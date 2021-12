Quali sono le città europee più belle in assoluto durante le feste?

I l fascino unico di alcuni luoghi diventa ancora più straordinario nel periodo natalizio: ecco quali sono le città europee più belle durante le feste

Chi lo ha detto che il Natale è più magico se vissuto in un cottage in mezzo alla campagna? Ci sono infatti altri luoghi che sono stupendi in questo periodo: come le città europee più belle durante le feste.

Il periodo più meraviglioso dell’anno sta arrivando. Luci, alberi pieni di palline, un freddo pungente che fa venire voglia di bevande calde e quel senso di aspettativa e di infinite possibilità, che solo le festività natalizie sanno regalare.

Ci sono luoghi dove tutto questo può essere vissuto come un’esperienza unica: città indimenticabili e ricche di storia e fascino.

Sarà perché già durante tutto l’anno sono tra le mete più amate. Ma questo charm, durante i giorni che precedono e che seguono il Natale, se possibile diventa ancora più sorprendente.

Località speciali, che ci proiettano direttamente in un sogno e che ci fanno sentire come in un film fatto di meraviglia, storia e rara bellezza.

Ecco sei città che durante le feste sono le mete più incantevoli.

Parigi

Se c’è una città romantica per eccellenza quella è Parigi, ancora di più se nelle sue strade si può respirare la magia del Natale. Sicuramente la capitale francese è una delle città europee più belle durante le feste.

Le luci si accendono sulla Ville Lumière della Francia regalandole un fascino unico. Così anche i negozi si vestono a festa: assolutamente da non perdere le Gallerie Lafayette e lo splendido albero di Natale che viene allestito ogni anno. Se vi trovate lì, però, lasciatevi stupire anche delle incredibili vetrine che vengono preparate per l’occasione.

Se si va a Parigi durante i mesi di dicembre e gennaio, merita anche una bella passeggiata lungo gli Champs – Elysées: meta tra le più amate della città, in questo periodo dell’anno si colora di luci e fascino.

E poi, ovviamente, la Tour Eiffel tra i simboli della città.

Rovaniemi

Ci spostiamo in una cittadina molto famosa per un villaggio.

E non uno qualunque, infatti Rovaniemi non può mancare nell’elenco delle città europee più belle durante le feste.

Il perché è presto detto: a otto chilometri dal suo centro, proprio sul Circolo Polare artico, sorge il villaggio di Babbo Natale. Esiste una meta più perfetta da visitare a dicembre?

Si trova in Lapponia, in Finlandia. Un posto ricco di magia per i più piccoli, ma anche per i grandi. Che magari ci fa ricordare una cosa importante. Ovvero che lo stupore e la bellezza dei sogni non devono essere dimenticati con l’età, ma custoditi come un dono prezioso e unico.

Un’esperienza da provare almeno una volta nella vita.

Amsterdam

Camminare per le strade di Amsterdam regala la sensazione di immergersi nella Storia della vecchia Europa. Tra le mete più amate dai turisti di ogni età, perché è una città per molti versi unica nel suo genere.

E il suo fascino raddoppia durante il periodo delle feste, quando la sua bellezza viene esaltata dallo spirito che si può respirare nei quartieri della città.

Da segnalare Amsterdam Ligt Festival, un vero e proprio spettacolo di luci che incanta il pubblico. L'appuntamento è doppio e in programma mattina e sera: un incantevole percorso che si può esplorare sia a piedi che in barca.

Per un Natale che stupisce e fa sognare.

Bruges

Ci spostiamo in Belgio e più precisamente a Bruges, città che viene definita la Venezia del nord. Il suo meraviglioso centro storico infatti è circondato da canali.

Visitare questo luogo è come fare un vero e proprio salto nel passato e più precisamente nel Medioevo. Il centro è conservato ancora perfettamente intatto e restituisce ai suoi visitatori una suggestiva cartolina che ci proietta direttamente in altri tempi.

Questa zona è talmente unica che nel 2000 è diventata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Il passato ancora vivido nell'architettura insieme alla suggestione dei canali, creano una cornice particolarissima nella quale immergersi. E questa è resa ancora più straordinaria dal periodo delle festività natalizie.

Bruges è una delle città europee più belle durante le feste.

Luci, mercatini di Natale e pista di pattinaggio sono solo alcune delle attrazioni da non perdere in questa meravigliosa location durante il periodo natalizio.

Barcellona

Affacciata sul Mediterraneo, Barcellona è una delle città spagnole più affascinanti. E se è tutta da scoprire nel corso dell’anno, a Natale si accende di ulteriore bellezza.

A partire, anche qui, proprio dalle luci che la illuminano e che - per le festività 2021 - sono state scelte di design. E poi da non dimenticare i tradizionali mercatini, in particolare la Fiera di Santa Llúcia, che è il posto giusto per acquistare tutto ciò che riguarda il Natale. La fiera è nata nel 1786 è la più antica della città.

Barcellona è tra le location della Spagna da visitare durante il periodo delle feste.

Alberobello

Non si può parlare di città più belle europee durante le feste senza citare Alberobello. Il paese noto come Capitale dei Trulli, che da 25 anni sono patrimonio dell’umanità UNESCO, d’inverno - e in particolare per il Natale si trasforma - e diventa uno spettacolo a cielo aperto.

E anche per il 2021 si rinnova il Christmas Lights che con le sue suggestioni illumina le vie. Un periodo unico, in una location di rara bellezza che richiama turisti da tutto il mondo.