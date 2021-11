10 letti a baldacchino che ti faranno assolutamente innamorare

F iabeschi, romantici, ma anche essenziali e moderni: i letti a baldacchino sono capaci di creare ambienti da sogno. Eccone 10 che ci fanno innamorare

La stanza da letto è uno degli ambienti più vissuti della casa, è la camera più intima: che ci deve rispecchiare, deve essere il nostro rifugio, ma anche il luogo in cui risalassarsi e permetterci di lasciare il mondo fuori per dedicarci a noi stessi e riposare.

Essenziale, quindi, che ci rispecchi. A partire dal letto. Chi, ad esempio, non ha sognato di poter riposare in un letto a baldacchino?

Attenzione: se la mente è corsa subito a strutture antiche e imponenti, fermatevi. Perché ormai sul mercato si trovano letti a baldacchino per tutti i gusti e soprattutto adattabili a ogni tipologia di stile: da ambienti che sono perfetti con un tocco romantico, a camere moderne ed essenziali, fino a strutture che ricordano la natura e che sarebbero perfette anche in un patio all’aperto (e che magari ci fanno sognare di dormire sotto un tappeto di stelle).

Qual è il vostro stile preferito? Ecco dieci letti a baldacchino che vi faranno innamorare per trascorrere una serata in pieno relax.

Romantico

Almeno una volta nella vita abbiamo tutte sognato di essere principesse, combattive e tenaci, ma che alla fine della giornata si possono poi riposare in un letto da sogno. Colori chiari e tessuti impalpabili, sono una scelta perfetta per rendere la camera da letto il nostro regno: elegante e con quel tocco romantico che gli regala un’impronta ben specifica.

Moderno

Una struttura lineare, moderna e senza troppi fronzoli si adatta a ogni tipologia di ambiente, ma trova la sua collocazione ideale in una stanza che ne fortifica lo stile. Il letto diventa così un vero e proprio oggetto di design che da solo crea l’arredo. Perfetto per chi ama gli ambienti minimal, ma senza rinunciare alla moda.

Naturale

Per chi vivrebbe sempre in mezzo alla natura, la stanza da letto si trasforma in un bosco e può essere un ambiente perfetto se si scelgono opzioni di arredo che richiamano allo spazio esterno e in cui le piante da interni convivono in armonia con l’arredamento.

Qui il letto a baldacchino è un luogo di riposo e relax, ma diventa anche un’ottima occasione per ribadire i propri gusti e il proprio stile. Minimale anche in questo caso, ma dai colori neutri del legno e con tessuti nei toni più chiari.

Elegante

Elegante, essenziale, ma non troppo. Grazie ai teli drappeggiati e alle colonne non del tutto lineari: il letto a baldacchino diventa così un elemento di classe in una stanza spaziosa e luminosa. Per chi preferisce ambienti semplici ma di gran gusto.

Etnico

Se vi piace l’idea di sentirvi sempre in un posto diverso, allora il letto a baldacchino etnico fa al caso vostro. Così la camera diventa un resoconto dei luoghi in cui si è stati in vacanza (oppure in cui vorremmo andare appena possibile). E appena si chiudono gli occhi ci si può immaginare su una spiaggia deserta. Niente male, no?

Creativo

Avete presente quelle stanze in cui convivono con armonia - e tanta creatività - stili diametralmente opposti? Sono gli ambienti di carattere, che nascono da mix inusuali di oggetti diversi, da cui emerge tutta la fantasia e l’estro di chi ha deciso di assemblare e disporre mobili e complementi in un determinato modo.

Pareti che ricordano quelle di un loft, elementi naturali e un letto minimal, ma arricchito da particolari unici. A completare il tutto le immancabili lucine, capaci da sole di trasformare una stanza in un luogo da sogno. Il risultato è di impatto e bellissimo.

Accogliente e classico

Per chi apprezza gli spazi accoglienti, ma dai toni classici esistono letti a baldacchino perfetti per creare un ambiente che sia al passo con i tempi, ma al tempo stesso dal fascino immortale. Perché classico non vuol dire vecchio, ma se mai capace di non perdere la propria bellezza.

Shabby chic

Tanti cuscini, colori a contrasto, ma mobili bianchi: lo stile shabby chic va molto di moda da diversi anni per quanto riguarda l’arredamento, meglio ancora se il letto a baldacchino è accompagnato da una parete colorata e un po’ particolare. Ricordiamoci che l’azzurro e il blu sono toni perfetti per la camera da letto perché aiutano il rilassamento. Una camera così è il perfetto compromesso tra stile e comodità.

Fiabesco

Magari non è comodissimo da avere in casa, ma chi non vorrebbe provare la sensazione almeno una volta nella vita di dormire sotto un soffitto di fiori? Un letto a baldacchino che ci fa innamorare è indubbiamente questo, che sembra essere uscito direttamente da una fiaba. E perché no, magari ce la fa anche sognare.

Rotondo

Sfatiamo un mito: il letto non deve essere unicamente rettangolare. Non è un caso, infatti, che nelle tendenze in fatto di arredamento sono sempre più alla moda quelli di forma rotonda. Perché no a baldacchino, arricchito da un telo impalpabile a coprirlo e morbidi cuscini a renderlo un luogo perfetto per rifugiarsi dopo una giornata lunga e stressante.