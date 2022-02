5 cose che ancora non sai su Instagram

S ei sicura di stare utilizzando Instagram al suo massimo potenziale? Eccoti qualche consiglio per sfruttare ogni feature a tuo vantaggio

Abbiamo messo a punto una lista di 5 consigli su Instagram di cui, forse, non eri ancora a conoscenza. Il suo funzionamento, così diverso da Facebook, non è poi tanto complicato come poteva sembrare le prime volte che lo utilizzavi. Tutto il contrario!

Massimizza la tua esperienza Instagram, coltiva i tuoi interessi grazie agli hashtag e conosci nuove persone in un social dedicato non solo ai propri amici, ma anche e soprattutto alle community di tutto il mondo.

Come vedere vecchi contenuti su Instagram

Instagram è così: più veloce, più dinamico e orientato alle fotografie più che al contenuto scritto. A volte si mette like a fotografie che ci piacciono, senza fare troppo caso a chi l’abbia pubblicata. Un approccio, se ci pensi, completamente diverso da quello di Facebook, dove spesso tra i contatti si hanno solo persone che si conoscono di persona. Instagram unisce persone che coltivano interessi comuni, e basta un follow per mettersi in collegamento con chi ci interessa davvero.

Hai trovato una ricetta che ti piace tantissimo e vuoi essere sicura di non perderla, così potrai riproporla in una delle prossime cene con gli amici? Seleziona la linguetta in basso a destra della fotografia e fai tap. Ti apparirà un messaggio con scritto “Salvato nella raccolta”.

Da qui potrai accedere a una serie di cartelle, da te creabili in qualsiasi momento, per suddividere tutti i contenuti salvati per argomento o in base a ciò che preferisci. Si tratta di un sistema molto comodo e visibile solo a te per non perdere di vista le cose che ti piacciono davvero!

Puoi seguire gli hashtag: ecco come

A volte hai bisogno di più contenuti su un determinato argomento. Il tuo giro di contatti non soddisfa la tua sete di curiosità e conoscenza. Come fare? Seleziona un hashtag pertinente, anche in inglese, e fai “segui”. Hai capito bene: non c’è più bisogno di seguire account per account i tuoi creator preferiti. Puoi seguire un hashtag e Instagram ti proporrà ogni giorno i contenuti più belli relativi a quell’argomento.

Per esempio, se sei un’appassionata di libri, potrebbe interessarti seguire l’hashtag #bookstagramitalia, l’hashtag di riferimento per tutti coloro che creano contenuti sulla lettura. E così sarai sempre aggiornata sulle nuove pubblicazioni e le recensioni più fresche.

Il segreto (di Pulcinella) per usare Instagram in modo proficuo sono proprio gli hashtag: attraverso di loro sarai in grado di esplorare i contenuti indipendentemente da chi li ha pubblicati.

Consigli su Instagram per decomprimere

Se non hai ancora imparato a usare TikTok – è comprensibile, ognuna di noi ha i suoi tempi di digitalizzazione – puoi sfruttare i reel di Instagram per concederti una pausa come si deve. Stai aspettando l’autobus? Sei in fila in posta? Indossa un paio di earpod e apri Instagram. Facendo tap sull’icona in basso, al centro dello schermo, con il triangolino play, potrai accedere ai reel.

Queste storie cortissime non provengono solo dalla tua cerchia di seguiti: vengono dall’intera comunità Instagram! La loro pertinenza è stabilita per te dall’algoritmo del social, che si basa sulle tue preferenze. Video umoristici, ricette, consigli per gli acquisti, curiosità di viaggio e tanto altro ancora. Questa sezione è l’ideale per prendersi una pausa da tutto e da tutti e concedersi qualche mini video interessante.

Se un contenuto non ti piace e non vuoi più visualizzarlo, tappa i tre puntini e seleziona Non mi interessa. In questo modo Instagram imparerà a capire quello che ti piace e quello che invece non desideri più vedere.

Rimuovi il tuo tag dai post altrui su Instagram

Non desideri essere taggata nella foto che ha pubblicato qualcun altro? Non ti preoccupare, è perfettamente comprensibile, specie quando non sei stata prima interpellata. Visualizza la foto e tappa cercando il tuo username. A questo punto seleziona “Rimuovimi da questo post” in maniera da non comparirvi più.

Se sei stata collegata a una foto di pubblicità, puoi anche bloccare il mittente e tutti gli account che creerà in futuro. Così sarai sicura di non venire più scocciata.

Consigli su Instagram (Stories)

Le Instagram Stories sono il contenuto più popolare di questo fantastico social. Durano solo 24 ore e vengono lanciate in una sezione particolare dell’app, in alto, facendo sì che tutti possano vederle. Una cosa che forse ancora non sai è che chi le pubblica può vedere l’elenco dei nomi di chi le guarda.

Niente di trascendentale, ma dare un’occhiata all’elenco di persone che guardano le tue stories può rivelare sorprese interessanti. Persone che non senti più da un pezzo, o magari ammiratori che non sapevi di avere potrebbero tenerti d’occhio per contattarti molto presto. Chi può dirlo?

Le storie che finiscono non vengono cancellate. Rimangono nella tua memoria privata, e puoi decidere di ripubblicarle in una sezione apposita del tuo profilo.