Festa della Donna: la T-shirt di Mango per Save The Children

Alexia Putellas, icona del calcio nel mondo e ambasciatrice di Mango, insieme al brand e a Save The Children presenta Goals in occasione della Festa della Donna. Il progetto mira a promuovere l'accesso all'istruzione e allo sport in Bangladesh per oltre 4.000 persone, il 70% delle quali saranno ragazze e donne, nei prossimi due anni.

Alexia ha inoltre creato insieme a Mango una T-shirt solidale con il messaggio "Girls should play with dolls whatever they want to", disponibile in diversi paesi. Il ricavato della vendita sarà devoluto a Save the Children per il futuro sviluppo della seconda fase del progetto Goals in Turchia.

Festa della Donna: la poesia di & Other Stories per CARE®

Nikita Gill

Per la Festa della Donna 2023, & Other Stories ha collaborato con una delle giovani scrittrici e "poetesse Insta" più interessanti del momento, Nikita Gill.

Per la campagna, Nikita Gill ha scritto una poesia esclusiva intitolata "A Sacred Story", pubblicata online, nei canali social media e negli store del brand.

Lode a tutte le donne che siete state

per diventare la donna che siete oggi.

Voi siete la vostra storia sacra

Dall'8 al 14 Marzo a ogni commento lasciato sotto la poesia sul profilo Instagram del brand, & Other Stories donerà 1 euro a CARE®, un'organizzazione umanitaria leader nella lotta alla povertà globale.

Loewe promuove l'artigianato al femminile per la Festa delle Donne

Patricia Urquiola

Per la Giornata Internazionale della Donna, Loewe ha coinvolto la curatrice Hyeyoung Cho, l'artista Celia Pym e l'architetto Patricia Urquiola in una campagna per condividere e promuovere le competenze e l'innovazione delle donne nell'artigianato del mondo. Attraverso l'hashtag #WomenInCraft ognuna di loro presenta tre rappresentanti stimate nell'artigianato tramite le piattaforme LOEWE e la propria, incoraggiando le artiste segnalate a postare, a loro volta, dei suggerimenti personali. Una catena social per una celebrazione dell'artigianato femminile in tutto il mondo.

MVP Wardrobe celebra le donne con un nuova collaborazione

La forza e l'unicità delle donne, MVP Wardrobe incontra l'heritage senza tempo di Wolford per lanciare in occasione della Festa delle Donne una collaborazione speciale. Un'edizione limitata di 11 capi iconici dell'archivio di Wolford ridisegnati da Maria Vittoria Paolillo, direttore creativo di MVP, dal body al collant, ripensati per una donna che ha bisogno di un guardaroba funzionale e versatile h24.