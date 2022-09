Jeans: addio skinny bentornati oversize. La tendenza è comoda

Addio cari e vecchi jeans skinny. Il denim in versione morbida e comoda tanto caro agli anni Novanta è finalmente tornato. Un cambio di rotta non indifferente se si pensa che per oltre un decennio abbiamo vissuto e "sopportato" la netta supremazia dello stile attillato. I modelli slim-fit hanno lasciato il passo agli "straight", quelli, per intenderci, a gamba dritta, ai boyfriend jeans o ai mom-jeans o ancora ai modelli svasati a zampa e a gamba extralarge.

I jeans morbidi visti in passerella

Le passerelle parlano chiaro: il mondo fashion ci lascia la libertà di spaziare tra silhouette wide, over, persino a campana (come non se ne vedeva da tempo). A dominare le tendenze sono i modelli visti sui catwalk: morbidi, a gamba larga e quasi sempre dark. A loro volta però, gli stilisti, traggono ispirazione da annate precedenti. E dalla televisione. Questa volta l'ispirazione arriva da una delle sitcom più popolari di sempre Friends. Rachel Green e Monica Chandler hanno reso decisamente popolare e stylish il denim comodo. Che viene sviluppato in tutte le sue varianti con pizzi, ricami, fiori, decorazioni, paillettes o patchwork, distressed e ripped. Chi l'ha detto che i jeans straight non possono essere glamour ed eleganti!

Street style e comodità

È stata la pandemia, dicono gli esperti, a consolidare il passaggio dai modelli smim a quelli più larghi (e decisamente più comodi). Per due anni, infatti, la maggior parte di noi ha lavorato da casa puntando su un homewear che ha preso sempre più piede dal momento in cui si è fatto strada un ritorno alla normalità: sotto giacche e camicie c'erano i pantaloni del pigiama, leggings in cachemire o pantaloni della tuta (insieme a ciabatte o calzettoni). Oggi, però, sfumato il tempo del Covid, molti di noi sono ancora alla ricerca di un elemento di comfort che li faccia sentire ancora (per un po') in smartworking. Se poi ci aggiungiamo la nostalgia per tutti i trend degli anni ’90, un periodo in cui i pantaloni larghi (e i risvolti) erano la norma, ecco allora il giusto mix esplosivo che ha scatenato il ritorno alla moda morbida.

Jeans oversize: come li indossano le star

Vita alta, gamba dritta e caviglia stretta. Sono queste le linee guida dei jeans che le celebrity amano indossare con T-shirt e canotte bianche, bluse stampate oppure blazer e marinière.

La combo maglietta e sneakers sembra essere la più apprezzata dalle star, ma attenzione perché sono sempre più le fashion victim e le influencer che amano indossarli la sera, con uno o due risvolti, abbinati a un paio di décolleté a punta colorate, una piccola pochette o tracollina e magari un trench appoggiato "involontariamente" sulle spalle.

