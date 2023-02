D agli anni '80 a oggi i look della dell'ex (?) più amata dagli Italiani. Chioma leonina, sorriso a 32 denti e quell'aria da ragazza della porta accanto che la showgirl romana conserva immutata

Nella serata dei duetti di Sanremo 2023 Lorella Cuccarini reinterpreta il suo hit di successo La notte vola, e scatta l'operazione nostalgia.

Era il 1989 quando la giovane showgirl romana cantava e ballava sulle note della sigla di Odiens, varietà del sabato sera di Canale 5. Quel motivetto, così energetico, sarebbe stato destinato a diventare un simpatico tormentone. E la sua energia sembra sia giunta immutata sino a oggi. Ben 34 anni dopo.

Quando nelle serate vintage le discoteche di tutta Italia lanciano a tutto volume quel pezzo epocale. E tutti iniziano di scatto a inscenare il celebre balletto delle "mani a farfalla". Un movimento impossibile da compiere con destrezza se non ti chiami Lorella Cuccarini e a 57 anni balli ancora come a 20 anni!

Noi la celebriamo con i look più belli dagli inizi a oggi. Guarda le foto!

I look più belli di Lorella Cuccarini

Chioma leonina, carnagione diafana e make-up acqua e sapone, la più amata dagli Italiani (come la battezzò un celebre spot dell'epoca) è rimasta fedele al suo look di ragazza della porta accanto. Negli anni ha variato la tonalità di biondo, passando da nuance chiare come quelle color vaniglia ad altre più scure sui toni del miele e caramello. Ma è sempre rimasta sul dorato, un colore rassicurante proprio come la sua immagine. Difficile immaginarcela biondo platino o ghiaccio, ancor meno mora o rossa.

Ma al di là dei capelli biondi, che sono un suo inconfondibile bigliettino da visita, quello che più conquista è quel sorriso a 32 denti e quella risata coinvolgente che sembrano conservare il candore di quando, ventenne, calcava le scene dei varietà della Rai. Un sorriso che non si è spento nonostante nel corso della sua carriera sia stata al centro di polemiche, drama tv, competizioni memorabili e assenze dalla scena mediatica. Indubbiamente Lorella ha un'energia da vendere.

Lorella Cuccarini agli esordi

Eccola nel 1985 nel primo Fantastico, condotto da Pippo Baudo, in cui calca le scene come prima ballerina del corpo di ballo con il compianto Manuel Franjo. Il caso fortuito vuole che la diciottenne Cuccarini venga ingaggiata per sostituire proprio Heather Parisi, eterna rivale di una vita. L'hair look è scalato, in stile Madonna dell'epoca (erano gli anni di Who's that girl), l'immagine è fresca, anzi freschissima e sul volto ancora la genuinità di una poco più che adolescente. Per i nostalgici, il pezzo si chiamava Sugar.

Lorella Cuccarini a Fantastico

L'anno dopo, nel 1986, con Fantastico 7 arriva il vero successo nazionale. Lorella canta e balla sulle note di Tutto matto ed è ormai una star a tutti. Si cominciano a intravedere le sue prime doti da conduttrice. Pippo Baudo ci ha visto giusto, quando qualche anno prima l'aveva notata nel corpo di ballo dello spot di un gelato. È l'inizio di un sodalizio a cui la Cuccarini sarà sempre riconoscente: per lei il Pippo nazionale è un talent scout e un mentore come se ne incontrano raramente nella vita.



Il look di quel varietà è iconico: scalato, vaporoso, biondo vaniglia.

Negli anni '80 col taglio scalato

Prosegue la scalata al successo di Lorella negli anni '80 e i capelli vengono scalati anche loro. Nel look si ravvedono assonanze con Lady Diana, Jon Bon Jovi e un po' tutte le band pop dell'epoca come ad esempio gli Europe. Un taglio molto imitato ma che, se non si gode di una chioma folta come la Cuccarini, è difficile da portare.

Lorella Cuccarini con i capelli lisci

Negli anni '90 Lorella abbandona le scalature pronunciate del decennio precedente per sposare un taglio più semplice, meno scandito dai colpi di forbice. È il look del personaggio Rachel aka Jennifer Aniston di Friends. Anche se la Cuccarini lo interpreta a suo modo, con il biondo vaniglia uniforme.

Lorella Cuccarini con i capelli corti

Una rara foto di Lorella con i capelli corti, tagliati per un esperimento. Non si può dire certo che il look sbarazzino le stia male, però con i capelli lunghi è un'altra immagine. Di certo, qui sembra una ragazzina un po' maschiaccio. Lui è Ezio Greggio.

Con la frangia

Nella foto insieme a Fabrizio Frizzi, Lorella porta i capelli con le punte all'insù, un altro look celebre degli anni '90 che a loro volta riecheggiano gli anni '60 e stanno tornando anche nei 2020. I famosi corsi e ricorsi della moda, diceva qualcuno. La frangia sfilata le sottolinea gli occhi limpidi di ragazza per bene.

Con i capelli lunghissimi

Dopo il volume XXL degli anni precedenti, la Cuccarini smorza i toni con acconciature più lisce e composte. Del resto, negli anni '90 si impone il successo della piastra lisciante.

E di media lunghezza

Un look quasi da ufficio: capelli medio-lunghi, lisci spettinati e ciuffo morbido acconciato a lato.

Lorella Cuccarini in versione ballerina classica

Una rara foto con Carla Fracci, che Lorella considera il suo modello con la M maiuscola sin da bambina.

Presentatrice del Festival di Sanremo '95 (insieme a Pippo Baudo) con un'acconciatura raccolta, inconsueta per la Cuccarini. Nella foto, presenta Enrico Ruggieri, e indossa un abito Valentino Garavani.

Lorella Cuccarini con le onde

Passano gli anni ma la chioma leonina resta. Più bella che mai. E si acconcia in onde morbide glamour. Che Lorella porterà più o meno allentate ma sempre con effetto a cascata.

Con i colpi di sole

Ogni tanto il biondo uniforme cede il passo ai colpi di sole con varie nuance biondo scuro e castano chiaro. Un'immagine che la rende un po' meno bambola.

Ma poi torna bionda bionda

Biondo color burro luminosissimo e onde naturali a cascata, un'immagine così dolce e rassicurante a cui Lorella ci ha abituato sin dagli esordi. E forse ha colto proprio nel segno!