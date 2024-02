S ul palco dell’Ariston sfila l’eleganza con acconciature minimal e trucchi grafici che richiamano gli anni ’90. Leggi i nostri commenti ai beauty look delle cantanti in gara

BigMama in total look rosso fiammante

IPA

Anche nell’ultima serata di Sanremo 2024 BigMama ci regala un make up dal grafismo esasperato con l’eyeliner rosso allungato a dismisura per mano della make-up artist Serena Polh per Sephora. Rosso anche tra i capelli con il gel colorato che le scolpisce i capelli in un effetto vinilico ad alto impatto scenico.

Il nostro commento: camaleontica.

Fiorella Mannoia, elegantissima nella serata finale di Sanremo

Getty

Fiorella ci incanta con un make up drammatico che ben si accorda alla sua carnagione diafana. Lo smokey eyes sui toni del grigio fumé abbinato al rossetto e alla manicure borgogna è un classico che su di lei acquista una particolare eleganza.

Il nostro commento:

Alessandra Amoroso con le extension

Getty

La cantante salentina calca il palco dell’Ariston con i capelli allungati ben oltre le spalle in un hair look che richiama gli anni ’90 grazie alla riga in mezzo e al liscio disciplinato. La frangia a tendina è il trend dell’anno, insieme al biondo miele che presto diventerà uno dei più richiesti.

Il nostro commento: una piacevole sorpresa!

Gigliola Cinguetti, immortale a Sanremo

IPA

Ecco un’altra big della canzone italiana che, insieme alla Berté, Angela dei Ricchi e Poveri e la Mannoia, è entrata nell’ottava decade, consegnandoci una grande lezione di classe. Una bellezza che a 76 anni è rimasta incantevole come 60 anni fa, quando cantava Non ho l’età.

Il nostro commento: lei non ha davvero un’età!

Annalisa è sinceramente sempre lei

Getty

Nessun colpo di scena per Annalisa che anche nella serata finale di Sanremo ripropone un beauty look molto Ninenties dall’estetica minimal. I begli occhioni verdi sono allungati dall’eyeliner che per l’occasione si fa doppio. Indovinata la scelta del rossetto nude in un make up dominato dal nero.

Il nostro commento: immagine vincente non si cambia.

Angelina Mango, una scoppiettante gitana

Getty

Dopo aver sfoggiato acconciature raccolte e semiraccolte con treccine e code alte, nell’ultima serata di Sanremo Angelina Mango scioglie i capelli in delicate onde wild. Un grande classico per il trucco degli occhi, realizzato con la tecnica a mezzaluna, che le illanguidisce lo sguardo.

Il nostro commento: esplosiva.