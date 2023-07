10 borghi italiani dove dovresti assolutamente andare quest’estate

L 'estate è arrivata e con lei anche la voglia di partire. Siete pronte, quindi, per una bella gita fuori porta? Se la risposta è sì, ecco dieci borghi italiani, suggestivi e unici, da visitare assolutamente quest'estate.

L’estate è arrivata e con lei anche la voglia di uscire, visitare luoghi nuovi, evadere dalla canicola delle città e immergersi in angoli nascosti, lontani dal tempo. E di posti così in Italia ce ne sono davvero tantissimi. Parliamo dei borghi italiani, piccole perle disseminate tra mare e montagna e che, insieme, donano unicità al nostro meraviglioso Paese, da Nord a Sud. Balconi fioriti, vicoli dal sapore antico, panorami che lasciano senza fiato già dal primo sguardo.

Borghi italiani più famosi

I borghi italiani sono località spesso sconosciute che riportano alla mente immagini fiabesche, quasi magiche e che, nella maggior parte dei casi, regalano una sensazione di tempo sospeso, come se qui tutto si fosse fermato. Per concedere il privilegio a chi arriva di godere a pieno delle bellezze del luogo e di riscoprire la sensazione del vivere a misura d’uomo, lentamente. Prendendosi il tempo necessario per assaporare ogni gusto, profumo o sensazioni. Altri, invece, sono diventati famosi grazie alla spinta del turismo e ai social, Instagram in particolare, e si sono fatti apprezzare da visitatori di tutto il mondo per la loro bellezza. Ecco, allora, dieci borghi tra i più famosi in Italia da visitare assolutamente in questa nuova splendida estate.

Borghi italiani in Lombardia: Varenna

Uno dei borghi italiani da vedere senza nemmeno doverci pensare è Varenna, sul lago di Como. Uno dei borghi più caratteristici e pittoreschi della Lombardia (si trova in provincia di Lecco), capace di catturare lo sguardo e il cuore di chi lo attraversa, sia a piedi che in bici. E questo anche grazie alle sue case colorate che si affacciano direttamente sul lago. Un villaggio nato nel 769 e fondato da pescatori e che oggi, anche grazie alla famosa “passeggiata degli innamorati” è una delle mete più romantiche della regione.

Una perla del Piemonte: Barolo

Il luogo ideale per gli amanti dei borghi italiani e del buon vino. Barolo è un’eccellenza del nostro Paese, circondato da colline e dai sui fantastici vigneti. E da cui, appunto, nasce il famoso vino che prende il suo nome. Un’occasione unica per immergersi nella natura e nei tipici profumi e paesaggi vinicoli italiani. Passeggiando per le vie del centro e brindando con gli amici a questa terra ricca di gusto e che ci invidiano da tutto il mondo.

Chioggia un borgo italiano del veneto tutto da scoprire

Per chi pensa che il Veneto sia solo Venezia è chiaro che non ha mai visto Chioggia (motivo in più per andare a visitarla quest’estate). Un borgo italiano situato a sud della laguna e che vanta uno dei pescherecci più antichi del nostro Paese. E questo è uno dei motivi per cui non potete assolutamente farvi mancare una visita al mercato ittico. Passando per i vicoli o i ponticelli che attraversano i canali e fermandovi nelle botteghe degli artigiani. Per una gita fuori porta e fuori dal tempo. Ma che vi lascerà sicuramente senza fiato.

Canale di Tenno, tra i borghi italiani più belli del Trentino

Uno dei borghi italiani inseriti nella lista dei “più belli” del nostro Paese. Canale di Tenno è in provincia di Trento e racchiude in sé tutta l’atmosfera delle epoche passate. Un borgo medioevale dai sapori antichi, ma che si conservano perfettamente ancora oggi. Lasciando intatta la memoria di ciò che è stato e tramandandola a chi decide di venire a visitare il luogo. Un paese piccolissimo (conta circa 100 abitanti) che si snoda tra piccole stradine di sassi, scalinate e le suggestive piazzette. Immagini che vi incanteranno obbligandovi a tornare.

Vernazza, un patrimonio della Liguria

Borgo italiano (e conosciuto in tutto il mondo) incluso nel comprensorio delle Cinque Terre, che non a caso sono state dichiarate Patrimonio dell’Unesco. Vernazza è una perla di bellezza a picco sul mare. Un luogo pittoresco, caratteristico, colorato. Un insieme di viuzze e stradine che scendono fino al mare, dove potrete imbattervi nel famoso porticciolo del paese. Un luogo assolutamente da visitare e in cui immergersi totalmente, per staccare mente e corpo dalla routine di città. E vivere, almeno per un giorno, emozioni che riempiono il cuore.

Castelluccio in Umbria, fioriture e suggestione

L’Umbria è una di quelle regioni che andrebbe visitata in ogni sua parte. Capace di regalare panorami mozzafiato a seconda della stagione in cui vi ci si reca. Un esempio è Castelluccio, una frazione del comune di Norcia, in provincia di Perugia. Un borgo italiano situato nel cuore degli Appennini, a circa 1500 metri di altitudine, a un passo dal del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e circondato dai Piani di Castelluccio. Uno dei luoghi più suggestivi della regione e che, durante la sua fioritura, si riempie di colori e di profumi impossibili da dimenticare e che vale davvero la pena di vedere.

