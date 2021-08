5 coppie dello zodiaco che si ameranno per sempre ma non andranno mai d’accordo

C ostruire un rapporto sereno e duraturo è tutt'altro che semplice. E sì, può dipendere dal profilo astrologico della coppia. Scopriamo insieme quali sono i segni che si ameranno per tutta la vita ma che non potranno mai andare d'accordo: lo dicono le stelle!

Di questi segni sarebbe meglio non innamorarsi. Impresa che risulta impossibile per alcune coppie dello Zodiaco che invece si amano follemente ma non possono andare d'accordo. Non è una questione di destino o di affinità: è tutto scritto nelle stelle.

Può sembrarti curioso, eppure esistono dei profili astrologici che non sono fatti per vivere un rapporto a due. Certo, l'amore è il sentimento più potente che l'uomo possa provare e, quindi, con l'impegno e con la dedizione si può superare tutto. Tuttavia, se sei single: preparati! Vediamo insieme quali sono le coppie che provano dei forti sentimenti l'uno per l'altra ma che non sono fatti per stare insieme.

Vergine e Acquario

Due segni importantissimi dello Zodiaco che, inizialmente, subiscono il fascino l'uno dell'altra. Acquario e Vergine sono incompatibili per caratteristiche e personalità, facendo naufragare la relazione anche dopo poco tempo, nonostante gli slanci dei primi tempi.

Il carattere riservato della Vergine non è infatti affine a quello romantico e sognatore dell'Acquario, sempre propenso alle novità e alle nuove conoscenze. Le divergenze diventano così inevitabili, soprattutto perché la parte meno espansiva della coppia tenderà a non vedere di buon occhio l'eccessiva socialità dell'altro.

L'Acquario continuerà sempre a subire il fascino della Vergine, nonostante i forti contrasti che hanno portato alla rottura inevitabile del rapporto, anche in modo piuttosto rocambolesco. Una coppia, questa, che difficilmente è fatta per vivere una relazione duratura o - comunque - anche solo serena.

Cancro e Capricorno

L'inconciliabilità di Cancro e Capricorno è totale. E non solo in campo sentimentale ma in uno qualsiasi degli ambiti che si trovano a condividere nel corso della loro vita, che sia il lavoro o l'amicizia. Il segno del Cancro è affascinante, certo, ma la riservatezza e il rigore del Capricorno non vanno d'accordo con il suo pessimismo e la sua naturale tendenza all'autocommiserazione.

Il Capricorno è un segno concreto, che s'infastidisce di fronte alla continua ricerca di conferme e dinanzi a qualche capriccio. Talvolta, mette da parte le emozioni per lasciare spazio alla pratica e alla logica. Si amano, ma a un certo punto diventa inevitabile prendere le distanze. Un romantico e un pragmatico non sono fatti per andare d'accordo.

Quello del Cancro, poi, è un romanticismo del tutto individuale che non può essere compatibile con il carattere del Capricorno, che invece è un lavoratore instancabile e sempre attento a dimostrare concretamente il bene che prova per il suo partner. Il carattere del Cancro è invece in grado di mettere in dubbio tutto questo, rendendo impossibile il rapporto con il partner.

Bilancia e Gemelli

I Bilancia sono sempre e costantemente alla ricerca di un equilibrio, che non troveranno mai. Sono logici e razionali, amanti della verità e della concretezza. Tutte caratteristiche, queste, che non possono trovare nei nati e nelle nate sotto il segno dei Gemelli, che invece sono sempre spinti all'individualità e alle piccole bugie pur di non perdere la loro libertà.

Nonostante la forte attrazione che provano l'una per l'altro, non riescono a stare insieme perché il carattere sognatore dei Gemelli mina la ricerca dell'equilibrio delle Bilancia, impedendo loro di creare un legame solido e sereno.

Il bisogno di libertà dei Gemelli va quindi a scapito del carattere rigoroso della Bilancia, sempre attenta a mantenere saldi i valori dell'equità, della verità e della trasparenza. La rottura diventa così inevitabile ma nel cuore rimarrà il pensiero di quell'amore così impossibile per sempre.

Scorpione e Pesci

Affascinanti e appassionati ma entrambi inclini al tradimento. L'attrazione reciproca è guastata da questa tendenza all'infedeltà, poiché entrambi sentono il bisogno di nuove conquiste nonostante l'amore profondo che provano per il partner.

Lo Scorpione, poi, è il segno più sensuale dello Zodiaco. Proprio per questa sua caratteristica, i Pesci non sapranno resistere al suo fascino rimanendone ammaliati, nonostante non siano fatti per stare insieme proprio per questa voglia di sperimentare al di fuori della coppia.

I Pesci hanno bisogno di vivere, di amare e di sognare. Caratteristiche tutte incompatibili con un rapporto a due nel quale anche dall'altra parte si manifestano gli stessi bisogni di evasione.

Ariete e Toro

Tra le coppie fortemente incompatibili dello Zodiaco, quella formata da Ariete e Toro è certamente la più curiosa. La prima fase di innamoramento è infatti travolgente e sembra proprio che non possano fare a meno l'uno dell'altra. Il rapporto è perfetto, romantico, pieno di sorprese.

Tuttavia, la natura dell'Ariete è molto diversa da quella che può manifestare all'inizio. Stiamo parlando di un segno passionale, che difficilmente rinuncia a esercitare il suo fascino sulle persone. L'Ariete è un segno che dà fiducia ma è anche parecchio esigente.

Questa sua caratteristica non è compatibile con quella del Toro, che invece è possessivo e non gradisce gli sguardi degli estranei sul suo partner. In questo scenario, i contrasti diventano inevitabili anche se il Toro rimarrà sempre segretamente innamorato del suo Ariete.