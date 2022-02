G li spazi vanno ottimizzati e razionalizzati, soprattutto se sono limitati. Queste idee per organizzare la cabina armadio ti faranno anche divertire

Andare a vivere per conto proprio o cambiare casa rappresentano due momenti molto significativi nella vita di una persona, una sorta di passaggio da una fase a un’altra dell’esistenza. Arredare non solo è necessario, ma può essere anche divertente e stimolante.

Abiti e scarpe, soprattutto per chi è una fashion addicted, devono avere un luogo pensato ad hoc e ben progettato. Ecco allora che alcune idee per organizzare la cabina armadio in maniera smart e funzionale possono tornare utili. Immaginare, cercare gli elementi giusti e creare il proprio angolo dei sogni – da sola o con l’aiuto di un professionista – può dare tante soddisfazioni. Provare per credere!

Parola d’ordine, ottimizzazione degli spazi

Quando si arreda casa, e soprattutto la camera da letto con tanto di luogo adibito alla conservazione di vestiti e accessori, può nascere qualche problema nella gestione della metratura a disposizione. In tal senso, negli ultimi anni, è diventata di moda la cabina.

Per alcuni è uno status symbol, per altri è una vera e propria necessità. In entrambi i casi, alcune idee per organizzare la cabina armadio possono essere d’ispirazione e far trovare la soluzione che si stava cercando da tanto tempo. Si deve puntare a creareFine modulo uno spazio comodo e pratico per sé stessi o la coppia. Vediamo a cosa bisogna prestare attenzione.

La questione cromatica

Il consiglio degli esperti in interior design è quello di optare per colori tenui. Soprattutto se l’ambiente da adibire alla conservazione di vestiti, scarpe e accessori è molto piccolo conviene non scegliere tonalità cromatiche particolarmente accese. L’effetto ottico è quello di un’area ancora più piccola, specialmente se a vista ci sono indumenti scuri e ingombranti.

Una valida alternativa prevede di della carta da parati, che dia all’ambiente un clima – nel complesso – più vivace e allegro. Inoltre si può scegliere una fantasia che rispecchi stile di arredamento e personalità.

Tutto a vista

Fra le idee per organizzare la cabina armadio nel migliore dei modi c’è sicuramente quella di sfruttare uno dei suoi maggiori punti di forza. La comodità di una zona adibita esclusivamente all’abbigliamento è che tutto può essere costantemente visibile, perché separato dagli altri ambienti della casa (camera da letto inclusa).

Così, non solo si ha un quadro completo delle possibilità stilistiche e la scelta dell’out-fit viene fatta più velocemente, ma puoi usare gli abiti stessi come elementi di decorazione. Sono loro i protagonisti indiscussi.

Non solo giacche e cappotti, ma anche scarpe, borse e accessori di bellezza possono diventare motivo di orgoglio da sfoggiare con fierezza. Una precisazione è d’obbligo però: ogni oggetto deve trovare la propria collocazione ed essere sempre in ordine.

Porta fra cabina e camera da letto

Avere tutto a vista è molto utile, ma – qualora se ne avesse la possibilità – è meglio che lo sia solo quando si apre la porta che separa cabina e camera da letto. Che sia scorrevole (con binario a vista o nascosto) oppure classica, facciamo in modo che anche lei sia un elemento di arredamento e che dia la possibilità di chiudersi nel proprio mondo di amanti dello stile e della moda.

Gli elementi in vetro opaco, dalla colorazione più scura e che lascino filtrare la luce, sono l’ideale: danno la possibilità di guardare l’interno della cabina senza dare un’idea di disordine, e fanno in modo che l’illuminazione naturale possa essere un valore aggiunto.

Questione di altezze

Fra le idee per organizzare al meglio la cabina armadio non va tralasciata la gestione delle altezze. Lo spazio va sfruttato al massimo, ma senza che si abbia la sensazione di disordine e sciatteria, e senza che serva una scala per raggiungere vestiti e accessori che si utilizzano quotidianamente.

Il consiglio è quello di non andare mai oltre i due metri per gli appendiabiti. Sopra questa altezza è meglio collocare mensole con contenitori che racchiudano tutto quello che si utilizza di rado.

E di appendiabiti

Come appena accennato, rappresentano un elemento di arredo fondamentale per disporre al meglio il proprio abbigliamento. In questo modo si ha tutto a vista e a portata di mano.

È molto utile dividere per settori (tipologie di indumenti, occasione e stagione). Se si ama predisporre il proprio out-fit la sera per la mattina, un appendi abiti più piccolino può essere adibito esclusivamente al completo del giorno.

Cassetti, un dettaglio da non sottovalutare

Fra le idee per organizzare la cabina armadio, non possiamo non considerare i cassetti. Infatti, sono tanti i capi che hanno bisogno di una maggiore protezione perché non si rovinino e non prendano polvere.

Se li poniamo sotto gli appendiabiti si risparmia spazio prezioso e si dà un’idea di ordine e pulizia. Ancora meglio se al loro interno mettiamo dei divisori per disporre i vari tipi di indumenti. Sono davvero utili per calze e intimo.

Mensole salvaspazio

Nelle zone che rimangono vuote, le mensole sono davvero utili. In questo modo si avrà altro spazio per capi e accessori che possono rimanere tranquillamente più ‘esposti’.

Un modo smart per utilizzarle è metterci sopra dei contenitori per gli indumenti che sono fuori stagione o che non vengono indossati spesso. Anche le maglie e le borse possono trovare la loro migliore collocazione, riprendendo un po’ la ratio dei negozi.

Specchio a figura intera

Fra le idee per ordinare al meglio la cabina armadio, a completamento di un lavoro di ottimizzazione degli spazi e per fare in modo che non manchi nulla per poter scegliere l’out-fit perfetto per ogni occasione, mettiamo uno specchio che permetta di avere una visione della figura intera, a parete o con un supporto che lo sostenga da terra.

Meglio un modello nudo – quindi senza cornice - se la cabina è piccola, oppure con una cornice che richiami l’arredo esterno se si ha la fortuna di avere un ambiente più grande.

Pouf o seduta

Sempre se gli spazi lo permettano, l’ideale è inserire una seduta comoda e anche bella (è un dettaglio che non guasta). Torna utile non solo come punto di appoggio quando ci si veste, ma anche per collocare momentaneamente qualche accessorio.

Davvero funzionali, per le metrature ridotte, sono le sedute a scomparsa: sedie pieghevoli, pouf o sgabelli bassi da nascondere sotto le mensole o da riporre in un angolo quando non servono.

Luci a completare il tutto

Per completare, fra le idee per organizzare la cabina armadio e per dare un tocco di classe e personalità, si può giocare con l’illuminazione artificiale. Soprattutto se, come succede nella maggior parte dei casi, si tratta di un’area dove non arriva la luce naturale.

Un numero sufficiente di lampadine e una predisposizione studiata per la massima resa non disturbano la vista e permettono di non avere difficoltà nell’individuare quello che serve (senza alterare i colori dei capi).