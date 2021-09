T ra gli stili di arredamento, il tuo preferito è il design rustico che ti ricorda le antiche dimore di campagna? Ecco come puoi arredare casa tua secondo questa tendenza.

Gli stili di arredamento sono tanti e il design rustico è uno delle numerose tipologie, che vanno dal classico al moderno.

Quando si parla di tipologie di arredamento, si intende un orientamento verso determinate caratteristiche che costituiscono un gusto estetico più o meno definito.

Secondo alcune teorie, lo stile che preferisci può dire molto della tua personalità. Il design rustico è tra le tendenze di stile di arredamento più vintage e se ti piace, dovresti assolutamente conoscere questi elementi.

Cosa si intende con lo stile rustico

Quando si parla di design rustico, tendenzialmente si indica quello stile di arredamento che ricorda, almeno per certe caratteristiche, le case di campagna, le cascine e le dimore “di una volta” delle persone semplici. In altre parole, si sottolinea la differenza (storicamente parlando) tra stili di arrendamento diversi: quello rustico, ovviamente, è sul polo opposto di quello cittadino.

Anche se le origini del nome, dunque, rimandano anche a un preciso contesto sociale, tuttavia non devi pensare che design rustico significhi scarsa ricercatezza. Al contrario, proprio perché è uno stile ormai molto meno diffuso di una volta, spesso scegliere lo stile rustico per arredare casa è una scelta estetica precisa.

Adesso con l’espressione design rustico si intende uno stile di arredamento che coniuga modernità e tradizione. Il concetto di rustico inteso come grezzo, viene usato per indicare quel senso di autenticità senza tempo per gli arredamenti non rifiniti (solo in apparenza). Diciamo che più che altro si tratta di uno stile di arredamento che punta molto sulla sobrietà (come eleganza) e sulla praticità (per suggerire la spontaneità di una volta).

Lo stile rustico moderno

A proposito di varianti tra le tipologie di arredamento, una delle ultime tendenze è lo stile Rustico Moderno. Si tratta di progettare e arredare casa preservando il carattere storico della struttura, adeguandola allo stile moderno.

L’arredamento Rustico Moderno è un connubio di design e tradizione, che combina materiali naturali, come la pietra ed il legno, con prodotti moderni, come le plastiche. L’arredamento del design Rustico Moderno è semplice, ma allo stesso tempo costituito da un mix di materiali, stili e tonalità cromatiche che conferiscono un armonioso equilibrio tra mondo contemporaneo e rurale.

Gli elementi essenziali di questo stile

Se hai capito la definizione del design rustico, potresti essere interessata a conoscerne gli elementi essenziali. Tra questi, ci sono senza dubbio la presenza di mattoni e pietre a vista, rivesti murari bianchi o comunque chiari, pavimenti e soffitti in legno (come i mobili).

Se vuoi scegliere il design rustico per arredare la tua casa, devi sapere che questo significa allestire una casa comoda, calorosa e pienamente funzionale, prediligendo colori e materiali che ricordano il mondo rurale e che, possibilmente, mostrino i segni del tempo.

I materiali da scegliere

Hai deciso di arredare casa secondo il gusto del design rustico? Bene, allora può esserti utile scoprire quali materiali dovresti scegliere. L’arredamento rustico, proprio perché caratterizzato dall’impiego di materiali naturali, è particolarmente adatto alle dimore di campagna o di montagna. Se però abiti in città, non preoccuparti di dover rinunciare al tuo stile preferito. Puoi giocare con alcune dritte per il tuo appartamento cittadino e renderlo perfetto secondo lo stile che hai scelto. Puoi arredare casa con mobili invecchiati, e trovare il giusto abbinamento tra elementi d’arredo grezzi e moderni.

I materiali che contraddistinguono il design rustico sono ovviamente materiali naturali o poco trattati, quindi il legno, la pietra e il ferro. Il legno è il protagonista indiscusso per mobili, pavimenti e rivestimenti, sia in versione grezza sia lavorata, poiché si adatta ad ogni ambiente e conferisce maggiore autenticità attraverso le sue venature e le sue imperfezioni.

Si accosta molto bene alla pietra naturale, altro elemento tipico per l’arredamento rustico: marmo, ardesia, quarzite e porfido sono le tipologie principali da preferire per le pareti o i pavimenti, da abbinare a un eventuale camino.

Infine, ricordati del ferro battuto, che aggiunge un tocco di rustico in più se utilizzato in alcuni accessori d’arredo come applique, lampadari, soprammobili e sculture.

Quali colori prediligere

Se stai arredando casa secondo il design rustico, e quindi stai usando materiali come il legno e il ferro, devi fare attenzione nella scelta dei colori. Devi evitare, infatti, che gli ambienti risultino cupi: è uno stile sobrio, questo sì, ma non dev’essere opprimente!

In materia di colori, la tua regola d’oro dev’essere quella di evitare quelli freddi. Cerca di preferire tonalità calde, per esempio le diverse gradazioni del colore crema e tortora, oppure i colori pastello e le sfumature delle tinte terrose.

Se, invece, scegli il bianco, che è la soluzione ideale per rendere luminosi gli ambienti, considera che puoi sfruttare l’intera palette dei bianchi. Inoltre, se vuoi dare un pizzico di vivacità agli ambienti, puoi usare dettagli in tonalità più accese. Per esempio l’arancione, il rosso, ma anche il blu e il verde. Questi ultimi due colori conferiscono agli ambienti rustici una nota di colore e raffinatezza.