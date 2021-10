5 consigli per rendere il tuo terrazzo romanticamente autunnale

È tempo di pensare al make over del terrazzo per la stagione autunnale. Ecco cinque consigli per renderlo romantico e accogliente in questa stagione.

Chi ha detto che il terrazzo è sono solo per l'estate? Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa, è sicuramente che i balconi e i terrazzi sono un vero gioiello di cui possiamo (e dovremmo) godere durante tutto l'anno.

È necessario però, adattare gli spazi esterni per poterci stare quando il sole non è così forte da riscaldare e il freddo inizia a fare capolino.

Basta un po' di creatività e un piccolo budget a disposizione ed è possibile rendere il proprio terrazzo accogliete e confortevole per la stagione autunnale e invernale.

Su Pinterest ci sono veramente tantissimi spunti per arredare il terrazzo per l’autunno che prevedono anche il riciclo di materiale.

Ti consigliamo, prima di iniziare il restyling, di creare un progetto su carta elencando le cose che hai già a disposizione e quelle che ti servono per raggiungere l'obiettivo finale, eviterai di acquistare cose inutili o in più rispetto a quelle che realmente ti servono.

Ecco, allora cinque consigli per rendere il tuo terrazzo romanticamente autunnale in modo che possiate viverlo anche in autunno.

Tessuti caldi e accoglienti

Scegliere bene i tessili che andranno ad arredare il tuo terrazzo è il primo step da compiere per rendere quest’angolo esterno più accogliente.

Tieni a disposizione, esternamente diversi plaid e cuscini, dovranno essere morbidi e confortevoli sono un must quando si progetta una terrazza autunnale e offrono comodità e calore in modo da poter stare all'aperto il più a lungo possibile!

Punta sui colori dell’autunno: tonalità avvolgenti e calde, dal marrone al verde, all'arancione e al giallo più intenso, passando per tutte le sfumature del rosso.

Anche il tappetto per esterni è molto indicato perché crea un’atmosfera calda e raccolta, se lo scegli a pelo lungo ad esempio, potrai camminarci scalza senza sentire freddo, ma dovrai ricordarti di toglierlo quando piove se il terrazzo è scoperto.

Lampade e candele per un tocco romantico

Tra i consigli per rendere il tuo terrazzo romanticamente autunnale, non possono certo mancare le candele e le luci. La fiamma di una candela dona una luce soffusa, aiuta a creare uno spazio più caldo e confortevole. Quindi non esitate a riempire la terrazza o il giardino con candele, lanterne e lampade decorative.

Le lucine con luce calda da esterni, a catenella o a barriera, creano un effetto bellissimo e romantico e sono l’ideale per fare da cornice a una bella cioccolata calda con le amiche.

Se hai a disposizione uno spazio molto alto, puoi anche osare e porre un bel braciere o una lampada da terra a stelo ad azione riscaldante. Oltre a creare atmosfera, scalderà anche l’ambiente circostante permettendoti di passarci più tempo e non solo nelle ore più calde della giornata.

Mobili e sedie per sfruttare il sole autunnale

Siamo molto fortunati, nel nostro paese dal clima mediterraneo, il sole non smette mai di splendere. Anche in autunno e nei mesi più freddi le belle giornate non mancano di certo.

Sprecare il sole in questa stagione è un vero peccato, soprattutto per i grandi benefici che apporta all'organismo e all'umore, per questo non farti mancare una sedia a sdraio o una poltrona sospesa, se hai spazio, dove sederti comodamente a leggere un libro, scaldata dai raggi del sole.

Se hai una tenda da sole installata nel terrazzo, tienila aperta quando sei fuori perché ti proteggerà anche dal vento freddo.

Usa piante e fiori di stagione per entrare nel mood

Ci vuole un tocco di autunno e non bastano solo i colori del rosso e dell’arancio. Tra i consigli per rendere il tuo terrazzo romanticamente autunnale non potevano mancare le decorazioni di stagioni.

Cerca decorazioni autunnali per il tuo balcone o terrazzo che incorporino la bellezza della natura!

Il modo migliore per decorare il tuo terrazzo per l'autunno è con fiori e piante di stagione. Arbusti sempreverdi come camelie, piante aromatiche o fiori come viole o primule. Per decorare puoi anche usare cestini di vimini o barattoli di latta, vecchie pentole in ghisa dove riporre le piante e i fiori scelti.

E poi via libera alle zucche, puoi usare quelle che trovi al supermercato e usarle per decorare i tavolini o qualche angolo.

Decora con ghirlande autunnali

Le ghirlande sono molto belle e aiutano ad arredare pareti spoglie o porte. Creare la tua ghirlanda autunnale è anche un ottimo modo per decorare il terrazzo che potrebbe sembrare un po’ spento senza i colori dei fiori estivi.

Fai una passeggiata in un parco, meglio ancora in campagna e raccogli materiali naturali per intrecciare ramoscelli, usa un materiale che sia bello e flessibile e scegli bacche, agrifoglio e fiori autunnali per decorare, su Pinterest trovi tanti spunti per costruirla a casa in modo semplice e divertente. Se non hai grande manualità però, puoi acquistarla già pronta e aggiungere un tocco di colore al terrazzo.

Infine, sfrutta al meglio la metratura del terrazzo e disponi delle panche di legno utili per sederti o far accomodare i tuoi ospiti, ma anche per contenere coperte e cuscini quando non li usi.