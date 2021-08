5 cose che puoi fare insieme al tuo cane se sei una sportiva

L o sport rigenera il corpo e la mente. Cosa c’è di meglio di farlo con il proprio cane? Vediamo insieme quali sono le attività che potete fare insieme, per stare bene e per divertirvi come non avete mai fatto

Le cose da fare col cane sono diverse e, tra queste, c’è anche lo sport. Sì, hai capito bene. Fido può accompagnarti in tutte le tue attività, comprese quelle che organizzi per tenerti in forma e per fare movimento. Fai attenzione, però: non tutto può essere adatto a lui. Scegli, quindi, in base al suo carattere e non avere timore di coinvolgerlo, anche in ciò che apparentemente ti sembra impossibile.

Corsa, nuoto e passeggiate all’aperto. Non hai che l’imbarazzo della scelta. Il movimento fa bene a te ma anche al tuo amico a quattro zampe. Inoltre, anche i cani più pigri riprendono vitalità se coinvolti in qualcosa di divertente. Scopriamo insieme cosa puoi fare con il tuo amico peloso se sei una sportiva e… se sei completamente innamorata di lui e non vuoi lasciarlo solo neanche un minuto.

Jogging

È l’attività più semplice ed economica che puoi organizzare con il tuo amico a quattro zampe. Come tutti gli sport, ha bisogno di un periodo di training per ottenere un’andatura costante e non rischiare di compromettere il tuo fisico e quello del cane. Ricorda che lui dovrebbe stare avanti, con te indietro. Può essere anche un buon modo per scoprire nuovi angoli della città, che ancora non conoscevi.

Non ci sono attrezzature particolari di cui devi dotarti, se non una buona pettorina per il tuo cane che può contenere il guinzaglio, che devi anche assicurarti in vita. Scegli bene il tessuto e la forma, in modo da evitare che stringa sul collo e ne impedisca i movimenti. I collegamenti che scegli per il canicross devono essere tutti a sgancio rapido, così da potersi liberare in caso di caduta, di bisogno improvviso o di emergenza.

Regola l'intensità dell'allenamento in base alle tue condizioni fisiche e alle sue. Per un cane anziano, la corsa non è di certo adatta. Scegli con attenzione e non esitare a rivolgerti a un esperto che può darti un consiglio in più sul tipo di sport da svolgere.

Danza

E sì, col tuo cane puoi anche ballare. Oltre a tenerti in forma, puoi anche stabilire un legame più solido con il tuo amico a quattro zampe che si muove imitando i tuoi gesti e quello che gli suggerisci di fare. Può camminarti al fianco o girare su se stesso, fino ad arrivare a passarti sotto una gamba nelle parti più complicate della coreografia.

L’ingrediente principale di questo sport è la musica, poiché ci si muove a tempo e con una coreografia ben studiata. Con il giusto feeling, che si raggiunge con il tempo, potete muovervi proprio come due ballerini. Non hai bisogno di attrezzature, se non di uno stereo e di un motivo allegro che sia adatto al vostro modo di ballare.

Disc dog

Ballo sì, ma anche frisbee. I cani amano riportare gli oggetti e, quindi, puoi sfruttare questa sua passione se sei una sportiva e ami il movimento. Con il lancio del dischetto, tonifichi la muscolatura delle braccia e puoi anche correre insieme al tuo amico a quattro zampe mentre attendi che ti riporti il frisbee. Puoi anche giocare e muoverti a scatti, per farlo divertire ancora di più.

È un’attività che dovete svolgere all’aperto e, quindi, puoi anche approfittare per prendere una boccata d’aria e per godere dei benefici che sono in grado di offrirti i raggi del sole. È un toccasana per la tua salute e per quella del tuo cane, che potrebbe anche incontrare dei nuovi amici con i quali divertirsi.

Corsa con la bicicletta

È la soluzione perfetta se sei spericolata e se il tuo cane è particolarmente vivace. Solitamente, va praticata su strade sterrate. Tieni presente che non tutti gli animali sono adatti a questo tipo di attività ed è indicata – in particolare – per i cani nordici (impiegati per il traino delle slitte), per i cani da pastore e per tutti quelli che hanno una struttura fisica robusta per sopportare una sollecitazione di tale portata.

Anche in questo caso, devi dotarti dell’attrezzatura giusta e che ti consenta di operare in sicurezza. Andare in bicicletta insieme non è semplice ed è quindi fondamentale che ti faccia aiutare da un esperto, che certamente sa consigliarti al meglio. È importante agire sempre secondo buon senso, in modo che nessuno dei due si faccia male.

Yoga

Non si tratta di un vero e proprio sport ma di un momento di meditazione e relax che dedichi a te stessa e al tuo amico a quattro zampe. Puoi anche lavorare sulla muscolatura e sulla tonificazione, oltre a entrare in contatto con il tuo cane e trasmettergli la serenità che stai cercando.

Non è necessario che il tuo Fido ripeta esattamente le posizioni dello yoga ma è invece importante che entri in connessione con te. Questo momento di simbiosi è importante per il tuo rilassamento e anche per il suo. Puoi scegliere un angolo tranquillo, all’aperto o al chiuso.