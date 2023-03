L a Paris Fashion Week sarà anche finita, ma il ciclo delle tendenze moda autunno-inverno 2023-2024 è soltanto appena iniziato. Dopo New York, Londra e Milano, le sfilate di Parigi portano a termine la nostra caccia a nuovi diktat da assimilare subito. E questa è la nostra guida a 6 delle più belle tendenze moda avvistate in passerella

Pronte, ai posti, via. Abbiamo passato in rassegna le sfilate di New York, poi quelle di Londra. Abbiamo presidiato ogni singolo giorno della settimana della moda di Milano e poi, infine, il coup de théâtre: la Paris Fashion Week con le sue grandi maison in calendario. Valentino, Chanel, Miu Miu, Balmain, Dior, Louis Vuitton, Schiaparelli. Abbiamo sognato ad occhi aperti e ora siamo pronte per tornare con i piedi per terra: lanciamoci alla scoperta delle tendenze moda autunno-inverno 2023-2024, fonte di ispirazione per il nostro guardaroba.

La camicia bianca, anche con la cravatta

Le sfilate moda autunno-inverno 2023-2024 di Parigi ci regalano una nuova antologia della camicia bianca. Un classico nel guardaroba femminile, certo, ma che viene costantemente riesplorato dalle grandi maison per acquisire nuovi significati. In passerella da Dior, la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri fa sì che la camicia bianca a maniche corte incontri un capo emblematico dell'immaginario del marchio: la si indossa - leggermente sbottonata - all'interno della gonna midi a pieghe, che ricorda quella (a corolla) con cui Monsieur Christian Dior scrisse nel 1947 una pagina importantissima nella storia della moda: il New Look.

Foto Launchmetrics. Dior autunno-inverno 2023-2024

Diverso è invece l'uso della camicia bianca in passerella da Valentino. La collezione si chiama Black Tie, e il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha voluto indagare il senso di un dress code universalmente capito da tutti, eppure aperto a infinite interpretazioni. La cravatta è onnipresente, in ogni singolo look di sfilata. E regge inevitabilmente il gioco alla camicia bianca, anche nelle mise più glamour con minigonna di paillettes.

Foto Launchmetrics. Valentino autunno-inverno 2023-2024

Borchie e occhielli, l'accento punk-chic

Non come siamo abituate a pensare il punk: l'interpretazione che le sfilate offrono delle borchie è anche chic. In passerella da Off-white (il marchio fondato da Virgil Abloh, prematuramente scomparso nel novembre 2021), capispalla e abiti sono tempestati di occhielli metallici, perfettamente abbinati anche con le asole delle cinture. Il risultato della visione creativa di Ib Kamara, oggi direttore creativo della maison.

Foto Launchmetrics. Off-white autunno-inverno 2023-2024

Piccole borchie metalliche caratterizzano anche la collezione Louis Vuitton autunno-inverno 2023-2024, pensata dal direttore creativo Nicolas Ghesquière. Il risultato è grintoso ma sofisticato al tempo stesso: l'abito midi - indossato con stivali dal gambale alto - ci ha già conquistate.

Foto Launchmetrics. Louis Vuitton autunno-inverno 2023-2024

Il rosso, (anche) in chiave total look

Energico, vibrante, vivido: la moda autunno-inverno 2023-2024 annuncia la presenza del rosso tra i colori di tendenza. Un colore al cui irresistibile fascino è impossibile rinunciare sin da subito: Balmain lo utilizza come espediente cromatico per enfatizzare la bellezza di top scultorei, che richiamano la silhouette di una Bar Jacket aggiungendo la presenza dei guanti incorporati. Quanto a come indossare il rosso in chiave total look, sono Hermès e Victoria Beckham a offrire una risposta sofisticata e contemporanea. Centrale è la sperimentazione delle textures a contrasto: da Hermès, il camoscio degli stivali incontra la seta luminosissima della gonna, e a loro volta l'effetto matte della maglia dolcevita. Victoria Beckham abbina invece la trama a coste con i collant a rete.

Foto Launchmetrics. Balmain autunno-inverno 2023-2024

Foto Launchmetrics. Hermès autunno-inverno 2023-2024

Foto Launchmetrics. Victoria Beckham autunno-inverno 2023-2024

Corsetti e bustier, in una nuova accezione (femminista)

Ci aveva già pensato Vivienne Westwood, la stilista inglese regina del punk scomparsa a fine dicembre, a liberare il corsetto della sua accezione patriarcale e opprimente. È per questo motivo che il marito Andreas Kronthaler, oggi alla guida della maison, lo ripropone elevandone il significato e rendendolo struttura portante della camicia bianca. Le sfilate moda autunno-inverno 2023-2024 della Paris Fashion Week annunciano il ritorno del corsetto anche dalle passerelle di Schiaparelli e Alexander McQueen, dove la sinuosità delle forme utilizzate diventa punto focale di attenzione. Per la maison francese Schiaparelli, un elegantissimo abito color crema con bustier, che già ci lascia pregustare look da grand soirée. Da Alexander McQueen è invece Naomi Campbell a mostrarci l'interpretazione più elegante dell'abito lungo nero con bustier dall'orlo frastagliato.

Foto Launchmetrics. Schiaparelli autunno-inverno 2023-2024

Foto Launchmetrics. Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood autunno-inverno 2023-2024

Foto Launchmetrics. Alexander McQueen autunno-inverno 2023-2024

Il tweed, tessuto iconico e inconfondibile

Per la maison Chanel, il tweed è un tessuto iconico. Caro a Mademoiselle Gabrielle, che ne fece la sua signature distintiva, oggi il tweed ritorna come da appuntamento a presidiare la sfilata moda autunno-inverno 2023-2024 alla Paris Fashion Week. Arricchito però da un altro elemento, altrettanto emblematico: la camelia. "Per me la camelia è molto più di un tema e basta, è un codice eterno della maison - ha spiegato la direttrice creativa Virginie Viard. - Trovo che sia rassicurante e familiare, ne adoro la morbidezza e la forza". Nel dare il via alla caccia di cappotti e tailleur di tweed, non dimentichiamoci della proposta a tema portata in passerella anche da Coperni: la cappa.

Foto Launchmetrics. Chanel autunno-inverno 2023-2024

Foto Launchmetrics. Coperni autunno-inverno 2023-2024

I pois sono tornati (per restare)

Piccoli o grandi, stampati o in morbido flock (cioé realizzati con polvere di velluto), alla Paris Fashion Week è chiaro che i pois saranno uno dei motivi protagonisti della moda autunno-inverno 2023-2024. Nella nuova collezione Miu Miu, la direttrice creativa Miuccia Prada li abbina alle trasparenze di sensualissimi tessuti vedo-non-vedo. Camicie e gonne midi a pois si indossano dunque con lingerie sapientemente lasciata a vista. Trasparenze anche per Lanvin, dove i pois vellutati al tatto protagonisti dell'abito nero lungo si indossano con stivaletti cromaticamente abbinati. Un look da provare subito!

Foto Launchmetrics. Miu Miu autunno-inverno 2023-2024