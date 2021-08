5 consigli per scegliere meglio le tue amiche (e far durare il vostro rapporto per sempre)

A micizia, un rapporto tanto bello quanto, a volte, complicato. Soprattutto quando le amiche non lo sono poi così tanto. Ma come fare, quindi, per scegliere le persone giuste da avere al proprio fianco, creando dei legami che dureranno per sempre? Ecco, qualche semplice e utile consiglio per voi!

Quando si parla di amicizia (di quella con la A maiuscola) si entra in un mondo tanto semplice quanto complicato. Fatto di empatia, sguardi complici, sostegno, litigi, risate e tutto ciò di cui si compone l’enorme vastità delle emozioni umane. Un qualcosa che nasce d’istinto, a pelle, ma che può anche essere frutto di una serie di considerazioni fatte a priori per poter scegliere al meglio chi si vuole avere al proprio fianco nella vita. Una o più amiche vere.

Delle persone di cui potersi davvero fidare, con cui confidarsi, divertirsi, piangere e sentirsi libere in ogni minima sfaccettatura del proprio essere. Ma come fare per scegliere al meglio le proprie amiche? Ovviamente non esiste (e meno male) una lista da caratteristiche da soddisfare, ma sicuramente ci sono degli aspetti che possono essere presi in considerazione per valutare se la persona che avete accanto può davvero essere vostra amica ora e per molto, moltissimo tempo. Ecco allora qualche semplice consiglio da tenere bene a mente!

Capire se ti puoi fidare delle tue nuove amiche

Per nulla semplice ma estremamente importante. Capire se ci si può fidare di una persona è un tassello di base per la costruzione di qualsiasi tipo di rapporto, soprattutto quando si parla di amiche. Ma com’è possibile farlo ed essere certe che quanto compreso corrisponda alla realtà? Ovviamente non è una cosa così semplice e nemmeno veloce.

Soprattutto all’inizio si tratta di osservare i vari comportamenti, sia quelli rivolti a voi che quelli verso gli altri. Notare le piccole cose, le attenzioni, i motivi per cui vi vengono chieste determinate cose, se ciò che raccontate viene riferito a terzi, il livello di lealtà nei vostri confronti, ecc. Cercando di essere il più obiettivi e consapevoli possibile, evitando di fraintendere di chi si ha di fronte.

Avere e/o parlare di interessi comuni

Un altro aspetto da considerare per scegliere al meglio le vostre amiche è quello di avere degli interessi e/o argomenti comuni. Come scoprirlo? Semplicemente parlando. Frequentandovi e scoprendo con le vostre conversazioni se ci sono punti in comune, interessi condivisi, passioni, gusti, passatempi, ecc. Il motivo?

Semplicemente quello di rafforzare la vostra relazione, individuando, valorizzando e coltivando le affinità che vi legano e che, presumibilmente, potrebbero legarvi sempre. Come dire, una piccola garanzia di buona riuscita della vostra amicizia.

Guardare come le vostre “amiche” trattano gli altri

Per scegliere al meglio le vostre amiche, poi, è importante valutare anche il loro comportamento nei confronti delle altre persone. Capendo come trattano gli altri. Certo, se non riguarda voi perché dovrebbe interessarvi? Perché il modo in cui una persona si comporta con gli altri la dice molto lunga sul suo reale carattere, sulla sua personalità, sui suoi valori.

Insomma, su quello che la caratterizza rendendola la persona che è. Senza contare che poi, in un momento di litigio o incomprensione (e capitano a tutti) è così che potrebbe trattare anche voi. Questo non significa epitetare una persona come “buona” o “non buona” (chi siete voi per dirlo) ma solo decidere se considerarla o meno tra le vostre amiche più strette. E questo rientra a pieno nei vostri diritti.

Capire quando e se le amiche sono al vostro fianco

Essere amiche nella buona sorte e nel divertimento è bellissimo e anche piuttosto semplice. Ma chi rimane o chi arriva nei momenti di difficoltà o di sconforto? Quelli in cui non si sta bene o in cui si ha bisogno di aiuto? Su chi si può davvero contare? Questo aspetto è fondamentale per capire e scegliere davvero chi potete considerare amica e chi no.

Così come è importante osservare quando e perché le vostre potenziali amiche vi cercano. Se è solo quando hanno bisogno di voi o se vogliono ottenere qualcosa (magari anche costringendovi), forse sarebbe opportuno fare un passo indietro, considerando un cambio di rotta e di amicizia. Sicuramente non ci perderete molto.

Trattate argomenti “scomodi”

Infine, un altro modo per valutare e scegliere al meglio le proprie amiche è quello di “testarle” quando si parla di argomenti sensibili, scomodi, per cui magari avete opinioni diverse. Un aspetto che può arricchire entrambe se il suo (e vostro) grado di tolleranza e capacità di comunicazione è alto, ma che può diventare motivo di scontro, rivalità, mancanza di rispetto, ecc. se questi due elementi mancano.

Ecco perché è sempre bene considerare anche questo aspetto, non per trovare unicamente persone che la pensino come voi, ma per accertarvi di poter parlare liberamente con le vostre amiche di qualsiasi cosa, senza essere zittite o prevaricate solo per una normale e sana divergenza di opinioni.

Pochi ma validi consigli che vi aiuteranno a scegliere al meglio le vostre amiche, costruendo insieme un rapporto sincero, solido e duraturo. Ricco di momenti di ogni tipo e di esperienze che vi faranno crescere sotto ogni punto di vista. Consolidando giorno dopo giorno e per tantissimo tempo la vostra nuova e splendida amicizia.