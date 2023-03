Box bob, scopri il taglio di capelli che dà volume

N on un semplice caschetto: è uno dei tagli più in tendenza nel nuovo anno, è fresco e raffinato, perfetto per dare volume ai tuoi capelli. Ecco di cosa si tratta

Il caschetto resta un hair trend intramontabile, amato dalle donne di qualsiasi età. È una tendenza che piace proprio a tutte noi e si tramanda con successo di generazione in generazione. Nel 2023 meglio optare per un tocco di freschezza in più: scopri il box bob, il taglio di capelli perfetto per dare volume alla tua chioma. Le donne con i capelli fini non potranno più farne a meno: è il taglio giusto per una chioma all'apparenza più folta e corposa.

Non un semplice caschetto: scopri la moda del 2023

Se vuoi sfoggiare un nuovo look e mostrare una nuova versione di te, parti dai capelli. Opta per il taglio più in linea con la tua fisionomia e ricordati di seguire le tendenze del momento. Se i capelli corti fanno al caso tuo, perché non provare il box bob?

È il taglio di capelli perfetto per la prossima primavera e il nome lascia poco spazio ai dubbi. La sua forma richiama quella di una scatola. Il taglio è preciso, grafico e rigoroso: i capelli vengono tagliati alla pari, partendo da una riga centrale e spingendosi non oltre il mento. L'obiettivo è garantire alla tua chioma un effetto XL, facendola apparire più voluminosa di quanto è realmente. È la scelta giusta per le donne che vogliono donare più consistenza alla propria chioma e si addice soprattutto sui capelli mossi. Se hai i capelli fini, non puoi proprio rinunciare al box bob. Può rivelarsi la soluzione giusta per dare più vigore alla chioma, valorizzandola.

Box bob sì o no? Ecco cosa devi sapere

Se ogni mattina ti barcameni a fatica nella speranza di trovare del tempo per pettinarti e riordinare la chioma, ecco che il box bob fa al caso tuo. Se fatichi a destreggiarti con pettini e spazzole, ecco che la tendenza del momento ti viene in aiuto. Proprio così, perché il box bob è un look semplice da gestire e a basso mantenimento.

Al contrario, se il tempo non ti manca e in fatto di capelli sei un'esperta, prova spume, spray al sale marino o altre paste volumizzanti: sono l'ideale per modellare il tuo taglio e per valorizzare la tua piega, il tutto senza necessariamente ricorrere alla piastra. In caso di capelli troppo sottili però, i ferri piccoli possono essere molto utili per formare delle onde a forma di "S", morbide e setose. Non solo: se hai i capelli lisci, puoi seguire alcuni accorgimenti in fase di asciugatura. Sono i consigli giusti per esaltare il tuo box bob. Quindi, dopo averli lavati, opta per un leggero scruch con mousse voluminizzante per dare più movimento ai capelli. Poi asciugali con il diffusore o all'aperto (temperature permettendo). E perché non curare la piega anche nei giorni successivi al lavaggio? Per farlo, usa la spazzola e prodotti come lo shampoo secco o lo spray per il refresh.

Meglio escludere il box bob se hai i capelli ricci o se la tua chioma è molto folta. In tal caso, si addice un taglio più scalato, che alleggerisce i capelli e ne definisce la forma.

Anche le vip lo amano

Se vuoi rivoluzionare il tuo look o se semplicemente ami i tagli corti, il box bob fa al caso tuo. Ma se ancora non sei convinta, segui l'esempio delle celebrities. Sono tante le star che lo hanno già scelto.

È il caso di Chiara Ferragni, che in occasione della sua partecipazione a Sanremo 2023 nei panni di co-conduttrice ha deciso di dare un taglio ai suoi lunghi capelli biondi. Così sul palco dell'Ariston ha sfoggiato il suo box bob voluminoso e di classe, sia liscio sia mosso.

IPA 1 di 4 - Chiara Ferragni a Sanremo 2023 IPA 2 di 4 - Chiara Ferragni a Sanremo 2023 IPA 3 di 4 - Chiara Ferragni a Sanremo 2023 IPA 4 di 4 - Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Ha optato per un taglio drastico anche Hailey Rhode Baldwin, modella e moglie di Justin Bieber, nonché figlia dell'attore Stephen Baldwin, fratello del più famoso Alec.

IPA 1 di 3 - Hailey Rhode Baldwin Bieber IPA 2 di 3 - Hailey Rhode Baldwin Bieber IPA 3 di 3 - Hailey Rhode Baldwin Bieber

Non può fare a meno del box bob neppure l'attrice statunitense Michelle Williams, che lo sfoggia in forme diverse anche nelle occasioni più prestigiose.