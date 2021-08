Come si fa a rendere il make up a prova di sudore durante l’estate?

S ole, caldo! Che bella l'estate ma il trucco? Ecco come fare per rendere il make up a prova di sudore durante la stagione estiva. In modo semplice e veloce.

Quando si parla di estate si pensa subito al divertimento, alle giornate in spiaggia o in piscina, alla voglia di leggerezza e serenità. Ma anche al caldo e a tutte quelle volte che ci si ritrova a dover combattere con il sudore per mantenere sempre intatto e perfetto il proprio make up.

Ovviamente solo se non lo si applica nel modo corretto, scegliendo i prodotti migliori anti caldo. Per realizzare un trucco a regola d’arte super glamour, naturale e resistente a qualsiasi grado di temperatura. Ecco, allora, qualche semplice consiglio per un make up a prova di sudore, per affrontare l’estate con serenità e con un trucco da prima pagina on ogni momento della giornata.

Prima regola, non eccedere con il make up

Se c’è una cosa davvero importante per garantirsi un make up a prova di sudore è quella di non abbondare con i diversi prodotti. Che si tratti di fondotinta, cipria, bronzer, blush ma anche ombretti, mascara o rossetti, non bisogna mai esagerare con le dosi. E il motivo è presto detto.

Applicare un make up troppo coprente o a più strati non fa altro che appesantire la cute, impedendole di respirare e ostruendone i pori. Questo facilita la sudorazione intaccando il vostro make up e creando degli spiacevoli effetti molto poco estetici. Esattamente il contrario di ciò che avevate in mente. Meglio passare un velo leggero di trucco e solo se necessario. Sempre optando per delle formulazioni adatte alla stagione estiva.

Make up a prova di sudore? Fondotinta, BB cream e CC cream

Nonostante quando si parla di trucco in molte ci si lasci prendere dall’abitudine, in estate è sempre meglio lasciare la propria comfort zone e passare a prodotti più adeguati, per un make up a prova di sudore e di calore. Per le amanti del fondotinta, per esempio, è sempre bene optare per quelli:

oli free , soprattutto per le pelli grasse;

, soprattutto per le pelli grasse; a base minerale , che non occludono i pori e non appesantiscono la cute;

, che non occludono i pori e non appesantiscono la cute; mat, che opacizzano e uniformano la cute e meglio se in formulazioni in polvere;

che opacizzano e uniformano la cute e meglio se in formulazioni in polvere; con un fattore di protezione incorporato.

E sempre con texture leggere. L’ideale per garantirsi un trucco impeccabile e lasciare la pelle libera di respirare. Ma non solo.

Oltre al fondotinta, per un make up a prova di sudore sono perfette anche altre due tipologie di prodotto, le bb e le cc cream. Delle creme pigmentate con proprietà nutrienti, idratanti e anti age, dalla texture leggera che non appesantisce la pelle e in grado di uniformare il colorito dell’incarnato in modo naturale. Due alternative super efficaci per l’estate e per eliminare i problemi che può causare il caldo al vostro make up.

Trucchi per un make sempre perfetto

Oltre alla scelta dei prodotti giusti, per un make up a prova di sudore è bene aiutarsi con dei veri e propri alleati di bellezza. In grado di eliminare gli effetti che questo può portare sulla pelle, donandovi un aspetto e un trucco sempre perfetto. Uno fra tutti sono le veline assorbenti. Dei fogli di carta assorbente sottilissimi da usare, se necessario, per tamponare la pelle, eliminando dal volto il sudore in eccesso ma senza intaccarne il make up. Ma non solo.

Un altro importante alleato da tenere sempre con sé è il primer. Un prodotto da applicare prima del fondotinta, ottimo per controllare la sudorazione, ridurre la produzione di sebo e opacizzare la cute. Oltre a impedire al fondotinta di sciogliersi per il caldo eccessivo.

Infine, per un ultimo tocco da vere esperte di beauty, per un make up a prova di sudore non potete non darvi una spruzzata di spray fissante che, proprio come una lacca per capelli, vi consente di fissare il trucco evitando che coli a causa del caldo.

Per un make up a prova di sudore meglio optare per i prodotti waterproof

Chi l’ha detto che in estate matita e mascara si debbano riporre nel cassetto? Sicuramente chi non conosce o non sa che per realizzare un make up a prova di sudore perfetto per l’estate è sufficiente optare per dei prodotti waterproof. L’ideale per eliminare il pericoloso “effetto panda” che si può creare intorno agli occhi con le goccioline di sudore ma anche per poter godere delle fresche acque di mare o piscina senza dover rinunciare al make up e in totale sicurezza. Ma non solo.

Questi prodotti, infatti, hanno anche delle proprietà idratanti che consentono alla pelle di mantenersi sempre in equilibrio preservando il suo naturale livello di liquidi. Un doppio vantaggio per un make up a prova di sudore e volto al benessere della cute.

Tanti piccoli trucchi per garantirsi un trucco impeccabile anche in estate. Fermo restando che anche senza fondotinta, mascara, ombretti ecc. il vostro beauty look sarà sempre eccezionale e super affascinante, grazie al vostro sorriso e a tutta la vostra voglia di divertirvi e di serenità.