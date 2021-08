È il social network di informazione per eccellenza, ma sei sicura di saperlo utilizzare al meglio?

C’è chi lo usa in ogni istante e chi si limita solo a guardare, quello che è certo è che nessuno può farne a meno perché è li che si possono scovare le tendenze, scoprire gli argomenti del giorno e informarsi su ciò che succede nel mondo. E se ci sono ancora dei dubbi sul suo utilizzo, ecco invece che sappiamo con certezza le cose da non fare su Twitter per nessuna ragione.

Anche se non siete esperti del social network, e vi limitate a una visita giornaliera per scoprire cosa sta succedendo, è bene essere a conoscenza di alcune cose da non fare mai, per non rischiare di rovinare la propria reputazione o commettere qualche gaffe.

Prima di scoprire quali sono le cose da non fare su Twitter, scopriamo insieme qualcosa in più di questo celebre social network che, a distanza di tanti anni dalla sua nascita, conserva sempre un certo alone di mistero.

Perché nonostante la sua facilità di utilizzo, non è popolato come Facebook e Instagram, ma ci piace anche per quello, perché ci permette di filtrare le informazioni che più ci interessano.

Che siate degli influencer di questo social, o che lo frequentiate solo ed esclusivamente come visitatori esterni, una breve ripassata sulle cose non da non fare su Twitter vi aiuterà a gestire la vostra reputazione sul web nel migliore dei modi.

Questa non è una chat

In cima alla classifica delle cose da non fare su Twitter c’è l’utilizzo del social in questione alla stregua di una chat. È vero, il web ci unisce e ci permette ogni giorno di interagire con migliaia di persone, alcune anche lontane chilometri da noi.

Ed è altrettanto vero che non sono rari i casi in cui, proprio grazie al web e ai social network, sono nate amicizie e amori. Ma Twitter non è un’app di incontri e prima lo capiamo, prima evitiamo di fare brutte figure.

Le persone presenti su questo social network, infatti, lo fanno con un unico scopo, quello di scambiarsi informazioni in tempo reale su gossip e televisione, viaggi, notizie, calcio e sport, e su tutti gli argomenti di tendenza in un determinato momento. E quindi no, non c’è spazio per le nuove relazioni, almeno su twitter.

Che lo facciate in buona fede, oppure avete una strategia ben mirata non importa, lo spam su Twitter non si fa. In generale, l’abitudine di mandare link o messaggi pubblicitari alle persone che hanno scelto di seguirvi, non è mai una buona idea.

E non lo è ancora di più in un social network in cui tutte le persone sono connesse per un unico motivo, quello di scambiarsi informazioni su argomenti di tendenza. Quindi tra le cose da non fare su Twitter c’è anche lo spam. Tenetelo bene a mente quando lo utilizzato.

Se è vero che nella vita seguire l’istinto non è sempre sbagliato, almeno secondo alcune persone, è altrettanto vero che sui social network lo è. Intromettersi in una discussione sociale o politica, e parlare apertamente delle proprie opinioni, espone inevitabilmente a giudizi e critiche.

Quindi, prima di dire la vostra, ricordatevi che lo state facendo a gran voce, su una delle piazze più popolate del web. Inoltre, lasciando un commento in una discussione o lanciando un tweet particolarmente colorito, non potrete più tornare indietro.

Certo, potete cancellare quello che avete fatto, ma prendete in considerazione che chi è più veloce di voi può aver fatto uno screen e quindi memorizzato, per sempre, le vostre parole.

Tra le cose da non fare su Twitter, questa è certamente una di quelle alle quali prestare molta attenzione.

Seguire tutti

Se siete approdati su Twitter con l’obiettivo di interagire con la vostra community, o per far conoscere il vostro lavoro, è importante che memorizziate le cose da non fare su Twitter. E tra queste si aggiunge anche il fatto di non seguire tutti.

In molti infatti credono che questa sia una buona strategia da intraprendere per diventare popolari o per accrescere il numero dei follower e invece quesa tecnica non è affatto funzionale.

Piuttosto possiamo seguire le persone che sono nello stesso nostro settore, così da avere anche un feed interessante e creare possibilità concrete di contatti interessanti.

Indipendente dal motivo per il quale utilizzate su Twitter, il consiglio che vi diamo è quello di non utilizzare questo social network alla stregua di un feed del proprio blog o del proprio sito.

Pubblicare link di articoli, di prodotti o di servizi non è funzionale e anzi, rischiate che l’interazione che non venga mai generata. E che, anzi, le persone si disinteressino totalmente al vostro profilo.

Ricordatevi, infatti, che su Twitter le persone ci sono per fare comunicazione. Tutto il resto è superfluo.