5 idee per passare un weekend autunnale indimenticabile con le nostre amiche

S e sei alla ricerca di un modo per riallacciare i rapporti con la tua migliore amica, o vuoi concederti un weekend autunnale indimenticabile, abbiamo qualche proposta che potrebbe fare al caso tuo

Il weekend autunnale con le amiche perfetto? Non è quello che costa di più, ma è quello che meglio si adatta alle nostre necessità personali e collettive. Quello che conta, come sempre, non è tanto il risultato su Instagram, quanto più la propria volontà di costruire un ricordo indimenticabile.

Abbiamo messo a punto una lista di cinque proposte intercambiabili e modulabili a piacere, perché ogni coppia di amiche è unica ed è più che naturale che le esigenze cambino.

Un weekend in una capitale europea

Pianificando con il dovuto anticipo il biglietto aereo vi costerà davvero una sciocchezza, e con un po’ di fortuna potrete dedicare un miglior budget all’hotel. Il weekend autunnale indimenticabile si fa in giro per le città, tra viuzze meravigliose e musei.

La bassa stagione aiuta a tenere bassi i costi e a risparmiarvi il pienone. Non solo: il risultato sarà qualcosa di davvero magico. Assicuratevi di andare in una città dove non siete mai stata entrambe, oppure sceglietene una che una di voi conosce come le sue tasche – così che possa fare da guida all’altra.

La sera sceglietevi il ristorante di cucina più tipica che riuscite a immaginare, oppure provate un etnico diverso dal solito. Avete mai mangiato eritreo, o libanese? Se non hai provato almeno una volta, non puoi dire che non ti piace. Le nuove esperienze, fatte insieme, aprono la mente e favoriscono l’umorismo.

Un weekend autunnale con le amiche in spa

Sì certo, un weekend autunnale con le amiche e la spa non è un’idea poi così rivoluzionaria. Hai mai provato però a ordinare anche una camera con idromassaggio privato? La spa è meravigliosa e rilassante, e potrete trascorrere un weekend indimenticabile tra trattamenti di ogni tipo.

Oltre a ricaricare le pile insieme, potrete condividere anche il divertimento di vedere un’amica che entra per la prima volta in un bagno turco o prova un trattamento fuori dalla norma. Quando si è rilassate si è anche più propense alle confidenze e, dopo cena, piuttosto che andare dritte a letto o concedersi il solito drink al bar, c’è sempre l’idromassaggio ad aspettarvi. Date fondo al minibar oppure ordinate il servizio in camera: ve lo siete di sicuro meritate.

Se poi siete proprio golose, dovete trovare il giusto wine resort con spa. Crediamo non esista una combinazione di parole più sublime di questa.

Weekend autunnale a cavallo in una location indimenticabile

C’è chi suggerisce la Toscana perché è la patria delle strade bianche, e noi non possiamo sentirci da meno. Quando si parla di weekend autunnali, l’andare a cavallo può non essere nelle corde di tutte. Eppure, prima di dire un categorico no, bisogna provare.

Il bello è lanciarsi, o magari condividere insieme un bellissimo corso di equitazione a cui seguirà poi un fine settimana fatto di itinerari naturali, storici e, se possibile, gastronomici. I percorsi sono tantissimi e, se non siete esperte, è sempre meglio farvi consigliare dalla destinazione che andrete a scegliere.

Weekend enogastronomico dietro casa

Non c’è bisogno di un albergo per un weekend autunnale indimenticabile. A volte le cose davvero buone e genuine le abbiamo proprio dietro casa, e siamo così poco abituate a vederle che ci viene spontaneo prendere un aereo per andare a visitare terre lontane per trovare qualcosa di nuovo.

Il nuovo c’è anche intorno ai nostri soliti itinerari, specialmente quando si parla di passeggiate e ristorantini di qualità. Scegliamone uno per il sabato e uno per la domenica e assicuriamoci un fine settimana che mandi in fibrillazione le nostre papille gustative. Prediligiamo trattorie o agriturismi dove il chilometri zero è uno stile di vita, e riscopriamo l’amore per la nostra terra. Qualunque sia!

Weekend in bicicletta

Non serve dare chissà quale prova sportiva per godersi la bicicletta nella miglior stagione dell’anno: l’autunno. Niente allergie, niente caldo mortale e natura dai colori straordinari. Noleggiate una bicicletta elettrica, così sarete sicure di poter fare molta più strada, ed esplorate una destinazione che avete sempre desiderato vedere insieme.

La bicicletta elettrica è una manna dal cielo perché permette anche alle meno rodate di fare strade in salita (relativamente) senza fatica. Il risultato è quello di macinare tanti chilometri insieme, vedere posti nuovi e godersi la bellezza del turismo lento. Il noleggio non costa molto e ti dirà tutto quello che devi fare per imparare a usare la bicicletta (ci vogliono davvero pochi minuti per padroneggiare l’uso del motorino). Inoltre ti fornirà anche qualche proposta di itinerario, qualora tu sia sprovvista di navigatore adatto.

La fatica insieme alle amiche è sempre ricompensata da una bella mangiata finale e un buon bicchiere di vino. E poi un po’ d’aria pura non ha mai fatto male a nessuno.