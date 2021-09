I l Feng Shui è un'arte antica che vuole combinare l'energia universale della Terra a quella della tua casa e ha dei segreti che non tutte conoscono: tu quanto ne sai?

In base alla filosofia cinese, il Feng Shui è una vera e propria arte. È una disciplina profonda, che aiuta l'architettura e che vuole portare all'interno dell'ambiente nel quale vivi tanta energia positiva atta a migliorare non solo la tua casa, ma anche le tue relazioni e l'armonia con l'universo.

Non tutti però ne conoscono le implicazioni più profonde: ecco, dunque, perché oggi andiamo alla scoperta di 10 cose che devi proprio sapere e che cambieranno il tuo modo di vedere questa disciplina.

Che cos'è davvero il Feng Shui?

Molti credono che il Feng Shui sia una religione o un sistema di credenze. Non è assolutamente così: può essere definita come pseudoscienza, ma di base unisce gli studi di architettura alla geomanzia, antica tecnica divinatoria.

Non è neanche una dottrina, perché non esiste un filone unico di pensiero: esistono invece numerose scuole all'interno delle quali sono state sviluppate delle regole rigide, complicate e molto strutturate.

Non esistono neanche dei testi canonici di riferimento, anche se con il tempo sono stati pubblicati moltissimi libri con ispirazioni per arredare casa. L'unica cosa certa è che tutto ruota attorno al Chi.

Sì, ma cos'è il Chi? Di fatto è un concetto di difficile definizione, ma volendo fare un discorso piuttosto generico, si tratta dell'energia umana che permea diversi ambiti culturali.

Nel Feng Shui il Chi plasma ogni ambiente che si abita e può, conseguentemente, fare in modo che una casa abbia caratteristiche più o meno positive. Il Chi si modifica in base al pensiero, all'attitudine e all'equilibrio.

Il modello Bagua

La prima cosa da sapere sul Feng Shui è che per iniziare a metterlo in pratica la tua casa deve essere mappata secondo il modello Bagua. In sostanza, chi crede nel Feng Shui crede che esiste una profonda relazione tra la natura e l'uomo.

Dunque, per studiare questa disciplina usa il cosiddetto modello Bagua, uno strumento che divide gli spazi in otto aree che trovano corrispondenza con diversi aspetti dell'esistenza e che vengono legati a un elemento specifico. Ecco quali sono:

Sud : Fama e Reputazione, elemento Fuoco;

: Fama e Reputazione, elemento Fuoco; Sudovest : Relezioni amorose e matrimonio, elemento Terra;

: Relezioni amorose e matrimonio, elemento Terra; Ovest : bambini e creatività, elemento Metallo;

: bambini e creatività, elemento Metallo; Nordovest : Persone utili e viaggi, elemento metallo;

: Persone utili e viaggi, elemento metallo; Nord : Carriera ed esperienze di vita, elemento Acqua;

: Carriera ed esperienze di vita, elemento Acqua; Nordest : Conoscenza e Saggezza, elemento Terra;

: Conoscenza e Saggezza, elemento Terra; Est : Famiglia e Salute, elemento Legno;

: Famiglia e Salute, elemento Legno; Sud-est: Ricchezza e prosperità, elemento Legno;

Il modello bagua serve per analizzare l'energia degli spazi e il suo scopo ultimo è quello di portare stabilità all'interno di ogni ambiente; proteggendo da energie negative e favorendo l'adattamento armonioso della vita umana ad ambienti carichi di positività.

L'impatto degli elementi

Perché il modello Bagua (e dunque il Feng Shui) dà così ampio spazio agli elementi? Semplice, perché questa arte li lega a particolari significati e a particolari influssi nella nostra vita.

Nella fattispecie, il legno è legato a creatività e crescita personale e il Feng Shui ne prevede l'uso per mezzo di piante e alberi; il fuoco, invece, predispone a entusiasmo e ispirazione e la sua energia è insita nelle candele o negli oggetti con sfumature di rosso o di rosa.

Il metallo, legato agli oggetti d'argento o alle pietre, è un mezzo per ottenere chiarezza mentale e migliorare la logica, mentre la terra, legata alle tonalità marroni e alle superfici piatte, dona forza, stabilità ed equilibrio.

Infine l'acqua regala saggezza e perspicacia e la sua forza si trova negli acquari, negli specchi e negli oggetti di colore nero.

Il ruolo del colore

A proposito di colore, sappiamo perfettamente che cromie e sfumature sono essenziali per la casa, ma cosa prevede il Feng Shui? Per questa arte il colore non è altro che la manifestazione visiva delle onde luminose d'energia.

A diverse lunghezze d'onda corrispondono diversi colori e, in più, più intensa è la luce più intensa è la positività che quel colore porterà con sé. Stando al Feng Shui, colori diversi portano a diverse qualità energetiche che corrispondono, per altro, all'energia dei cinque elementi che abbiamo elencato.

Cambiare colore a una stanza (o anche solo a una parete) è il modo più semplice per cambiare in modo veloce ed efficace l'energia dello spazio.

La posizione di comando

Ultima cosa da sapere sul Feng Shui: secondo questa disciplina in ogni ambiente esiste una posizione di comando. Che cos'è? Facile: la posizione ottimale per godere del miglior flusso di energia positiva.

Questa posizione è come un cuore pulsante e quando ci si ritrova ci si sente immediatamente meglio. Le diverse correnti del Feng Shui sostengono che questa posizione sia la più lontana in diagonale rispetto alla porta d'ingresso dello spazio.

Arredi e mobili posizionati in quest'area di comando non devono essere casuali: è fondamentale collocarvi gli essenziali (il letto in camera da letto, il divano in soggiorno, il tavolo nella stanza da pranzo e via discorrendo).

Qualora non fosse possibile collocare gli arredi essenziali in posizione di comando, devi almeno metterci qualcosa che ti permetta di vedere sempre la porta, cosa che ti permette (appunto) di avere il "comando" sullo spazio monitorando chi entra e chi esce.