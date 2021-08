Come usare le Instagram Rooms in modo super divertente

H ai mai pensato di sfruttare le Instagram Live Rooms? Ecco alcuni consigli per renderle super divertenti.

Se fino a qualche tempo fa le dirette su Instagram si potevano fare in massimo due persone, ora il numero aumenta arrivando a 4. Merito delle Instagram Live Rooms che aprono le porte a 3 interlocutori oltre all'organizzatore. Una bella novità che si può sfruttare anche sotto il profilo commerciale, rendendo le dirette sempre più coinvolgenti ed efficaci.

Utilizzarle è semplice: si scorre verso sinistra selezionando l'opzione "video in diretta", si inserisce il titolo e si preme l'icona “Stanze” per aggiungere i vari partecipanti. Certo, non basta un click per rendere le Live Rooms coinvolgenti ma con i nostri segreti a prova di divertimento, funzioneranno a meraviglia.

Crea dei quiz

Concentrati sui quiz, possono sembrarti futilità ma sono un modo astuto per coinvolgere e divertire gli utenti. Potresti per esempio fare delle domande agli invitati riguardanti i temi di tuo interesse o i prodotti che vendi, dando vita a una gara virtuale con tanto di regalo finale. Gli ospiti non devono essere necessariamente delle star, anzi coinvolgere i tuoi follower è un'ottima idea per farli sentire partecipi, soprattutto se sono particolarmente attivi sul tuo profilo.

Promuovi la diretta nelle settimane precedenti descrivendola come un evento esclusivo, a cui solo pochi follower selezionati potranno partecipare come ospiti. E non dimenticarti di premiare il vincitore del quiz con un dono speciale, per esempio regalandogli uno dei tuoi prodotti oppure uno sconto esclusivo su un servizio a sua scelta.

Proponi dei tutorial interattivi

Perché non coinvolgere gli ospiti in divertenti tutorial interattivi? Se per esempio ti occupi di ricamo, puoi offrire una breve lezione per imparare le basi, coinvolgendo in diretta i partecipanti e invitandoli a porti domande. Se ne proporrai diversi a cadenza regolare, i tuoi follower si ricorderanno più facilmente di te e non vedranno l'ora di imparare qualcosa di nuovo sul tema trattato.

Non solo ricamo ovviamente. I tutorial interattivi si prestano a una moltitudine di attività: disegno, make up, uncinetto, riciclo creativo e molto altro. Preparati adeguatamente facendo qualche prova dietro le quinte con gli ospiti e poi lancia la tua Instagram Room. Ricordati che paga la costanza, non vale la pena farne uno soltanto, i tuoi tutorial devono diventare appuntamenti "fissi" dove, ogni volta, sveli qualcosa di nuovo. Ma occhio a non esagerare, studia il tuo pubblico, gli orari di maggiore interazione, e stabilisci un calendario adeguato. Per qualcuno un tutorial a settimana potrebbe essere l'ideale, per altri profili troppo o troppo poco.

Organizza dei talk show

Ci avevi mai pensato? I talk show sono un'ottima strategia per rendere più coinvolgenti le tue Instagram Rooms. Soprattutto se scegli ospiti capaci di intrattenere. Potresti provare a coinvolgere delle persone di spicco del tuo settore, preferibilmente simpatiche e con una buona parlantina. Non sceglierle a caso, osservale per un po' di tempo prima di organizzare il talk, cerca di capire se se la cavano bene nelle dirette o durante le interviste. È importante che siano sciolti anche nelle live. Inoltre, visto che hai a disposizione fino a 4 ospiti, oltre al conduttore che sei tu, seleziona persone che siano in grado di interagire bene tra loro. Un minimo di strategia è fondamentale.

Coinvolgi influencer simpatici

Coinvolgere degli influencer è sempre una buona idea ma se vuoi rendere le tue Instagram Rooms più divertenti, punta su personaggi simpatici e coinvolgenti. Attenzione però, proponiti solo a influencer che abbiano a che fare con il tuo ambito. Se appartieni a un settore di nicchia, non è indispensabile coinvolgere persone super-famose, l'importante è che siano preparate e con un piglio divertente o ironico, a seconda del tuo target. Non è detto che siano tutti disposti a partecipare, aspettati pure qualche no, ma sicuramente prima o poi troverai l'influencer che fa per te. Non demordere e nel frattempo proponi delle Instagram Rooms alternative, seguendo i nostri consigli.

Fai testare i tuoi prodotti agli ospiti

Le Instagram Rooms ti permettono di invitare fino a 3 ospiti, oltre a te stessa, ma la cosa bella è che puoi invitarli a scaglioni e in questo modo coinvolgere molte più persone. Invia dei campioni dei tuoi prodotti ad alcuni follower, chiedendogli in anticipo se sono interessati. Dopodiché proponigli di partecipare alla diretta per testarli e dare la propria opinione. I follower apprezzano moltissimo questo genere di dirette, che risultano sincere e coinvolgenti.

Intervista persone con idee diverse

Può sembrare un'idea folle ma in alcuni casi è davvero vincente. Perché? Se l'argomento di discussione è più teorico che pratico, coinvolgendo persone con idee diverse la tua diretta di certo non risulterà noiosa, tutt'altro. Nulla va lasciato al caso, ma scegliendo gli ospiti giusti e pianificando il tutto, il successo è garantito. L'ideale, in questo caso, è intervistare gli ospiti chiedendo il loro punto di vista sul tema trattato. Uno scambio acceso ravviva gli animi e risulta più coinvolgente. Se poi gli dai un taglio ironico, sempre che l'ironia si adatti al tuo stile di comunicazione, meglio ancora.