È la serata più attesa, quella delle cover, in cui i cantanti in gara interpretano una o più canzoni famose insieme ad altri colleghi che non partecipano al Festival



Annalisa, sofisticata nella cover di Annie Lennox

IPA

Nella serata dei duetti Annalisa si muove e balla sul palco mentre interpreta la cover di Sweet Dreams degli Eurythmics con La Rappresentante di Lista e Coro Artemia. E con lei ondeggiano i lunghi capelli lisci rosso rame. Mentre noi stiamo già pensando di farci applicare le extension dal primo parrucchiere disponibile. Il make up è accurato nell’allungarle gli occhioni verso l’alto e si gioca tutto sulle sfumature dell’oro e del marron glacé.

Il nostro commento: …era bellissima!

Rose Villain e Gianna Nannini, complementari in duetto a Sanremo

Getty

Bello il contrasto tra il make up ricercato di Rose Villain (per mano di ClioMakeUp) e il volto totalmente struccato della Nannini! Contrasto anche tra gli styling: long bob verde acqua super piastrato di Rose contro quello messy e lasciato al caso di Gianna, sua beauty signature.

Il nostro commento: meravigliose creature.

Getty

Era tra le più attese della serata dei duetti di Sanremo, in coppia con Olly. Alzi la mano chi non ha provato a mimare almeno una volta il celebre movimento delle mani “effetto farfalla”. Impossibile se non ti chiami Lorella Cuccarini e a 57 anni suonati balli come quando ne avevi 20 al varietà Fantastico. Restando in tema di beauty look, forse è più giovane quello di oggi rispetto al trucco e e parrucco di 34 anni fa, anzi togliamo pure quel forse. Ieri la più amata dagli Italiani portava i capelli cotonati in puro stile anni ’80, oggi con onde effetto spiaggia. Come non amarla?

Fiorella Mannoia

Della Mannoia non possiamo che ammirare la tonicità del suo body che a quasi 70 anni emana benessere a ogni movenza (anche quando agita le braccia senza giacca). Magnifica anche la carnagione luminosa: sarà merito della protezione SPF h24 di cui da brava rossa avrà fatto uso in abbondanza?

Il nostro commento: