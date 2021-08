5 libri da leggere se vuoi rimettere in ordine la tua vita

F ai spazio e ordine nella tua vita, apriti al cambiamento, compi un viaggio e trova te stessa: 5 libri da leggere assolutamente e che ti ispireranno a diventare la migliore versione di te.

Vuoi rimettere in ordine la tua esistenza, fare un piccolo cambiamento, trovare il tuo Io interiore? Abbiamo selezionato 5 libri da leggere assolutamente. Voltare pagina non è mai semplice, è un percorso difficoltoso, fatto di ostacoli e dubbi. Eppure, un libro è un amico fidato e lo rimarrà sempre. Leggere un libro ci cambia inevitabilmente. Ci apre gli occhi, ci porta in un mondo magico.

Chi sfoglia le pagine, trova un amico e - molto spesso - anche una motivazione per assestare la propria vita. Perché gli scrittori non sono bravi solo con l'inchiostro: riescono a comunicarci delle emozioni, dei sentimenti unici, che inducono la nostra mente a riflettere o a desiderare di cambiare vita. Attraverso questi 5 libri, compirai un viaggio importante: potrai trovare te stessa e fare spazio per nuove esperienze.

Come una notte a Bali – Gianluca Gotto

Gianluca Gotto è uno degli scrittori di viaggio migliori degli ultimi anni, ma non solo: è un motivatore con enormi doti empatiche. Leggere Come una notte a Bali ti darà una spinta, un input per rincorrere i tuoi sogni e un pezzettino di cielo. Con un po' di meraviglia negli occhi e di speranza nel cuore, questo libro ci lascia un insegnamento importante.

La verità è che non siamo felici finché non capiamo chi siamo davvero e non rispettiamo noi stesse. Come una notte a Bali ti porta alla scoperta di te attraverso un viaggio importante. E ti fa capire che talvolta siamo noi stesse a metterci i bastoni tra le ruote, perché abbiamo paura del futuro. Sei pronta per fare un salto verso il cambiamento, a rimettere (davvero) in ordine la tua vita?

Il magico potere del riordino – Marie Kondo

Il libro di Marie Kondo ci viene presentato come “Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita”, da seguire rigorosamente alla lettera. Molto spesso, non riusciamo a fare ordine nella nostra esistenza perché siamo oberate dai ricordi, dagli affetti personali, dagli oggetti legati al passato. In questo senso, la filosofia zen è forse tra le migliori per cambiare approccio alla vita di tutti i giorni.

Ci sono tanti piccoli rituali della filosofia zen da conoscere assolutamente, e che portano ad avere dei vantaggi anche spirituali. La mente può essere liberata attraverso un libro? Sì, soprattutto se la guida è Marie Kondo. Star di Netflix e ispiratrice di fama mondiale, la Kondo ti guiderà attraverso l’ordine, ti permetterà di conoscere un senso di libertà assoluto.

Kintsukuroi – Tomás Navarro

Ancora una volta è la filosofia giapponese che viene in tuo aiuto. Con Kintsukuroi, scoprirai “L’arte giapponese di curare le ferite dell’anima”. C’è un profondo insegnamento tra le righe di questo libro che tutte noi dovremmo conoscere: la grande metafora della vita. I maestri artigiani del Kintsukuroi ti permetteranno di riparare le ferite dell’anima partendo da una ceramica frantumata.

Quando si rompe un vaso, in Giappone le crepe vengono esaltate con oro e argento. Valuta le crepe con una chiave di lettura (che fa la differenza). Una crepa può essere un ricordo doloroso, un difetto, un’esperienza negativa. Perché tutto nella vita fortifica, insegna resilienza, porta al cambiamento. Ogni nostra cicatrice o fragilità non andrebbe nascosta, ma celebrata.

Donne che corrono coi lupi – Clarissa Pinkola Estés

È uno di quei libri che non si può non tenere sempre sul comodino, da leggere all'occorrenza. Clarissa Pinkola Estés ha compiuto una ricerca ventennale attraverso i miti e le fiabe, e ha approfondito la psicanalisi femminile della Donna Selvaggia. Tra insicurezze, dubbi e pregiudizi, è un libro che ti rivoluzionerà le giornate e che ti aprirà gli occhi su tantissimi aspetti.

La vita è solo tua. In ogni caso, sei tu a tirare le redini. Spesso ci sentiamo in balia del destino, facendoci trascinare dalla corrente. Ed è per questo motivo che un libro può dare un aiuto essenziale, perché può permetterci di trovare una nuova visione del mondo, di spronarci al cambiamento, di ottenere quel senso di libertà e di ordine che abbiamo sempre desiderato (ma che non abbiamo mai avuto il coraggio di seguire davvero).

21 rituali per cambiare la tua vita – Theresa Cheung

Che cos'è il cambiamento? È davvero legato a grandi eventi improvvisi, a dei fatti che rivoluzionano la nostra esistenza? Per mettere in ordine la nostra vita, non è obbligatorio compiere uno di quei cosiddetti cambiamenti drastici. Tutt'altro. Perché, soprattutto per chi ne ha paura, può avvenire anche attraverso piccoli passi, rituali che possiamo introdurre nella nostra vita.

Ogni gesto quotidiano può fare la differenza e può insegnarci a modificare le nostre abitudini. Il tempo che dedichi a te stessa non è mai perduto, anzi: è un modo – uno dei pochi – per dirti che ti vuoi davvero bene e che soprattutto vuoi rendere la tua esistenza migliore. Theresa Cheung ha scritto uno tra i libri da leggere per chiunque al momento si trovi in una situazione di stallo.