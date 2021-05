V orresti che casa tua fosse un ambiente davvero speciale e fonte di benessere? Non è affatto un’impresa impossibile, soprattutto se provi a seguire queste lezioni di design che devi conoscere.

Anche se non sei una professionista del settore, ci sono alcune lezioni di design che devi conoscere perarredare al meglio la tua casa.

Il tuo obiettivo è creare un ambiente che parli di te, che ti faccia sentire protetta e ispiri benessere alle persone che lo abitano o che vengono a trovarti.

Non pensare che sia una missione impossibile. Al contrario, è un progetto cui puoi dedicarti serenamente. Alla fine, sarai molto soddisfatta!

Per farlo al meglio, puoi consultare i consigli di esperti che si traducono in utili lezioni di design che devi conoscere, senza spendere una fortuna.

1. Progetta il tuo progetto di casa

Prima di cominciare, la regola d’oro delle lezioni di design che devi conoscere è di immaginare bene la tua idea di casa. Ovviamente, non si tratta di costruire fisicamente l’edificio, ma di pensare a un ambiente che è, di fatto, il tuo nido, in cui devi sentirti bene al 100%.

Proprio perché ogni persona è un mondo a parte, non esiste un’unica idea di casa: potresti essere il tipo per cui casa significa un posto sempre popolato da amici, oppure preferire un ambiente completamente privato. Altre persone considerano la casa come una propaggine della propria personalità, altre semplicemente come il luogo in cui dormono… Insomma, pensa a cosa è per te casa e progettala di conseguenza.

Individua il tuo stile

A meno che tu non lo faccia di mestiere o sia un’appassionata particolarmente dotata, potresti non avere le idee chiare su come arredare casa. Un modo per apprendere le lezioni di design che devi conoscere, senza spendere in un professionista (a meno che tu non decida in tal senso) è guardarti intorno, sia guardando le case che frequenti, sia sfogliando riviste e siti.

Quando trovi cose che ti piacciono, prendi nota: sarà più facile sviluppare il tuo stile e, soprattutto, spiegarlo. Un po’ come andare dal parrucchiere portando la foto del taglio che vuoi ma che non saresti mai in grado di spiegare.

2. Stabilisci un budget

A meno che tu non abbia problemi di budget, è bene fare una riflessione ponderata sulla tua disponibilità economica in proporzione al progetto. Devi ristrutturare l’intera casa o vuoi semplicemente arredarla man mano? In entrambi i casi, può essere utile creare una sorta di salvadanaio dedicato al tuo progetto “casa”, quale che sia. In questo modo, puoi controllare meglio le spese e, viceversa, pianificare meglio gli acquisti.

3. Scegli tre colori

Il capitolo dei colori è una delle più importanti lezioni di design che devi conoscere. Potrebbe sembrarti strano, ma i colori fanno davvero tanto in una casa, ne influenzano lo stile, il carattere e perfino le sensazioni. In genere, gli esperti suggeriscono di individuare al massimo tre colori, che non facciano a pugni l’uno con l’altro ma che, anzi, si armonizzino tra loro.

In caso di dubbi o insicurezza, adotta la formula “Keep It Simple” per semplificarti le cose e senza sbagliare. Scegli una palette neutra, chiara e riposante. Non temere l’effetto asettico, perché puoi sempre vivacizzare gli ambienti con dettagli e accessori, se non addirittura pezzi di mobilio in tinte forti. Al contrario, se scegli pavimenti o piastrelle troppo particolari, rischi di pentirtene a stretto giro e di non poterle cambiare.

Puoi anche giocare in base a quante stanze hai, eventualmente dedicando un colore (o meglio, una sfumatura diversa della stessa palette) in base all’ambiente.

4. Progetta la disposizione dei mobili

I mobili possono a loro volta fare la differenza in casa: questa è una lezione di design che devi conoscere per progettare al meglio la loro disposizione. Naturalmente, si parla di mobili che non siano quelli della cucina, ma di quelli complementari, quindi divano, librerie, comò e via dicendo. Per esempio, hai mai pensato a fondo dove mettere il divano o che spostandolo rinnovi il colpo d’occhio del salotto?

A proposito di librerie, alcune possono essere sfruttate non solo per accogliere libri e suppellettili, ma anche come pareti divisorie “ma non troppo”.

5. Bilancia gli spazi

A proposito di mobili e spazi, ricordati che uno dei segreti tra le lezioni di design che devi conoscere è l’equilibrio. Una casa piena di mobili, senza spazio per muoversi, nemmeno sulle pareti, rischia di diventare soffocante. Al contrario, le soluzioni essenziali più estreme non sono molto ospitali (nemmeno per te che ci abiti, in primis).

L’ideale, appunto, è una casa che abbia i mobili necessari e anche qualche plus, in maniera bilanciata. Tra l’altro, anche con i mobili puoi bilanciare i “vuoti” e i pieni”, scegliendo librerie, mensole o vetrinette, o mobili con ante chiuse o aperte, in modo da dare un senso di movimento anche quando lo spazio è occupato.

6. Decidi i materiali dei mobili

Legno, fibre naturali, dettagli in pelle sono i materiali che danno maggiormente senso di autenticità e benessere. Tuttavia, tra le recenti lezioni di designa che dovresti conoscere, ci sono anche spunti di materiali meno costosi (anche in termini di cura e mantenimento nel tempo) altrettanto belli e funzionali. Anche su questo argomento, prova a guardare in giro.

Considera anche che puoi puntare anche su un unico pezzo particolare di design o sul mobile di famiglia (purché in buone condizioni) o, addirittura, restaurare un mobile di seconda mano. L’importante, come sempre, è che nell’insieme ci sia armonia.

7. Non trascurare l’illuminazione

Tra le lezioni di design che devi conoscere per rendere perfetta la tua casa c’è anche il capitolo dell’illuminazione. Tutt’altro che secondario, tanto che ormai gli esperti parlando di light design, perché con il posizionamento delle luci, la scelta delle loro tonalità (bianca, gialla, etc) e le lampade o lampadari, la casa può cambiare radicalmente aspetto.

8. Rendi protagonisti i dettagli

Un’altra regola da non trascurare tra le lezioni di design che devi conoscere riguarda i dettagli, intesi sia come decorazioni sia come accessori. Una parete vuota, per esempio, cambia aspetto con un quadro o una stampa posizionate in modo strategico. Una stanza “troppo” neutra acquista vivacità con cuscini colorati, e così via.

9. Non dimenticarti delle piante

Anche le piante sono elementi determinanti. Non solo “fanno bene” alla casa (perché contribuiscono a purificare l’aria e assorbire le radiazioni dei dispositivi elettrici), ma sono anche complementi d’arredo belli da vedere.

10. Maschera i difetti

Infine, l’ultima tra le lezioni di design che devi conoscere riguarda un consiglio “furbo”.

Non esiste una casa perfetta, perché nonostante tutto la tua cura, ci sarà sempre qualcosa che non è come vorresti, specie a livello strutturale.

In tal caso, gioca d’astuzia: maschera ciò che non ti piace (per esempio, un tappeto su un pavimento che non puoi rifare) o, viceversa, trasformalo in un elemento catalizzatore. Per esempio, hai un pilastro in mezzo a una stanza? Decoralo con specchi, quadretti e così via.