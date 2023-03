C olore, colore e ancora colore. Senza se e senza ma, questa stagione il colore si indossa a blocchi e in tutte le sue possibili sfumature e declinazioni. Dalle passerelle delle sfilate allo street style, è così che nasce il perfetto look colour blocking: sperimentando, con un pizzico di gioia e fantasia



Lasciati guidare solo dalla fantasia: per costruire un look colour blocking bastano almeno due nuances a prova di sorriso e buon umore. Puoi scegliere quelle più disparate o le più complementari, la decisione sta a te. E se l'ispirazione per abbinarle manca, ecco la guida completa ai prossimi look di stagione.

Colour blocking: le tendenze dalle sfilate primavera-estate 2023

La regola aurea è semplice: procedere per blocchi di colore. Sì, anche quelli più contrastanti e che mai ti aspetteresti di vedere insieme. Ce lo insegnano proprio le sfilate moda primavera-estate 2023, che fanno dei look color blocking la tendenza moda assoluta. In passerella da Alberta Ferretti, il vestito arancione si indossa con il blazer azzurro. Dries Van Noten esprime invece la femminilità con nuances delicatissime, virando dal giallo lime della gonna alla morbida tonalità color nocciola della camicia. Blocchi di colore anche in passerella da Prada, il cui risultato finale è amplificato dalle textures: giacca e camicia di pelle, grigia la prima, color mattone la seconda.

Foto Launchmetrics. Alberta Ferretti primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Dries Van Noten primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Miu Miu primavera-estate 2023.

Street style: i look colour blocking da copiare

Anche le it-girls protagoniste dello street style internazionale hanno dato sfoggio alla tendenza colour blocking della moda primavera-estate 2023. Ti proponiamo dunque tre idee da assimilare subito, complice anche lo stile di Elisabetta Canalis (anche lei ospite in front row alle sfilate di Milano). La mise più sofisticata? Senz'altro quella che vede il suo styling costruito con abito lungo arancione e blazer azzurro (da sostituire eventualmente con una variante nera). Infine, sì anche ai completi spezzati: il tailleur riscrive i codici dell'abbigliamento formale con abbinamenti sorprendenti e inaspettati.

Foto Launchmetrics.

Foto Launchmetrics.

Foto Launchmetrics.

Guida allo shopping: 10 must-have da comprare

Dalla teoria alla pratica: cosa comprare questa stagione per creare il perfetto look colour blocking? Punta sui colori vitaminici, energici e vibranti, ma anche sulle nuances confetto: un ensemble all'insegna dei colory candy può a sua volta essere costruito assecondando le regole del colour blocking. Per interpretare questa imprescindibile tendenza moda primavera-estate 2023, abbiamo quindi selezionato per te 10 must-have da avere nel tuo radar. Quali sceglierai per il tuo look?

Vestito in cotone, Mango (45,99 euro)

Blazer attillato senza revers, Zara (55,95 euro)

Pantaloni a palazzo a vita alta, Patrizia Pepe (136,80 euro)

Camicia con manica lunga e abbottonatura a vista, Nara Milano (88 euro)

Gonna midi in raso, Never Fully Dressed, su Zalando (66,99 euro)

Blazer in punto stoffa, Elena Mirò (195 euro)

Slingback a punta in vernice, Frau (145 euro)

Camicia bicolor, Morfosis (350 euro)

Borsa a mano in ciniglia, V73 (109 euro)