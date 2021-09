5 consigli per indossare il mascara ogni giorno senza danneggiare le ciglia

S e usi il mascara tutti i giorni e non vuoi correre il rischio di danneggiare le tue ciglia non dimenticarti questi fondamentali passaggi.

Il mascara è forse il prodotto make up più utilizzato di sempre. Anche le ragazze che nella vita di tutti i giorni preferiscono sfoggiare un look naturale acqua e sapone, difficilmente rinunciano a una passata di mascara che in un attimo è in grado di far sentire tutte in ordine e sistemate.

Ovviamente non c’è nulla di male nell’usarlo tutti i giorni ma per quanto le nuove formulazioni siano sempre meno aggressive e rispettose delle ciglia, è innegabile che la loro composizione sia a base di ingredienti che, con il passare del tempo, potrebbero indebolirle o danneggiarle.

Questo non significa che per evitare che accada tu debba rinunciare a questa coccola di bellezza quotidiana, ma semplicemente che dovresti fare attenzione ad alcuni aspetti.

Ecco quindi cinque dritte facilissime da mettere in pratica per non rovinare le ciglia, pur non rinunciando al mascara.

Non eccedere con le quantità

Se il mascara è di ottima qualità, la quantità di prodotto che applichi sulle ciglia non è un problema di per sé, ma lo diventa per due fattori: modo di applicazione e rimozione più difficile.

Nel primo caso tanto prodotto significa anche tante passate con lo scovolino che per fare il proprio lavoro, inevitabilmente deve essere strofinato ripetutamente sulle ciglia. Ebbene, questo movimento meccanico con il passare del tempo potrebbe indebolirle.

Inoltre, più strati compi, più l’operazione di rimozione potrebbe essere difficile, e anche per questo meglio non usare sempre mascara waterproof, perfetti nella loro funzione ma molto più complessi da eliminare, a tutto danno dell’integrità delle ciglia.

Rimuovilo appena arrivi a casa

Indossare il mascara ogni giorno contribuisce a seccare le ciglia. Vederne cadere alcune ogni tanto fa parte del loro normale processo di rigenerazione ma nel caso il numero ti sembri più elevato della norma il motivo potrebbe proprio essere proprio l’eccessiva secchezza.

Per mitigarla, concedi una piccola tregua giornaliera alle tue ciglia, che così come la pelle hanno bisogno di rigenerarsi senza avere nulla sopra. Ricordati quindi di struccarti sempre prima di andare a dormire, in modo da assicurare loro almeno 8 ore di detox, ma se puoi fallo appena rientri in casa, così da prolungare il più possibile il periodo make up free giornaliero.

Struccati delicatamente

Il momento della rimozione del mascara è estremamente delicato, quindi non fare l’errore di lasciarlo al caso e farlo con qualunque cosa ti capiti a tiro.

Scegliere lo struccante sbagliato, infatti, potrebbe costringerti a strofinare gli occhi, e quindi le ciglia, in modo irruento, con conseguenze tutt’altro che piacevoli, come ritrovarsi con ciglia spezzate o peggio assistere alla loro caduta.

Per preparare la zona alla procedura, bagnala con un po’ di acqua tiepida, poi passa al demaquillage.

Gli struccanti più delicati sono quelli a base oleosi o i burri.

Se li usi ti basta metterne una piccola quantità sulle dita e poi fare con esse movimenti delicati sulle ciglia. In men che non si dica il trucco dovrebbe sciogliersi e una volta che il tuo viso sarà simile a quello di un panda ti basterà lavarlo con il solito detergente per vederlo risplendere e trovare le tue ciglia prive di mascara.

Ok anche struccanti bifasici e acqua micellare da usare con i dischetti, a patto di non strofinare con troppa energia.

Non usare un mascara scaduto

Ebbene sì, anche i trucchi scadono e questa indicazione è da prendere molto sul serio per ognuno di loro, mascara compreso.

A stabilire la loro durata è il PAO, ovvero quel simbolo a forma di vasetto presente sul retro di tutti i cosmetici. Se non ci hai mai fatto caso vallo subito a guardare, il numero che troverai scritto corrisponde ai mesi di utilizzo massimi consentiti dopo che il prodotto è stato aperto.

Non oltrepassare quella soglia è particolarmente importante per quanto riguarda i prodotti per occhi, perché in quella zona usare ingredienti scaduti potrebbe voler dire andare incontro a caduta delle ciglia o brutte infezioni. Decisamente meglio non rischiare, visto che un mascara scaduto è un potenziale terreno fertile per la proliferazione di batteri.

Fai trattamenti rinforzanti

Spesso l’unico momento di attenzione che si dedica alle ciglia è quando le si trucca, ma esattamente come il resto del viso si tratta di una zona che merita di essere nutrita a dovere, onde evitarne indebolimento e caduta.

Se le tue ciglia ti sembrano più sottili o diradate del solito quindi, ogni sera dopo esserti struccata dovresti riserva loro qualche minuti in più.

Il metodo più rapido per riportarle a miglior vita è quello di affidarsi ai numerosi prodotti ristrutturanti esistenti in commercio. Sono quasi tutti a forma di mascara quindi semplicissimi da usare, e giorno dopo giorno aiutano le ciglia a riprendere corpo.

Se ami la cosmesi naturale, invece, l’alternativa super low cost esiste e consiste negli oli. Versane un po’ ricino, oliva o cocco su uno scovolino puliti di mascara o su un cotton fioc e passalo delicatamente sulle ciglia.