5 libri noir per tutte le appassionate di intrighi e misteri

S ei un’appassionata di gialli che vuole passare a esplorare il crimine dalla parte oscura? Abbi cura di te e preparati a entrare nel mondo noir, un brivido di terrore allo stato puro nella tua calda estate

Sei un’appassionata di misteri e romanzi noir? Ti piace guardare la scena del crimine dalla parte del perpetratore e non quella del detective? O magari preferisci la vittima? Sei un’appassionata di hard boiled che ha deciso di fare il passo verso l’abisso?

Benvenuta nel mondo dei romanzi noir, da non confondere con il romanzo gotico o con il giallo tradizionale. Eccoti cinque titoli per esplorare questo genere in una torrida estate, se sei alla ricerca di un brivido di eccitazione. O meglio: quattro romanzi noir e un titolo più particolare, per prepararti al lancio verso generi trasversali.

Romanzi noir: Il grande sonno (Raymond Chandler)

Dopo l’hard boiled è arrivato il noir, e se è arrivato lo dobbiamo proprio a Raymond Chandler. Accogliete nella libreria Il grande sonno, romanzo del 1939 che non ha mai smesso di vendere. Primo racconto della storia del detective Philip Marlowe, questo romanzo è considerato uno dei padri del noir e il secondo giallo più amato di tutti i tempi. Il primo? La figlia del tempo di Josephine Tey, ma questo è materiale per un altro articolo.

Marlowe è un detective sull’orlo del fallimento che viene convocato dal generale paraplegico Sternwood per investigare a proposito di un biglietto ricattatorio. Ci sono in ballo un ricatto ai danni della figlia minore, un giro di pornografia e altre nefandezze. La storia si fa sempre più fitta di misteri e il finale a sorpresa non può che lasciarti di stucco, pronta a prendere in mano il prossimo libro della saga. Che, per inciso, si intitola Addio, mia amata.

Non è un paese per vecchi (Cormac McCarthy)

Dall’autore de La strada (con uno splendido adattamento cinematografico e vincitore del Pulitzer), Non è un paese per vecchi è uno dei romanzi noir della tua estate. Perché? Leggi le prime pagine e non riuscirai più a smettere con Non è un paese per vecchi.

Non solo un mistero, ma anche un’indagine profonda che scandaglia i misteri dell’animo umano. Cormac fa largo uso delle figure tipiche del noir e le eleva a un livello eccezionale. Un romanzo tra eroina, sparatorie, violenza al confine tra Texas e Messico. Un assassino psicopatico con un’idea tutta sua della giustizia terrorizza tutti, in particolare lo sceriffo che, per suo dovere, dovrebbe contrastarlo.

Un romanzo noir non solo erede del grande sogno americano del West, ma un lungo viaggio alla ricerca dell’enigmatico Llewelyn Moss.

Romanzi noir: Il diavolo in blu (Walter Mosley)

Romanzo d’esordio di Walter Mosley, Il diavolo in blu rimette “a nuovo” gli elementi del noir. La vicenda racconta la storia di Easy Rawlins, veterano di guerra afroamericano che nel 1948 è disoccupato a Los Angeles. Trovandosi sul lastrico, accetta un lavoro da parte di un avvocato, il quale gli chiede di rintracciare una donna che frequenta locali jazz. Una storia di polizia, malavita, violenza e discriminazione che ti farà riflettere e ti terrà col fiato sospeso.

Esiste anche la trasposizione cinematografica, diretta nel 1995 da Carl Franklin.

E morì ad occhi aperti (Derek Raymond)

E morì a occhi aperti è uno dei romanzi noir che non puoi perderti quest’estate. Scritto da Derek Raymond, il libro si apre col massacro di un uomo, poi gettato come spazzatura. Il Sergente senza nome inizia così una discesa nel degrado della società londinese dove casi del genere sono praticamente all’ordine del giorno.

Il sergente è davvero senza nome, e rappresenta tutti quei detective che vivono il loro lavoro come un dovere pragmatico e privo di futuro. In loro non vi è alcun desiderio di fare carriera, ma solo di sbarcare il lunario. Una profonda riflessione sulla rassegnazione e quello che può fare a una società.

Le sette morti di Evelyn Hardcastle (Stuart Turton)

Un mix di noir, romanzo storico, fantasy, thriller e fantascienza come non lo avevi mai visto. Dalla penna di Stuart Turton, questo romanzo è forse il meno legato alla tradizione dura e pura dei romanzi noir di cui sopra. E tuttavia, ti terrà col fiato sospeso fino alla fine.

Blackhearth House è una magione di campagna circondata da una foresta sconfinata. In questa casa ci si prepara ad accogliere gli invitati a uno spettacolare ballo in maschera organizzato dagli Hardcastle. Gli ospiti, membri dell’alta società, stanno arrivando. Alle undici di sera, tuttavia, Evelyn Hardcastle, la figlia dei padroni di casa, perde misteriosamente la vita.

Il ballo non è solo un’indagine, ma un gioco spietato. Finché Aiden Bishop non riuscirà a risolvere il mistero, Evelyn Hardcastle continuerà a morire. Ogni giorno, Aiden si risveglierà nel corpo di un nuovo ospite alla festa, raccogliendo nuovi dettagli sull’efferato omicidio. La sola via per uscire da questa trappola mortale? Trovare l’assassino. Ma non sarà così facile…