Quali sono i boschi più belli d’Italia e quando visitarli?

A lla scoperta dei boschi più belli d'Italia: quali sono e quando visitarli per godersi uno spettacolo unico

L’autunno è il periodo migliore per godersi una splendida passeggiata nei boschi più belli d’Italia. Alla scoperta di paesaggi mozzafiato, foliage e una Natura straordinaria, tutta da vivere. Scopriamo insieme gli angoli più suggestivi e magici, assolutamente da non perdere!

Parco dei boschi di Carrega

Sapevi che nella Pianura Padana si trova un bosco? Si tratta del Parco dei Boschi di Carrega, situato a circa 15 chilometri da Parma. Una riserva naturale incontaminata in cui regalarsi lunghe passeggiate, in bicicletta oppure a piedi, fra cerri e castagni. Esplorare il parco è un’esperienza magica, grazie alla presenza di ville, palazzi e di laghetti incantati.

Valle sul Clitunno

Fra le regioni più verdi d’Italia, l’Umbria custodisce una perla meravigliosa. Parliamo della Valle del Clitunno che si trova fra Montefalco e Spoleto: una distesa di uliveti e vigneti che, soprattutto d’autunno, regalano mille sfumature, dal giallo all’arancio sino al rosso. Il punto più spettacolare, in cui scattare una foto da postare su Instagram, si trova alle Fonti del Clitunno in cui ammirare un tempio corinzio, divenuto oggi una chiesa e proclamato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Parco del Pollino

Paesaggi che sembrano quadri: accade nel Parco del Pollino che con i suoi colori ispira e fa sognare. Aceri, pini e faggi creano un ambiente che affascina e regala la possibilità di spaziare fra tantissimi paesaggi e scenari. Le attività da sperimentare poi sono tantissime. La più spettacolare? La scalata delle Dolomiti Lucane!

Boschi etnei

L’Etna, vulcano per eccellenza, custodisce dei boschi straordinari. Betulle e faggi con giochi di colori e prospettive incredibili. Visitare i boschi etnei nel periodo autunnale è un’esperienza assolutamente da provare con le foglie rosse degli alberi che si sovrappongono al nero intenso della terra vulcanica. I punti più belli da ammirare? Le faggete che si trovano ad Acqua Rocca degli Zappini oppure le betulle gialle che crescono sui crateri dell’Etna.

Foresta di Tarvisio

Fra i boschi più belli d'Italia, la Foresta di Tarvisio si estende sino al confine con Slovenia e Austria, toccando numerosi comuni. Incantevole tesoro nel cuore delle Alpi Giulie, ospita due laghi molto famosi: i laghi di Fusine con acque verdi e cristalline, rifugio e habitat di flora e fauna unici al mondo. Il bosco è ricco di larici, faggi secolari e abeti bianchi. Passeggiando fra i sentieri è possibile imbattersi in stambecchi, puzzole o ermellini, ma anche ammirare il volo dell’aquila reale. Non solo: visitando questo luogo d’estate si può fotografare la fioritura del fiore viola della Wulfenia carinthiaca che si trova solamente sull’Himalaya.

Bosco di La Thuile

Situato in Val D'Aosta, il bosco La Thuile è uno fra i più belli d’Italia. Ammirandolo dall’alto sembra di essere finiti in un quadro con il fitto degli abeti, il biancore della neve d’inverno e dei pascoli d’estate, ma anche la fioritura della mitica orchidea macchiata. L’itinerario all’interno del bosco si snoda fra piccoli laghetti e cascate, con spettacoli arcobaleno e il suono cristallino dell’acqua.

Bosco di Stilo

Il bosco di Stilo, in Calabria, è famoso per la presenza dell’Abete bianco che può arrivare sino a 5 metri e mezzo d’altezza. Questo però non è l’unica particolarità di questo bosco italiano, avvolto nl mistero. Al suo interno infatti si trova un villaggio megalitico con blocchi di granito e quarzo modellate per indicare simboli e descrivere il movimento delle stelle. Il punto più spettacolare si trova dove la vegetazione bassa lascia emergere una pietra con impressi spirali, losanghe e rombi.

Bosco di Salbertrand

Il Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, situato in Piemonte e vicino alla Val di Susa, è un immenso spazio, capace di sorprendere e affascinare. La Natura qui è selvaggia e incontaminata, non mancano però aree attrezzate e percorsi semplici, perfetti pure per i bambini. Il punto d’incontro per tutti i viaggiatori è il rifugio alpino Arlaud in cui gustare la cucina locale ammirando il panorama e respirando aria pulita.

Bosco Quarto

In Puglia, nel verde Gargano, si trova il Bosco Quart, ideale per chi cerca una Natura pura e semplice. Immagina ben 8000 ettari di flora e fauna in cui passeggiare, percorrendo sentieri che si snodano fra agrifogli profumati, carpini bianchi, alberi di cerro e faggi. Le aree pic-nic non mancano, così come i percorsi per le mountain bike.

Foresta di Somadida

Ricchissima di bellezze da vedere, la Foresta di Somadida è un posto magico, pronto ad accogliere anche anziani e bambini. Si può visitare a piedi, in bicicletta oppure a cavallo, col naso all’insù per contemplare abeti rossi e bianchi, faggi e larici, assaggiare frutti di bosco e immortalare volpi, caprioli e cervi. All’interno del bosco si trova una biblioteca con i volumi più belli di grandissimi scrittori come Buzzati o Tolkien, fra miti e leggende. Da non perdere pure il Giardino delle Farfalle, in cui sono esposte le farfalle più famose di quest’area d’Italia.