Come esprimere il proprio punto di vista in maniera educata durante una riunione

E sprimere la propria opinione durante una riunione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi stessi dell'incontro. Quando arriva il momento di manifestare il tuo accordo - o il tuo disaccordo - devi essere preparata a parlare con una certa finezza. Vediamo insieme come fare

Il tuo punto di vista è importante, esattamente come la tua presenza. Devi quindi prepararti a esprimere la tua opinione di fronte agli altri, anche al capo, in modo educato ma esaustivo al contempo. Non esistono formule magiche che possano aiutarti in questo scopo ma c'è qualcosa che puoi fare per manifestare le tue idee con educazione ma in maniera adeguata e, soprattutto, coincisa.

Non devi perciò avere paura di parlare in riunione, poiché quest'incontri sono organizzati proprio per fare il punto della situazione e per capire quale sia la direzione da prendere per impostare i lavori futuri. Diventa però importante sapersi destreggiare con le parole, proprio per non rischiare di peggiorare la situazione e fare dei danni.

Regola il tono della voce

Vietato alzare la voce. Anche se ti trovi in disaccordo con gli altri partecipanti alla riunione, devi fare sempre attenzione al tono soprattutto se vuoi evitare che venga travisato il tuo pensiero. Per regolarti, cerca di parlare lentamente e chiaramente, in modo che tutti comprendano quello che hai da dire. Evita lo scontro, mai produttivo, senza raccogliere le eventuali provocazioni di chi non è d'accordo con te.

Di contro, non dovresti tacere solo perché ti senti in disaccordo con le idee che stanno esprimendo gli altri. Le riunioni produttive prevedono l'intervento di tutti i partecipanti, che sono stati scelti proprio per pianificare il lavoro futuro nella maniera più giusta. Tacere non è la soluzione, quindi fai uno sforzo in più per dire la tua, sempre mantenendo la calma e tenendo presenti le regole base dell'educazione.

Non esprimere il disaccordo attaccando gli altri

Se la regola principale è quella di mantenere l'educazione, allora non puoi esprimerti attaccando quelli che non sono d'accordo con te. Esistono degli argomenti spinosi che accendono gli animi, ma - in nessun caso - devi essere prevaricante nell'esprimere il tuo punto di vista anche se ritieni che sia migliore di quelli che hai già sentito.

Cerca sempre di tenerti sull'argomento trattato, senza parlare direttamente al tuo interlocutore con frasi che trascendono dai temi affrontati. Tieni sempre fisso l'obiettivo della riunione, che deve sempre portare a un miglioramento del piano di lavoro, superando le criticità che hanno reso necessario l'incontro.

Parla in prima persona

Coinvolgi te stessa in prima persona ed esprimi quello che pensi sempre portando in primo piano il tuo punto di vista e quello che faresti tu. Con quest'atteggiamento, eviti di giudicare gli altri e invece porti le tue idee in maniera adeguata e corretta. Inoltre, parlare in prima persona può anche aiutarti a esprimerti meglio e senza ansie, facendo valere le tue opinioni esattamente per come le hai concepite.

Utilizza termini adeguati e parla con calma, sempre e solo dopo aver ascoltato attentamente gli altri. Evita, quindi, di esprimerti prima di aver raccolto le opinioni più importanti e aver formulato un pensiero. Essere preparata ti rende più credibile e autorevole, portando anche gli altri ad avere una maggiore considerazione di te.

Fai attenzione al linguaggio del corpo

Esprimere la propria opinione in modo educato non è solo una questione di parole, ma anche di linguaggio del corpo. Per questo, devi regolarlo al meglio per non dare un'impressione sbagliata di te stessa e di quello che stai pensando o stai per esprimere. Mantieni sempre il contatto visivo con il tuo interlocutore, non guardare in basso e tieni un'espressione del viso neutrale.

Inoltre, cerca di tenere una postura composta, con la schiena dritta. Non stringere i pugni e non puntare mai il dito contro gli altri. Avere il controllo del tuo corpo può anche aiutarti a esprimerti meglio e con maggiore calma, senza rischiare di alzare i toni in maniera inadeguata.

Pratica l'ascolto attivo

Il rapporto con il tuo interlocutore dev'essere sempre one-to-one. Come ti abbiamo spiegato, devi sempre tenere il contatto visivo e ascoltare attentamente quello che ha da dire. Non intrometterti prima che finisca di parlare e favorisci la discussione incitandolo a un approfondimento delle sue opinioni.

Condividi il tuo punto di vista senza giudicare. Potrebbe esserti anche utile fare una piccola sintesi di quello che hai ascoltato per ribattere punto per punto, così da non perdere i passaggi del discorso e dire la tua su tutto quello che è stato messo sul tavolo.

Sii sempre coincisa

Parlare con rispetto è fondamentale, tanto quanto avere rispetto del tempo altrui. Prendi la parola ma non dilungarti troppo, anche perché non sarebbe utile per esprimere il tuo accordo o il tuo disaccordo. Anzi, potrebbe anche peggiorare le cose. Il tuo essere breve e sintetica sarà apprezzato anche dalle persone che ti stanno intorno.

Per intervenire al meglio, rifletti qualche minuto prima di prendere la parola. Appuntati anche quello che hai da dire su un foglio, così da seguire una traccia definita e non impiegare troppo tempo per dire la tua su quello che hai appena sentito.