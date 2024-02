S erata di duetti, serata di cover: il Festival di Sanremo prosegue spedito verso la finale di domani. Ma non prima di aver passato in rassegna tutti look di questo quarto e penultimo appuntamento. Rivediamoli subito, ad uno ad uno, lasciandoci meravigliare dalla splendida co-conduttrice Lorella Cuccarini

È decisamente Lorella Cuccarini la protagonista indiscussa di questa quarta serata del Festival di Sanremo 2024: la sua energia contagiosa, il suo ingresso in sala a passo di danza, ci hanno decisamente conquistate. Così come protagonisti assoluti sono stati i suoi look – tutti omaggi alla moda italiana – su cui sono stati puntati i riflettori del Teatro Ariston. Senza omettere però i look delle concorrenti in gara: Annalisa prosegue il suo percorso stilistico in Dolce & Gabbana con lo styling di Susanna Ausoni, Angelina Mango invece continua ad esprimersi attraverso la cifra della casa di moda Etro. E poi Aitana in Versace, La Rappresentante di Lista in Dsquared2, Rose Villain in Sportmax… rivediamo subito tutti i look della quarta serata di Sanremo 2024.

Amadeus in Gai Mattiolo

Tutti i look di Lorella Cuccarini

In Dolce & Gabbana e gioielli Pomellato

Per il numero di apertura della quarta serata di Sanremo 2024, Lorella Cuccarini omaggia Stefano Gabbana e Domenico Dolce. “Uno spettacolo allegro in un mix di vecchio e nuovo dal duo Italiano, nella Primavera-Estate del 2003 – ci racconta la co-conduttrice. – Una collezione sensuale, aggressiva, divertente, che prendeva forma mentre le modelle venivano allacciate nel backstage in abiti erotici, modernissimi e anticonformisti.

L’abito raccoglie esperienze e racconti di un momento importante e per questo ho deciso di omaggiarli nel momento del ballo, dove posso raccontare il messaggio di un percorso fatto di passione, rischio e fantasia. Un abito comunicativo, ma mai volgare, ricordando un’epoca dove tutto era concesso.

Grazie Stefano e Domenico per aver significativamente cambiato stereotipi cristallizzati, lasciandoci una nuova visione e speranza nel panorama del nostro Made in Italy”.

In Gianfranco Ferrè, gioielli Salvati e sandali Sergio Rossi

Il secondo look di Lorella Cuccarini? Un omaggio al mitico Gianfranco Ferrè, “architetto della moda”: “Con la sua personalità riservata e romantica è riuscito a concettualizzare e fondere perfettamente il binomio di architettura e moda – racconta la showgirl. – Non si trattava di abiti, ma di veri e propri progetti, realizzati per risaltare messaggi chiari sul corpo di chi li indossava. Goloso, affettuoso, generoso, come le forme ed i volumi che voleva risaltare. Un grande compagno di viaggio che ha segnato il panorama del nostro Made in Italy in modo irrinunciabile ed irreversibile: un amico e, sicuramente, un genio”. È a Ferrè che Lorella Cuccarini sente di voler omaggiare la sua discesa dall’iconica scalinata di Sanremo: “L’apertura sul palco la dedico a lui, che ha saputo omaggiare non solo me, ma la storia della moda italiana. Un abito semplice, nero e bianco, complesso e semplice allo stesso tempo. Mi ha accompagnato su questo palco nel ‘95 con Un Altro Amore No e a lui va la mia gratitudine e il mio affetto, attraverso questo abito di collezione dei primi anni 2000. Un sincero e profondo grazie Gianfranco: il tuo prezioso lavoro non ci lascerà mai”.

Aitana in Versace e gioielli Tiffany & Co.

Sangiovanni in GCDS e gioielli Tiffany & Co.

La Rappresentante di Lista in Dsquared2

Annalisa in Dolce & Gabbana

Gazzelle

Gianna Nannini

Rose Villain in Sportmax

Fulminacci

Umberto Tozzi

Stash di The Kolors in Emporio Armani

Roberto Vecchioni

Alfa

Bnkr44

Pino D’Angiò

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli e gioielli Crivelli

Francesco Gabbani

Skin

