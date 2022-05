5 consigli utili per applicare l’eye-liner in modi diversi ed essere impeccabili

Q ualche volta per cambiare look, basta sperimentare nuovi make up. Basta un dettaglio originale o un piccolo tocco di creatività per essere davvero impeccabili. Partiamo dall'eye-liner e tutti i suoi modi diversi per metterlo!

Anche per quelle dal trucco minimal, dove bastano un po’ di cipria e mascara per essere pronte e scendere, giocando solo con l’eye-liner in modi diversi, si può ottenere ugualmente un effetto wow da fare invidia.

Il must have per ogni make up che si rispetti, è sicuramente l’eye-liner, con i suoi disegni, le sue texture e i suoi colori. Lasciandoci ispirare dalle nuove tendenze, scopriamo insieme in quanti modi si può giocare con questo immancabile make up.

L’evergreen “Cat Eye”

Quando si dice “Eye-liner” è quasi inevitabile non pensare al tipico effetto a occhi di gatto. In effetti, quando si opta per questo tipo di make up si ha spesso voglia di allungare lo sguardo e di rendere l'occhio più affusolato.

La pennellata, in questo caso, segue con un tratto morbido e sottile la rima ciliare degli occhi, e termina con una linea allungata all’esterno dell’occhio. Con questo disegno, si rende lo sguardo ancora più chic ed elegante.

Per quelle che vogliono aggiungere un ulteriore tocco in più di creatività, c’è anche la possibilità di sfumare la codina con un pennello piatto, riducendo il tratto troppo scuro di base.

Double Eye-liner: perché “two is megl che one”

Tra i modi diversi di applicare l'eye-liner, sempre più di tendenza tra le ragazze sui social è il “Double Eye-liner”. Oltre al solito tratto sottile sulla rima ciliare, in questo caso basta far partire un ulteriore tratto dalla piega della palpebra per far ritorno direttamente agli anni ‘70.

Consiglio di stile: per completare il look nella maniera più fedele, provate ad associare un mascara effetto XXL, giocando anche tra le mille nuance degli ombretti.

Creatività e arte per un trucco grafico

Ed ecco che arriva il bello! Tra le tendenze beauty che ci aspettano per questa Primavera/Estate 2022 c’è il trucco grafico fatto di linee scomposte, onde decorative e angoli retti. Insomma, pare proprio che a fare da re sarà il make up geometrico, un modo tutto nuovo per donare un nuovo stile ai nostri occhi.

Non accontentarti, sbizzarrisciti mixando linee black, a linee fluo o metalliche, abbinando anche ombretti dai colori pop.

Ritorno agli anni ‘60 con il “Cut Crease Grafico”

Per la serie: anche l’occhio vuole la sua parte, perché non prendere spunto dalle nostre più belle icone che hanno fatto la storia dello stile? Da Audrey Hepburn a Twiggy, da Adele a Lana del Rey, non si può non prendere spunto dai loro trucchi unici e glamour.

Nulla di complicato: tutto quel che basta fare è far partire un ombretto dall’incavo della palpebra e sfumarlo verso l’alto. Dopodiché, il secondo e ultimo passaggio sarà quello di disegnare la linea dell’Eye-liner, allungandola e curvandola seguendo l’andamento della piega della palpebra.

A voi la scelta dei colori: da quelle pastello a quelle fluo, con il Cut Crease Grafico avrete la possibilità di sfoggiare uno stile sempre nuovo in base ai vostri outfit e al vostro umore.

Eye-liner colorato per quel tocco in più

Chi dice che l’unico eye-liner degno di nota debba essere quello nero? Un altro modo per donare un tocco di originalità al proprio sguardo, infatti, invece di sfruttare l’eye-liner in modi diversi, lo si può sfruttare anche con colori diversi.

Oltre ai classici colori in blu, in marrone o in verde smeraldo, le nuove tendenze beauty ci propongono nuance che vanno dal verde neon, all’arancione, dal giallo lime al fucsia. In pratica sembra che la parola d’ordine sia “osare”, e allora perché non sfoggiare questa nuova linea colorata, osando tra un aperitivo in spiaggia o un party esclusivo?

Il miglior alleato per un perfetto beauty look agli occhi? Ovviamente sto parlando del mascara che, con il suo potere allungante o volumizzante non farà che completare al meglio il vostro sguardo.

Un floating liner per un trucco fuori dalle linee

E se unissimo un Double Eye-liner e un Cut Crease Grafico ai colori più trendy di quest’estate, cosa ne uscirebbe? Il risultato è il “Floating Eye-liner”, lo stile più originale per le ragazze più intraprendenti.

In pratica si tratta di disegnare la doppia linea di eye-liner (rima ciliare + piega della palpebra) ma usando un eye-liner super colorato e super glamour. A voi la scelta dei colori pastello, fluo o metallici, e del tratto della linea bassa che può essere allungata verso l’esterno o richiusa verso l’interno.

L’effetto ottenuto sarà quello di ali colorate ai lati degli occhi: niente di più vivace e trendy per un’estate italiana indimenticabile.