5 città da sogno che devi assolutamente vedere se sei un’inguaribile romantica

D a Parigi a Praga, se sei un'inguaribile romantica, non perderti 5 città da sogno che ti faranno provare emozioni uniche al mondo: prenota la tua vacanza in una destinazione europea.

Sei un’inguaribile romantica? Non perderti 5 città da sogno che ti permetteranno di vivere come in una favola. Viaggiare è un modo per stimolare la mente, la creatività: fare un viaggio fa bene al cuore e all'anima. Siamo fortunate, perché abbiamo la possibilità di scoprire alcune perle di bellezza rare: Lubiana, colorata e storica, piccola e dal grande cuore.

Parigi, la città dell’amore per eccellenza, con i suoi caffè e i ponti, i giri notturni sulla Senna. E come dimenticare Vienna, che ti permette di andare in carrozza? C’è anche Praga nella lista delle 5 città da sogno: magica e misteriosa, è una località affascinante. Infine, ci siamo innamorate di Porto: tra profumi e cultura, una località imperdibile per un viaggio speciale all'insegna del romanticismo.

Lubiana – tra colori vividi e storia

È una città romantica, che nasconde molti segreti: è la capitale della Slovenia ed è un piccolo gioiello di splendore da custodire nel proprio cuore. Lubiana ti sorprenderà, perché è ricca di colori e sfumature personali: il Castello protegge la città dall'alto ed è visitabile attraverso la funivia. Sono consentite delle visite notturne all'interno del Castello, che è scelto anche per i matrimoni.

Camminare per le vie del centro storico di Lubiana regala emozioni pure, dal momento in cui ci sono scorci estremamente suggestivi da ammirare e fotografare. I caffè in riva al fiume, oltretutto, ti permettono di scoprire la cucina tradizionale del luogo. Ed è possibile prenotare un giro sul fiume: i costi sono contenuti e il romanticismo è a tasso elevato.

Parigi – non è forse la città dell’amore?

È forse un viaggio scontato? È una scelta banale? Sì, è vero, tutti conoscono Parigi perché è la città dell’amore per eccellenza. Puoi fermarti a fare un picnic nei suoi meravigliosi parchi all'aperto, o andare al Louvre, o ancora mangiare sulla Senna. Come a Lubiana, puoi prenotare una visita notturna sui Battelli sulla Senna: tieniti forte, perché le emozioni ti sovrasteranno.

Parigi è la città dell’amore perché è stata la capitale del romanticismo, la cui influenza giunse in ogni parte d’Europa, ma non solo. Alcuni luoghi presenti in città sono un simbolo: le strade e i quartieri di Parigi ti portano alla scoperta di una città che ha un’anima, che ti parla di una cultura fortemente radicata. E poi c’è una bella leggenda sul Pont Neuf: se qualcuno ti bacia qui, tornerai a Parigi!

Praga – tra misteri e fascino

Se sei alla ricerca di un’atmosfera magica e misteriosa, è il luogo ideale per te. È una delle città da sogno più belle presenti in Europa, con edifici Liberty, un’architettura variegata: chiese e sotterranei romani, palazzi o giardini barocchi. L’arte è uno dei punti cardine di Praga, così come lo è la musica. E che dire, poi, dei suoi caffè famosi, in cui fermarsi ad ammirare questo museo a cielo aperto?

Tra giardini e parchi storici, camminare per le vie di Praga risanerà tutte le ferite della tua anima e farà battere il tuo cuore d’amore. Non è stata inserita tra le città romantiche per nulla: il quartiere Malá Strana ti offrirà un’esperienza sul Castello di Praga, oltre che la scoperta dei Palazzi Barocchi. Infine, i paesaggi della Collina di Petrin al tramonto difficilmente li dimenticherai.

Vienna – se sogni di andare in carrozza

Cosa c’è di più romantico di un giro in carrozza? Forse ben pochi trasporti al mondo. Vienna è speciale, non solo per le sue bellezze naturali, per le opere di Klimt che puoi osservare o per la torta Sacher, rinomata in tutto il mondo. Vienna è molto di più, è un viaggio per chi sogna l’amore romantico, per chi vuole imbattersi nell'anima gemella. Per principi e principesse.

L’atmosfera affascinante di Vienna si respira a ogni strada o scorcio. Le sue bellezze arricchiscono il paesaggio urbano: tra edifici e natura, è una città equilibrata, oltre a essere la capitale mondiale della musica classica. Sono tanti i caffè o i locali in cui ascoltare questo genere musicale. Tra le cose da non perdere durante il tuo viaggio, il Bacio di Klimt e la Casa delle Farfalle.

Porto – per viaggiatrici super romantiche

Porto è una di quelle città che straziano il cuore: tra romanticismo e un velo di malinconia, se sei in cerca di un pizzico di saudade, è decisamente la località migliore da visitare. La sua bellezza si è mantenuta intatta nel corso delle epoche, ma rimane una città fortemente particolare, verso la quale molte provano una sorta di mancanza una volta tornate a casa in Italia.

Tra balconi fioriti e strade acciottolate, Ribeira è uno dei quartieri più affascinanti di Porto, in cui ammirare anche il fiume Douro. Non perderti anche una passeggiata sul Ponte Dom Luis I, ispirato totalmente alla Tour Eiffel a Parigi. L’impressione che si ha, camminando per le vie di Porto, è di entrare in un’atmosfera romantica, quasi vintage: te ne innamorerai.