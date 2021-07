Dimmi chi sei e ti dirò che tono di voce devi usare su Instagram

T osta, sensibile o in carriera? Dimmi chi sei e ti dirò che tono di voce usare su Instagram per conquistare i follower.

Che tono di voce devi usare su Instagram? Rispondere a questa domanda non è semplice, ma richiede uno studio per capire ciò che vuoi comunicare, ma soprattutto “come”. Il tone of voice sui social rappresenta il modo in cui decidi di raccontare te stessa e la tua storia ai follower che decideranno di seguirti.

In generale si può distinguere fra un tono di voce formale e uno informale. Nel primo caso si crea una distanza netta fra chi scrive e chi sta leggendo, trasmettendo solennità e autorevolezza. Non a caso questo tone of voice viene utilizzato soprattutto negli ambiti istituzionali. Infonde fiducia, ma può risultare noioso. Il tono di voce informale, al contrario, è caloroso e accogliente, cerca di accorciare le distanze e creare un senso di famigliarità. Anche in questo caso però si nascondono alcuni pericoli. Se non hai chiaro il messaggio che vuoi inviare e non mostri la tua personalità, rischi di diventare poco credibile. Fra questi due estremi ci sono numerose sfumature. Il segreto per conquistare Instagram (e i tuoi follower) è trovare quella che si adatti di più alla tua personalità.

Se sei ironica

L’ironia è la tua arma vincente? Allora perché non sfruttarla anche su Instagram per trovare il tuo tono di voce! Potresti diventare la persona perfetta, con i tuoi post, per regalare il buonumore nelle giornate più difficili. Elimina ogni filtro e lasciati guidare dall’istinto, postando ciò che ti fa ridere ed emozionare. Racconta quello che ti succede, lasciati guidare dall’ironia, svelando episodi buffi che ti sono capitati e scrivendo caption frizzanti. Ora più che mai c’è bisogno di sorridere, divertirsi e staccare la spina.

Se sei estroversa

Sei quella che fa sempre amicizia con tutti, che crea subito un legame ed è una buona amica. Il tono di voce giusto per te in questo caso è quello colloquiale. Caption informali, che mettono a proprio agio chi legge, facendolo sentire compreso. Punta sul “tu”, sceglie frasi semplici e usa la tua empatia per entrare in contatto con gli altri. Ricordati di rispondere ai commenti che compariranno sotto i tuoi post Instagram e di instaurare un dialogo con chi ti segue per creare una vera e propria community.

Se sei sensibile

La sensibilità spesso viene scambiata per debolezza, soprattutto quando si parla di donne. In realtà non devi nascondere questo lato di te, ma esaltarlo perché è ciò che ti rende unica. Anche su Instagram, racconta le tue esperienze, ciò che ti fa sorridere, quello che ti fa arrabbiare ed emozionare. Sui social la sincerità e la verità possono diventare un’arma potentissima. Il tuo tono di voce dovrà raccontare ciò che sei e la tua capacità di sentirti toccata e coinvolta in questioni e temi che reputi importanti.

Se sei tosta

Ami i social, ma non vuoi svelarti troppo? Se sei una tipa tosta, che fatica ad aprirsi e cammina dritta verso i propri obiettivi, il tono di voce che fa per te è quello professionale. Un tone of voice neutro, ma che può diventare, a seconda delle parole e delle esigenze, distaccato oppure accogliente. Lascia che a parlare per te siano le foto che pubblichi più delle tue frasi, limitandoti a brevi caption che possano corredare il post.

Se sei in carriera

Instagram con il tempo è diventato una straordinaria vetrina per molti professionisti. Dagli avvocati ai nutrizionisti, passando per gli scrittori e gli architetti. Se vuoi raccontare la tua professione sui social dovrai puntare su un tono di voce istituzionale. Attenzione: non deve essere freddo e burocratico, ma al tempo stesso lontano dal linguaggio colloquiale comune. Usa l’impersonale, perché chi legge non deve in alcun modo sentirsi chiamato in causa, ma capire che sai perfettamente di cosa stai parlando.

Come avere un bel profilo Instagram

Avere un bel profilo Instagram è semplice se si seguono alcune regole fondamentali. Sui social infatti l’improvvisazione è tutto, ma è anche importante saper organizzare il proprio profilo per regalare ai follower l’immagine giusta.

Punta su un colore tematico – La palette di colori è fondamentale per avere un profilo social che attiri l’attenzione. La scelta delle tonalità, come per il tono di voce, dipende da quello che vuoi comunicare. Se ami la moda e vuoi svelare i tuoi outfit, opta per uno sfondo neutro per consentire ai look di emergere. Per i post delle vacanze l’azzurro è l’ideale, mentre se parli d’amore opta per il rosa o il rosso.

– La palette di colori è fondamentale per avere un profilo social che attiri l’attenzione. La scelta delle tonalità, come per il tono di voce, dipende da quello che vuoi comunicare. Se ami la moda e vuoi svelare i tuoi outfit, opta per uno sfondo neutro per consentire ai look di emergere. Per i post delle vacanze l’azzurro è l’ideale, mentre se parli d’amore opta per il rosa o il rosso. Usa la luce – Colori scuri e bui non funzionano su Instagram, meglio puntare su luminosità e leggerezza. Anche gli scatti notturni vanno condivisi raramente, mentre sono da prediligere le foto scattate con la luce del giorno.

– Colori scuri e bui non funzionano su Instagram, meglio puntare su luminosità e leggerezza. Anche gli scatti notturni vanno condivisi raramente, mentre sono da prediligere le foto scattate con la luce del giorno. Scegli dei filtri – Scegli dei filtri che possano esaltare le tue foto su Instagram e non cambiarli. Dovranno essere al massimo 2 o 3, ma non di più per dare una coerenza a tutto l’account e un aspetto professionale.