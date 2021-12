È una delle stanze più importanti della casa, quella in cui accogli i tuoi ospiti e in cui vivi splendide serate: ecco come rendere più bello il tuo soggiorno

Il soggiorno è solitamente la stanza in cui per prima si posa l'occhio non appena rientri in casa. Spesso e volentieri è anche il fulcro della famiglia: qui trascorri il pomeriggio con i tuoi bimbi, oppure felici serate in compagnia del partner. Per non parlare, ovviamente, delle ore divertenti passate con i tuoi ospiti (che siano le vecchie zie che non vedi da tanto o le tue più care amiche).

Insomma, possiamo tranquillamente dire che, nella maggior parte dei casi, è il cuore pulsante della tua casa. Come puoi rendere più bello il soggiorno, trasformarlo in una stanza accogliente e ricca di calore? Ci sono molti stratagemmi che ti permettono di avere un ambiente armonioso e rilassante, valorizzando ogni singolo elemento che lo compone.

Se stai arredando per la prima volta il tuo soggiorno (o se stai pensando di stravolgere completamente la stanza) puoi intervenire in maniera più radicale. Ma a volte bastano pochi tocchi per ravvivare l'atmosfera, per trasformare il salotto in un ambiente che lascerà i suoi ospiti a bocca aperta. Scopriamo cosa fare - e quali errori evitare - per renderlo più bello.

Attenzione agli spazi

Spesso si commette l'errore di voler occupare ogni angolo disponibile, nel timore di lasciare spazi vuoti e, soprattutto, di rinunciare a qualche comodità. È vero, avere tutto a portata di mano è indispensabile per vivere al meglio il soggiorno, ma non bisogna esagerare. Se scegli un divano "importante", ad esempio, potresti optare per mobili dalle linee minimal. Al contrario, se non vuoi proprio rinunciare a quella splendida credenza a tutta parete, aggiungi solamente un divano a due posti e, magari un paio di poltroncine al centro della stanza.

Nel tenere conto delle dimensioni del soggiorno, ricorda anche che è fondamentale avere il giusto spazio per camminare. Devi poter raggiungere comodamente ogni angolo della stanza - cosa che ti faciliterà anche nelle pulizie! Evita inoltre di posizionare i mobili solamente contro le pareti, perché ciò rende l'ambiente più angusto. Se non hai molto spazio, anche staccare il divano di pochi centimetri dal muro aiuta a dare più profondità.

Scegli il tuo stile

Che sia moderno o shabby chic, scandinavo o industriale, oppure semplicemente classico, lo stile del tuo salotto deve rappresentarti appieno e farti star bene ogni volta che vi trascorri il tuo tempo. Tuttavia, c’è qualche piccola regola da rispettare per rendere più bello il soggiorno, per avere un ambiente armonioso. È importante scegliere un unico stile ed evitare un’accozzaglia di oggetti e mobili che non sono in sintonia l’uno con l’altro.

Vuoi inserire un complemento d'arredo che si distacca completamente dallo stile scelto per il soggiorno? Con un po' d'attenzione puoi farlo, ma non esagerare: il rischio è quello di dare vita ad un disordine che salta subito all'occhio. D'altra parte, nella scelta dello stile del salotto va tenuto in considerazione anche il resto della casa - soprattutto se si tratta di un open space.

Utilizza più fonti di luce

La luce naturale è sicuramente la scelta migliore per illuminare il soggiorno: ampie finestre rendono l'ambiente più caldo e accogliente. Motivo per cui meglio optare per un tendaggio leggero e dai colori chiari, che lasci passare qualche raggio di sole. Ma è altrettanto importante anche l'illuminazione artificiale. D'altronde, è nel salotto che passiamo le serate, magari davanti alla tv o con un buon libro in mano.

Non affidare tutto ad una sola fonte di luce, come ad esempio un bel lampadario al centro della stanza. Crea piuttosto delle aree diversamente illuminate: un buon esempio è una lampada da terra, che dona la sua luce in un raggio in cui puoi comodamente inserire una poltrona da lettura e un tavolino da tè. Se ami i faretti, invece, puoi sbizzarrirti con un controsoffitto.

Personalizza il soggiorno

Per rendere davvero più bello il tuo soggiorno, la parola chiave è personalizzazione. Salotti da copertina sono senza dubbio affascinanti, ma chi vorrebbe viverci davvero? Molto meglio una stanza accogliente, anche se non perfetta in ogni piccolo particolare. Dagli la tua impronta, valorizzando quegli oggetti che sono per te importanti - che sia un soprammobile cui sei affezionata, una collana di libri che vuoi esporre o qualche quadro per arricchire le pareti.

Una buona scelta consiste nell'esporre qualche foto di famiglia. Scegli una bella cornice e appendi i tuoi ricordi più belli: cosa c'è di meglio per rendere un ambiente davvero caldo e personale? Anche in questo caso, l'importante è non eccedere: non devi riempire ogni spazio libero, né trasformare tutte le pareti in gallerie d'arte (o fotografiche). Concentrati piuttosto su una mensola o sul muro dietro il divano, per non rischiare di esagerare.

La (difficile) scelta dei colori

Se vuoi rendere più bello il tuo soggiorno e stai pensando di ritinteggiare le pareti, puoi approfittarne. Hai l'occasione per ravvivare uno degli ambienti più importanti della casa, non sprecarla. Nello scegliere i colori da utilizzare, è importante tenere in considerazione alcuni dettagli. Ad esempio, se la stanza è piccolina sarebbe meglio optare per tinte chiare, come il beige, il tortora o un bel verde salvia - rimanendo comunque nelle tonalità pastello. Al contrario, un salone ampio può tranquillamente "sopportare" una parete rossa o di altri colori scuri.

Inoltre non usare troppe nuance diverse, per non rischiare l'effetto tavolozza. Affidati a due o tre colori e gioca con le sfumature, sia nella vernice che nell'arredamento e negli accessori. Puoi scegliere di destinare una parete ad effetti come la pietra o i mattoncini, in questo caso però il resto della stanza dovrebbe essere abbastanza neutro, per non esagerare.