata Luisa Beccaria: la collezione moda primavera-estate 2023 porta in passerella un caftano floreale perfettamente abbinato al costume da bagno e il cappello a tesa larga, accessorio imprescindibile per proteggersi dal sole. Tutto è impeccabilmente abbinato, ma non ciò toglie di poter creare un look spezzato all’insegna del mix & match.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Beccaria primavera-estate 2023.

Non solo in spiaggia! Al mare come in città, un caftano molto coprente – in lino o cotone – può essere l’alleato dei look più urban. Ce lo dimostra questa proposta street style, dove il nostro must-have trova spazio sopra un paio di stivaletti (sostituibili con sandali e friulane).

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Guida shopping: i modelli di tendenza adesso

Su quale caftano puntare questa stagione? La moda estate 2023 strizza l’occhiolino ai modelli classici ma anche a quelli più briosi. Ecco perché nella nostra selezione shopping troverai proposte monocromatiche o con colorazioni tie-dye, così come modelli stampati o ricamati. Le stampe floreali predominano insieme al motivo paisley e le righe. Troverai caftani per ogni budget, dai modelli low cost a quelli – espressione di artigianalità italiana – che rappresentano un piccolo investimento longevo da amare, custodire e indossare nel tempo.

Ricamato, Oltre (€79,90)

Di pizzo macramè a fiori, Calzedonia (€49,90)

Abito a caftano oversize, H&M (€24,99)

Caftano stampato, Elena Mirò (€180)

Di lino, Zara (€69,95)

Caftano con arricciatura frontale, Barts ( €49,99)

Stampato, MC2 Saint Barth (€159)

Lungo con Oval T jacquard, Twinset (€170)

Tie-dye, Desigual (€79,95)

Caftano degradé, Yamamay (€49,95)

Di cotone con ricamo, Tory Burch, su MyTheresa (€289)

In seta, Max&Co (€299)

Ricamato con perle, Antik Batik (€489)