10 modi per affrontare in maniera davvero utile l’ansia sul lavoro

A nsia e stress sono sempre più spesso compagni fedeli delle nostre giornate di lavoro ma tenerli a bada si può mettendo in atto queste strategie

L’ansia e lo stress sono problematiche legate al lavoro che interessano oltre la metà della popolazione, che sempre più spesso dichiara di vivere con difficoltà l’ambiente della propria occupazione e le dinamiche che lo caratterizzano.

Tutto ciò è stato aggravato ancora di più dalla pandemia che, negli ultimi anni, ha mutato molti equilibri.

Se anche tu vivi con difficoltà questo ambito della vita niente panico, esistono alcune cose che puoi mettere in pratica per affrontare, e domare, l’ansia da lavoro e vivere la tua professione e il rapporto con i colleghi con più serenità.

Non isolarti

Spesso le persone ansiose tendono a limitarsi nelle azioni e a evitare situazioni che pensano a priori possano aumentare il loro disagio. Secondo molti studi però, anche se questa azione può sembrare salvifica, con il passare del tempo tenderebbe invece a peggiorare la situazione e a condurre in uno stallo emotivo ancora più complesso.

Se lotti con l’ansia dovresti quindi sforzarti di partecipare pienamente alla vita sociale ed essere disposta a vivere le esperienze lavorative e private che ti si prospettano, accettando tutti gli stati d’animo che questo comporta. Se ci riuscirai sperimenterai una maggiore confidenza con la tua quotidianità e, di conseguenza, una riduzione dell'ansia.

Non sopprimere la tua ansia

Tutti, a diversi livelli, si trovano a dover gestire momenti di ansia nella propria professione. Quando questo stato d’animo di presenta non reprimerlo ma lascialo entrare e accettalo. Non cercare di respingerla, infatti, è il modo migliore per imparare a gestire l’ansia e renderla più sopportabile a lungo termine.

Inoltre, praticare la consapevolezza può aiutare a superare i momenti di panico più acuti.

Spingiti oltre la tua comfort zone

Anche se può sembrare spaventoso, prova a spingerti fuori dalla tua zona di comfort e ad affrontare le ansie a testa alta.

Se ad esempio l’idea di parlare in pubblico ti rende nervosa segui un corso online per migliorare le tue abilità. Se invece hai paura di parlare con i tuoi colleghi, prova a rompere il ghiaccio intavolando una conversazione tramite video chat.

Spingerti ad entrare in situazioni che sai già possano generarti uno stato d’ansia serve a dimostrare a te stessa che puoi cavartela nonostante tu abbia l’illusione di non padroneggiare particolarmente ciò che ti accade. Inoltre, esporre te stessa a situazioni che ti provocano ansia, piuttosto che evitarle, aiuta a cambiare il tuo rapporto con questo stato d’animo e ad aumentare l’autostima.

Prenditi cura di te

Non trascurare la propria salute fisica e mentale è fondamentale per tenere a bada l’ansia da lavoro.

Non dimenticare, quindi, di dormire bene e le ore sufficienti, di tenere un regime alimentare sano, di svolgere regolarmente attività fisica e di non trascurare gli affetti.

Non farti prendere da pensieri negativi

Quando viviamo momenti di particolare ansia può capitare che la mente tenda a farsi prendere da pensieri negativi e inizi ad analizzare, giudicare e criticare ogni tua azione.

Farsi sopraffare da questi meccanismi cerebrali distruttivi può però farti vivere un senso di impotenza e peggiorare il tuo stato d’ansia quindi dovresti cercare di combatterli il più possibile.

Concediti una pausa

Fare una pausa dall’ufficio e prendersi un po' di tempo per se stessi all'aria aperta può aiutare a rilassare la mente.

Anche se i ritmi di lavoro frenetici di oggi spesso non lo consentono, cerca di staccare di tanto in tanto nel corso della giornata, facendo una piccola passeggiata in mezzo al verde se ti è possibile o, semplicemente, ascoltando in completo relax la tua canzone preferita o un podcast che rimandi da tempo, sorseggiando una bevanda rilassante.

Rilassa mente e corpo

Prenderti qualche minuto durante la giornata lavorativa per praticare delle tecniche di rilassamento può aiutare a dominare l’ansia. Le più indicate sono respirazione con il diaframma, meditazione, rilassamento muscolare progressivo, tai chi e yoga.

Smetti di bere il caffè

La caffeina è un potente stimolante e può alzare il livello di ansia quindi se sei incline a questo stato d’animo dovresti cercare di ridurre al minimo l’assunzione di caffè o bevande contenenti caffeina, che aumentando il ritmo cardiaco sono decisamente nemiche del rilassamento.

Frequenta amici e famigliari

Fare affidamento sulla propria rete di relazioni è fondamentale per superare o prevenire momenti di ansia quindi cerca di ritagliarti del tempo per vedere amici e familiari o almeno per fare loro una telefonata che distolga la tua mente da pensieri negativi.

Il supporto sociale aiuta anche a vedere qualunque evento lavorativo fonte di stress sotto una luce diversa e spesso migliore.

Cerca un aiuto professionale

Se ti rendi conto di non riuscire a dominare l’ansia da sala affidati a un professionista che possa guidarti in questo percorso.

Ricorrere a un aiuto psicologo è ancora oggi spesso visto in modo negativo ma non devi affatto vergognarti perché un approccio professionale può aiutarti a imparare a comprendere meglio l'ansia e a cambiare la relazione con i pensieri e sentimenti negativi.