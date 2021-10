Come ci si comporta quando si è ospiti in casa d’altri per diversi giorni

S tai per andare a trovare la tua amica che vive in un'altra città? Ti spieghiamo quali sono le regole da rispettare quando il soggiorno in casa di altre persone si prolunga per diversi giorni.

Essere ospitati da un amico per un tempo più lungo di una settimana per motivi di lavoro oppure per un piacevole soggiorno nella casa in campagna di un parente, o, perché no, dai tuoi futuri suoceri, richiede alcune accortezze per evitare figuracce.

Se hai accolto nella tua casa qualcuno per un soggiorno prolungato, sai quanto sia indispensabile avere un ospite in casa educato, rispettoso e collaborativo.

Si tratta per lo più di regole di buon senso, dettate dalla buona educazione, ma alcune volte non è ben chiaro fin dove ci si dovrebbe spingere per non diventare invadenti. Ecco, allora le regole da seguire quando si è ospiti in casa d’altri per diversi giorni e per essere invitato di nuovo all’occorrenza.

Sii chiaro su quanto tempo rimarrai

Non restare mai vago sul tempo di permanenza, chiarisci subito la durata della tua visita il prima possibile e rispetta sempre gli accordi presi. Se hai comunicato che fermerai per una settimana non è carino prolungare il soggiorno una volta arrivato, anche se degli amici molto disponibili potrebbero sicuramente offrirti di restare ancora qualche giorno, meglio non fare supposizioni e cerca di non esagerare con il tempo di permanenza, se sfori le due settimane è indispensabile contribuire attivamente alle spese fisse della casa.

L'ultima cosa che vuoi fare è approfittare di chi ti sta ospitando e per non rischiare di farlo, il modo migliore è metterti sempre nei suoi panni.

Non presentarti senza preavviso

Anche se può sembrare ovvio, è importante ricordare sempre che non è mai una buona idea presentarsi senza preavviso, peggio ancora, presentarsi con un animale domestico, un bambino al seguito se non era stato annunciato. In qualsiasi situazione d’urgenza tu possa trovarti, una telefonata per chiedere di essere accolto è la base della buona educazione, diversamente metteresti in una condizione molto scomoda il padrone di casa, ponendolo nella condizione di doverti negare l’ospitalità o di concedertela controvoglia.

Porta un regalo

Un ospite si deve sempre dimostrare grato per l'ospitalità concessa. È quindi buona norma, portare sempre un regalo per mostrare la tua gratitudine.

Non esagerare, non c’è per nulla bisogno di presentarti a casa del tuo amico o parente con un regalo enorme o stravagante.

Basterà un dolce tipico della tua città, un bel libro per il coffee table, fiori, una bella candela o una bottiglia di vino andranno benissimo.

Segui le regole della casa

Quando si è ospiti in casa d’altri per diversi giorni una delle cose scontate, ma anche fondamentali da fare è quella di rispettare le regole del padrone di casa, anche se si tratta della tua migliore amica.

Per evitare malintesi cerca di allinearti alle sue regole.

Se l’amica che ti ospita non usa le scarpe in casa, fai lo stesso anche tu. Lo stesso vale se ci sono animali domestici in casa o bambini, evita di prendere iniziative, ad esempio dargli da mangiare se non espressamente richiesto.

Inoltre, evita di finire gli avanzi o il latte che trovi in frigo, se lo fai ricordati di sostituire subito la bottiglia finita con una nuova.

Non stare sempre al cellulare

Se sei ospite per motivi di lavoro, per un tempo prolungato, avrai bisogno anche tu, come chi ti sta ospitando, di momenti di relax. Cerca, però, di relegare questi momenti; in cui sei al cellulare, leggi un libro o controlli le tu email a quando sei nella tua camera, negli spazi comuni cerca di non stare troppo tempo con gli occhi puntati su uno schermo. È scortese! Cerca invece, quando sei in compagnia del padrone di casa, di passare dei momenti in sua compagnia: guardate un film insieme o basta anche parlare un dopo una giornata di lavoro. La tua amica sarà contenta di averti in casa e sarà felice di ospitarti di nuovo, se dovesse ricapitare.

Renditi utile

Quando si è ospiti in casa d’altri per diversi giorni è indispensabile rendersi utili, non sei in albergo, quindi non dare per scontato nulla.

Offriti di preparare i pasti, apparecchiare la tavola e di lavare i piatti, fai tu qualche spesa di generi alimentari o offri una cena, renditi disponibile per occuparti dei bambini mentre i genitori sono fuori per una cena. Anche se molte volte, per educazione, chi ti sta ospitando, rifiuterà quest’aiuto, ti assicuriamo che apprezzeranno molto il gesto.

Lascia tutto pulito e in ordine

Se c'è una cosa che potrebbe rovinare i rapporti con l’amica o il parente che ti sta gentilmente ospitato è la poca pulizia. Non ci sono scuse, anche se sei una persona notoriamente disordinata, dovrai sforzarti di tenere la tua stanza perfettamente in ordine e pulita, niente vestiti o oggetti personali sparsi in casa, se cucini solo per te, lava immediatamente i piatti e pulisci la cucina.

L’ultimo giorno, prima della partenza, controlla in modo quasi maniacale (non scherziamo!) la camera da letto e il bagno, togli le lenzuola e mettile in una federa ai piedi del letto, salvo che non ti sia stato detto diversamente. Fai una pulizia accurata del bagno e naturalmente, rimetti gli oggetti al loro posto.