S ì, lo sappiamo, dopo una serata glamour avresti solo voglia di correre a letto. Ma prima devi pensare al tuo viso. Non sai come eliminare il trucco ostinato dagli occhi? Ecco 5 strategie super efficaci

Ammettilo: anche tu, almeno una volta, dopo una serata super glamour e decisamente intensa, hai avuto la tentazione di infilarti a letto senza nemmeno passare dal lavabo. Consolati: non sei certo la sola. Però non va bene, e questo lo sai anche tu. Il viso va sempre struccato, altrimenti la pelle “soffoca” e si segna. Ma se il make up non va via dagli occhi cosa fare? No, non pensarlo nemmeno: demordere non è la soluzione. Armati di pazienza e prova delle strade alternative. Ecco cinque strategie molto efficaci per togliere il trucco ostinato dagli occhi, anche quello che proprio non se ne vuole andare e quello waterproof.

Opta per i prodotti bifasici

Hai provato con acqua e sapone, dischetti di cotone e struccante, perfino con un telo impregnato di acqua, ma nulla. Se il make up non va via dagli occhi con i soliti accorgimenti devi provare con le “maniere dure”.

Non accontentarti di un detergente qualsiasi, ma opta per un prodotto bifasico, che ha cioè una componente acquosa e una oleosa. L’insieme di questi due tipi di molecole è in grado di eliminare anche il trucco ostinato dagli occhi senza stressare la pelle. Anzi, l’azione è molto delicata e naturale.

Procedi in questo modo: metti una quantità sufficiente di prodotto su due dischetti di cotone, quindi appoggiali sugli occhi lasciandoli agire per qualche istante (puoi anche procedere con un occhio alla volta). In questo modo non andrai a impattare troppo sulle ciglia. Infine, sciacqua bene con acqua. Puoi anche passare un asciugamano inumidito. L’importante è che togli tutto.

Non dimenticare le salviettine

Il solo bifasico non è sufficiente a eliminare il trucco ostinato dagli occhi? Sì, qualche volta potrebbe accadere. Ma tu non arrenderti nemmeno in questi casi. Hai ancora un’arma a tua disposizione: le salviettine struccanti. Se quando impiegati da soli questi due prodotti non sono sempre efficaci, quando sono utilizzati insieme diventano una combo davvero powerful, oltre che pratica.

Il procedimento è molto semplice: invece di mettere lo struccante bifasico sui dischetti di cotone, versalo su una salviettina e applicala sugli occhi. Lascia agire per qualche secondo, poi esegui movimenti circolari, ma non esercitare troppa pressione. Alla fine, risciacqua sempre con attenzione.

Ottimi anche gli oli

Se il make up non va via dagli occhi, non insistere con acqua e detergenti, magari sfregando con decisione e forza. Rischi di fare più danni che altro. Prova con un altro prodotto. Oltre agli struccanti bifasici, grandi alleati in questa lotta sono gli oli detergenti struccanti, che sciolgono letteralmente il trucco, risultando molto delicati sulla pelle. Non preoccuparti: non lasciano residui untuosi.

Gli oli sono ottimi, in particolare, per togliere le tracce, anche quelle più ostinate, di eye-liner e di matite. Fra l’altro, oltre a struccare, aiutano a idratare e nutrire la zona perioculare. Lo sguardo ringrazierà. Tutto il volto apparirà più fresco e luminoso e meno segnato.

Sono indicati anche per le pelli più sensibili e intolleranti.

L’applicazione è molto veloce: (se vuoi) scalda qualche goccia di olio tra le mani e poi massaggiala con movimenti delicati e circolari nella zona degli occhi. Quando non c’è più traccia di trucco, pulisci bene ma senza sfregare con un panno morbido inumidito. Accertati di non lasciare residui di make up e di prodotto sulla pelle, che altrimenti non riuscirebbe e respirare.

Via libera all’olio di cocco

Hai mai sentito parlare dell’olio di cocco? No? Male, molto male. Si tratta, infatti, di un alleato indispensabile per la tua routine beauty e, in particolare, per togliere il trucco ostinato dagli occhi.

Esattamente come gli altri oli detergenti struccanti, infatti, scioglie il trucco. In aggiunta, ha un profumo delizioso, a cui è impossibile resistere (o lo ami o lo odi: tu a quale categoria appartieni?).

Mettine una piccola quantità sulla mano e poi massaggialo per circa un minuto sulla zona degli occhi, facendo attenzione a non far penetrare nemmeno una goccia al loro interno. A questo punto tutto il trucco si sarà stemperato e tu avrai un simpatico aspetto da panda.

Non ti rimane che passare un panno inumidito per pulire bene la zona.

L’ultima spiaggia: l’olio di oliva

E se, al di là di un semplice e inutile detergente, non hai nulla di utile in casa? Non entrare nel panico. Vai in dispensa e prendi la bottiglia dell’olio di oliva. Sì, hai capito bene: il tuo condimento preferito, oltre che per la silhouette e la cucina, è super prezioso anche per la tua skin care e per togliere il trucco ostinato dagli occhi.

Versane una quantità generosa su un dischetto di cotone. Quindi, procedi come descritto sopra: lascia agire il prodotto per qualche istante e poi esegui dei movimenti circolari. Non strofinare, ma tampona per evitare di stressare la pelle e di arrossarla. Infine, sciacqua per eliminare ogni residuo di trucco e di prodotto.

Togliere il trucco ostinato dagli occhi: non dimenticare il tocco finale

Finalmente sei riuscita a togliere ogni traccia di trucco ostinato dagli occhi e dal viso? Dopo aver sciacquato bene e tamponato, ricordati il tocco finale: spruzza con acqua termale o acqua micellare. Poi, se vuoi, applica una crema idratante/emolliente (puoi anche invertire le due applicazioni).

Sì, se te lo stai chiedendo, ora hai il via libera: puoi tranquillamente crollare a letto senza sensi di colpa.