H ai la tendenza a fare continui paragoni fra le tue amiche? Attenzione: rischi di fare molto male non solo a te stessa, ma anche a loro. Ecco perché

C’è quella su cui si può sempre contare, quella di lunga data, quella perfetta per le serate nei locali, quella sempre pronta a consolare. Le amiche sono tutte diverse. È normale, dunque, che con alcune ti venga più spontaneo parlare, mentre con altre tu ti senta più a tuo agio a divertirti, e così via. Non va bene, però, se hai la tendenza a fare continui paragoni fra le tue amiche. Per questioni morali ed etiche certo, ma anche per ragioni più concrete ed egoistiche.

Non ha alcun senso

No, non è vero che sai tutto delle vite delle tue amiche. Così come loro non sanno tutto di te. Anche se siete molto legate e magari siete cresciute insieme, ci sono aspetti le une delle altre che non conoscete fino in fondo. Non puoi sapere tutti i sacrifici e i passi che hanno compiuto, tutte le esperienze attraverso le quali sono passate, i momenti che hanno trascorso silenziosamente infelici. Forse non sai a quanto ammonta il loro conto in banca o il loro mutuo. E questo solo per fare alcuni esempi.

Quindi, non ha alcun senso fare dei paragoni fra le tue amiche né tantomeno fra te e loro. Non puoi confrontare tutte le persone che conosci con lo stesso metro di giudizio poiché le scelte di vita, le opportunità e le difficoltà di ciascuno di noi lo rendono impossibile.

Fra l’altro, devi considerare che quello che le tue amiche ti dicono e ti mostrano non sempre corrisponde esattamente alla realtà. Tutti noi, infatti, esponiamo la nostra "realtà modificata" al mondo, così da tenere nascoste le nostre insicurezze, le nostre mancanze e i nostri difetti. Sì, spesso lo facciamo anche con i nostri amici più cari.

Ricorda, dunque, che quando pensi che una tua amica abbia un successo maggiore di un’altra o una vita più appagante e ricca, potrebbe essere proprio il contrario.

Potresti tradirti

Non metterti alla gogna perché non consideri tutte le tue amiche allo stesso modo e perché apprezzi ciascuna di loro soprattutto per alcune qualità. È normale che tu abbia amiche con cui preferisci divertirti, altre con cui ami parlare, altre ancora che chiami quando hai bisogno di essere ascoltata e così via.

Inizia, però, a biasimarti se usi questa consapevolezza per fare continui paragoni fra le tue amiche. Non solo per ragioni etiche, ma anche egoistiche. Alla lunga, infatti, rischi di tradirti. Se nella tua testa sei abituata a giudicarle e a sottolineare i loro meriti e le loro mancanze in confronto alle altre, a un certo punto è probabile che qualcosa ti sfugga.

Potresti finire con il dire ciò che pensi realmente alle dirette interessate o, peggio ancora, ad altri, che potrebbero riferirlo loro aggiungendo dettagli e commenti poco edificanti nei tuoi confronti. In tutti i casi, la probabilità che tu ferisca le tue amiche è altissima.

Rischi di essere giudicante

Se stai facendo dei paragoni tra le tue amiche significa che, in qualche modo, le stai anche giudicando. E questo non è mai un bene. Ovvio, sei umana, per cui è normale che ti crei opinioni ben precise sulle persone che ti circondano. Dovresti, però, imparare a limitare il più possibile le valutazioni, specie se negative. Perché? Perché il tuo è solo un punto di vista, non una verità assoluta: oltre alla tua, esistono miliardi di altre prospettive.

Insomma, va bene se ti fai un’idea delle tue amiche e ne riconosci punti di forza e di debolezza, va decisamente meno bene se continui a sottolineare i loro talloni di Achille e magari parli male di loro con gli altri.

D’ora in avanti prova a osservarle senza avere pregiudizi né malizia e a prendere il meglio che possono darti, offrendo loro altrettanto. Vedrai che inizierai a essere meno giudicante e a renderti conto che i paragoni non sono poi così costruttivi e necessari.

Hai un’alta probabilità di creare malumori e malintesi

Anche se quando paragoni le tue amiche sei in buona fede e non metti alcuna cattiveria nel farlo, rischi di creare un pasticcio. A maggior ragione se non tieni i tuoi commenti per te, ma li condividi. Peggio ancora se parli dell’amica mancante con un gruppetto di amiche o, viceversa, se discuti del resto del gruppo con una singola persona.

I tuoi confronti, per quanto innocenti, banali e positivi siano, possono mettere zizzania fra le tue amiche e dare origine a malintesi, malumori, se non veri e propri litigi. Non puoi mai sapere, infatti, come le altre intrepreteranno e “useranno” le tue parole. Per questo, dovresti imparare a placare le polemiche all’origine.

Non dare alle tue amiche materiale su cui “lavorare”. Impara a pensare ai tuoi affetti in altri termini e a compartimenti stagni, senza fare continui raffronti.

Potrebbe scattare la controffensiva

Ecco un’altra ragione egoistica, e decisamente poco disinteressata, per cui dovresti smettere di fare paragoni fra le tue amiche: rischi che anche loro facciano la stessa cosa con te. Ti piacerebbe se qualcuno che ti vuole bene soppesasse i tuoi pro e contro e ti mettesse a confronto con altri suoi affetti, stabilendo chi è meglio o peggio? A meno che tu sia masochista, sicuramente la risposta è no. Non fare agli altri ciò che non vorresti che venisse fatto a te.

C’è una sola eccezione: sentiti libera di fare paragoni fra le tue amiche se anche loro lo fanno con te, siete tutte schiette, sincere e trasparenti, agite animate dalle migliori intenzioni e accettate questo modo reciproco di relazionarvi e comportarvi.