Cortona in Toscana: borghi italiani tra storia ed emozioni d’altri tempi

Un borgo italiano di origine etrusca, incastonato nel mezzo delle colline della Toscana, in provincia di Arezzo. Suggestivo e caratteristico grazie ai suoi tetti rossi, visibili prima ancora di arrivare in paese e alle numerose architetture medievali che donano al borgo di Cortona un’atmosfera d’altri tempi. Perdersi tra i suoi vicoli e passeggiare lentamente, godendo del meraviglioso panorama, è il modo migliore per staccare dalla routine quotidiana e ricaricarsi di benessere sia dentro che fuori.

Bosa: la Sardegna dei “borghi italiani”

Mare limpido e cristallino, spiagge bianche e natura incontaminata. La Sardegna ha davvero tutti gli ingredienti per essere la vostra meta dell’estate, compresi bellissimi borghi tutti da scoprire. Come Bosa, un paesino a cui vale la pena dedicare il vostro tempo e un borgo italiano assolutamente da visitare. Case super colorate, impreziosite dalla presenza del fiume Temo, che attraversa il paese e che lo rende un luogo estremamente caratteristico. Per non parlare, poi, del castello di Serravalle, che domina il paesaggio e vi regala una vista davvero unica e imperdibile.

Grazzano Visconti, tra borghi italiani più magici dell’Emilia Romagna

Per chi volesse davvero fermare il tempo e darsi allo slow living almeno per qualche giorno, il borgo italiano ideale è Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza. Un paesino caratterizzato da stradine dal sapore medievale (anche se in realtà la maggior parte degli edifici sono opera del secolo scorso). Ma che sapranno incantarvi e donarvi un pizzico di magia. Il motivo? Tra gli altri la presenza del castello del paese, che richiama quello di Hogwarts della saga di Harry Potter. Il luogo perfetto per gli amanti del maghetto più famoso del mondo e per chi volesse riempire di mistero e suggestione la sua gita fuori porta.

Locorotondo in Puglia, una meta da non perdere

Considerato uno dei borghi italiani più belli e assolutamente da visitare, Locorotondo è una perla bianca (letteralmente bianca) della Puglia, in provincia di Bari. La sua particolarità è la pianta circolare (da cui ha origine il nome “luogo rotondo”) e dalla quale si gode di un panorama mozzafiato sulla valle D’Itria. Un luogo ricco di storia e della magia tipica dei borghi antichi. Un insieme di masserie, trulli, uliveti, vigneti e boschi. Per immergersi totalmente nella vita e nei paesaggi mediterranei e rigenerare anima e corpo in un luogo unico e altamente suggestivo.

Non vi resta che fare la valigia, salire in macchina e partire alla scoperta delle meraviglie nascoste nel nostro splendido e inimitabile Paese. Per un viaggio all’insegna della bellezza e di nuove avventure.

Borghi italiani sul mare

Oltre a Vernazza e Bosa, i borghi italiani affacciati sul mare da visitare assolutamente sono numerosi. Tra questi troviamo Polignano a mare, in Puglia, che si estende su uno sperone roccioso, e Cefalù, splendido borgo in provincia di Palermo. Famosissimo per le casette colorate, Burano è una meta imperdibile al largo di Venezia. E sempre in Puglia troviamo Gallipoli, la Perla dello Ionio, in provincia di Lecce. Sperlonga, nel Lazio, è entrato tra i borghi più belli d’Italia. Per chi ama i tipici borghi marinari, Camogli, in Liguria è la destinazione perfetta. Stupendi borghi italiani sono anche Castelsardo (Sardegna, provincia di Sassari), Peschici (Puglia), Scilla (Calabria) e il borgo di Atrani, in Campania, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Borghi italiani da ripopolare

Da nord a sud della penisola sono centinaia i borghi da ripopolare. E le iniziative non mancano: spesso sono le Regioni stesse a mettere a disposizione dei fondi economici da elargire ai cittadini che decidono di trasferirsi in questi borghi praticamente disabitati. Santo Stefano di Sessanio, in Abruzzo, è uno dei borghi più belli del nostro Paese, ma ci abitano soltanto 114 persone: il Comune ha avviato una serie di progetti contro lo spopolamento. Praticamente disabitati anche Santa Fiora, sul monte Amiata, in Toscana (Grosseto), immerso in una natura rigogliosa, e San Cascino dei Bagni, un Comune di 1.500 abitanti in provincia di Siena. A Roseto Valfortore, in Puglia, il Comune offre 5mila euro a chi si trasferisce e apre un’attività economica.

Borgo più bello d’Italia 2023

Nella Tuscia, in provincia di Viterbo, si trova il borgo più bello d’Italia per l’anno 2023: si tratta di Ronciglione, un Comune di circa 8.000 abitanti famoso per il suo storico Carnevale. Ronciglione ha vinto la decima edizione del concorso ‘Il Borgo dei Borghi’, che ogni anno vede 20 Comuni italiani sfidarsi per il titolo. Ubicato a 400 metri sul livello del mare tra i Monti Cimini, il borgo si trova a pochi chilometri dal Lago di Vico, un lago di origine vulcanica che detiene il record di più alto d’Italia. A Ronciglione i turisti possono ammirare le testimonianze degli Etruschi, che a lungo hanno occupato la Tuscia, e il centro storico, oltre alla bellissima chiesa romanica di Sant’Eusebio, a due chilometri dal centro.