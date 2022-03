Come si fa a guardare un profilo LinkedIn in modo del tutto anonimo?

A volte non si desidera lasciare traccia del proprio passaggio. In questa guida semplice e veloce, ti spieghiamo come si fa a navigare su LinkedIn e visionare i profili in maniera del tutto anonima

Desideri guardare in anonimo un profilo LinkedIn? Non si tratta di un’esigenza legata unicamente a LinkedIn. Sempre più spesso, infatti, si desidera navigare sui social in maniera del tutto anonima, senza lasciare traccia del proprio passaggio.

Non si tratta di spiare o “farsi gli affari degli altri” – non sempre, almeno. Si tratta di una forma di riservatezza a cui tutti dovremmo avere diritto.

Perché scegliere l’anonimato su LinkedIn?

Alcuni professionisti preferiscono oscurare, anche solo temporaneamente, il proprio profilo su LinkedIn. Altri, spesso headhunter alla ricerca di candidati idonei a certi impieghi, lavorano navigando in anonimo per evitare di suscitare sospetti.

Guardare in anonimo un profilo LinkedIn non ha niente di furtivo o “fraudolento”. Potresti aver deciso di rimanere invisibile per una questione di monitoraggio della concorrenza. Per esempio, se non sai come strutturare il tuo profilo in modo da attirare potenziali opportunità di lavoro, potresti voler dare un’occhiata a ciò che hanno fatto gli altri.

È poco etico? Se consideriamo che l’analisi dei “competitors” è prassi consolidata anche nel marketing e in tante altre discipline, si direbbe proprio di no. Guardare quello che fanno gli altri aiuta a tarare la misura, a capire cosa piace, cosa non piace e cosa si preferisce per sé. Inoltre, se sai che un determinato collega usa LinkedIn in maniera proficua e vorresti evitare di farti notare, potresti usare l’anonimato per mantenere la tua discrezione.

Guardare in anonimo un profilo LinkedIn: ecco come

Sulla pagina del tuo profilo, in alto a destra, vai sulla sezione TU e scegli l’opzione Impostazioni & privacy. A questo punto trova la tab Visibilità. Al suo interno, scegli Visibilità del tuo profilo di e rete, e poi Opzioni di visualizzazione del profilo. A questo punto non devi fare altro che scegliere “Modalità privata”.

In questo modo nessuno potrà vedere che stai osservando il loro profilo, e di riflesso tu non potrai vedere se qualcuno ha visitato il tuo. Dopo le tue attività esplorative, dunque, ti consigliamo di fare ritorno alla modalità tradizionale.

In altre parole, se scegli di diventare invisibile su LinkedIn, dovrai rinunciare a tutta la reportistica e analitica per la tua attività, e di conseguenza avrai meno feedback concreti sul tuo profilo e la sua performance. Molto meglio usarlo dunque solo quando serve, e poi ripristinare la nomale funzionalità di visualizzazione.

Cosa può fare per te l’account premium

Se gradisci mantenere sempre il tuo anonimato, senza però rinunciare alla reportistica, LinkedIn ti offre la possibilità di creare un account premium. Il che significa che attraverso un pagamento avrai accesso ad attività specifiche che ti permetteranno di operare al meglio sul social network del lavoro.

Ci sono quattro diverse opzioni di abbonamento:

Il piano Career ti permette di distinguerti dagli altri profili “come il tuo” e partire avvantaggiato in termini di visualizzazioni e graduatorie dell’algoritmo. Ti permette anche di fare confronti con altri candidati simili a te, per capire quali sono le competenze che hai o non hai. Il piano Business è adatto per fare rete e trovare le persone giuste con cui stringere solidi e costruttivi legami lavorativi. Anche questo piano ti permette di accedere a corsi per dare una spinta alla tua carriera. Il piano Sales Navigator Core ti aiuta a migliorare le funzionalità di vendita della tua pagina, ampliandone il target e la possibilità di trovare clienti. Nel piano Recruiter Lite hai la possibilità di potenziare le capacità di recruiting dei tuoi sistemi LinkedIn. In questo modo ti sarà più facile contattare le figure professionali che stai cercando, senza perdere troppo tempo.

Ogni piano ha i suoi costi e le sue caratteristiche.

Il vantaggio strategico di guardare in anonimo un profilo LinkedIn

Non farti troppi scrupoli. Se hai intenzione di sfruttare al meglio la piattaforma del lavoro, puoi sfruttare la modalità anonima per evitare di lasciare la prova evidente del tuo passaggio. Specialmente sui profili che non desideri davvero visitare. In altre parole, puoi usare questa opzione per crearti un vantaggio strategico sul mercato, andando a sfruttare conoscenze e trucchetti che gli altri conoscono già.

Qualsiasi sia il tuo obiettivo, se ti trovi su LinkedIn e vuoi fare rete, non c’è niente di meglio di un profilo ben compilato, con i giusti campi presenti e tutto ciò che ti occorre per dimostrare alle aziende che sei quella che stanno cercando. Capire che cosa “manca” non è sempre facile. Tutt’altro! Dunque cogli questa opportunità e lanciati a capofitto verso un oceano di nuove scoperte.

Ricordati che tutti coloro che sanno come si fa, lo fanno. Non c’è niente di male a reperire informazioni là dove sai che sicuramente le puoi trovare.