5 modi per cambiare attitudine e diventare una persona mattiniera

O gnuna di noi ha un orologio biologico che regola il ciclo sonno-sveglia. Spostare le lancette è possibile, basta un po' di autodisciplina e qualche piccolo accorgimento pratico

Lo stile di vita contemporaneo spesso ci impone di prolungare in modo significativo le nostre giornate. Andiamo a dormire sempre più tardi e siamo costrette a svegliarci con conseguente spossatezza, mal di testa e disturbi che non ci consentono di vivere pienamente le nostre giornate. Diventare una persona mattiniera è possibile con un po' di impegno, autodisciplina e qualche accorgimento pratico.

Sei entrata in una sorta di circolo vizioso che influisce sul tuo ritmo sonno-sveglia. La buona notizia è che il nostro orologio biologico deriva dalle abitudini quotidiane e può essere modificato velocemente, con un po' di buona volontà e determinazione. Serve soprattutto costanza: non scoraggiarti se all'inizio questi accorgimenti ti sembreranno quanto di più difficile ci sia. Entreranno a far parte della tua vita e diventeranno gesti abitudinari che conserverai senza neanche farci caso.

Ecco allora alcuni suggerimenti utili per cambiare attitudine e svegliarti presto la mattina, sfruttando pienamente le ore più belle che la giornata ti offre.

Vai a dormire presto

Inutile dirlo, per diventare una persona mattiniera devi innanzitutto andare a dormire presto in modo da non svegliarti troppo stanca e assonnata la mattina, quando suona la sveglia.

Andare a dormire presto ti consentirà di usufruire comunque del ristoro adeguato e delle ore di sonno necessarie al tuo fisico per rigenerarsi ma svegliandoti prima.

Calcola allora le ore effettive di sonno di cui pensi di aver bisogno in una classica giornata lavorativa infrasettimanale (per ora lascia in sospeso il weekend, in cui puoi concederti uno strappo alla regola). Se il tuo corpo ha bisogno di 8 ore, è bene che tu vada a dormire entro mezzanotte per svegliarti alle 8 del mattino oppure entro le 23.00 per svegliarti alle 7.00.

Se il tuo fisico necessita invece di 9 ore di sonno, dovrai andare a dormire alle 23.00 per svegliarti alle 8.00 oppure alle 22.00 per svegliarti alle 7.00. Garantire a te stessa le giuste ore di sonno, in base alle tue esigenze, ti consentirà di svegliarti presto la mattina e di sentirti comunque serena e riposata.

Cambia la tua routine serale

Non basta la volontà di andare a dormire presto, almeno fino a quando il tuo fisico non avrà recepito i nuovi orari. Per agevolare il processo verso i nuovi ritmi sonno-sveglia è necessario rivedere la tua routine serale.

Se sei solita guardare un film in seconda serata è questa la prima cosa alla quale dovrai rinunciare, ma non solo. Potrebbe essere una buona idea iniziare ad abbassare le luci subito dopo cena. Ricordati di spegnere i tuoi dispositivi elettronici perché la loro luminosità non agevola il sonno.

Smetti di usare il computer almeno un'ora prima di andare a dormire ed evita di leggere le notifiche sullo smartphone. Preferisci piuttosto un libro o un'altra attività rilassante. Puoi anche ascoltare musica, a basso volume. Sono attività che conciliano il sonno e che ti aiuteranno ad addormentarti prima.

Scegli bene cosa mangiare a cena

Il cibo è fondamentale e se vuoi diventare una persona mattiniera devi valutare bene quali piatti consumare a cena. È sconsigliato il consumo di troppi zuccheri, che avrebbero un potere eccitante, ed è inutile dire che quindi è sconsigliato bere bibite gassate e tutto ciò che contiene caffeina.

Ad una cena a base proteica è bene preferirne una a base di carboidrati che rilassano e favoriscono il sono. Le proteine, al contrario, aumentano la dopamina ma vanno benissimo se invece dopo cena prospetti di lavorare ancora, per poi rilassarti solo successivamente.

Per quanto riguarda questo pasto, infatti, resta da dire che è fondamentale scegliere anche un orario consono. Bisognerebbe cenare presto, tendenzialmente entro le 20.00, per avere il tempo di digerire; in generale gli spuntini notturni sono sconsigliati.

Sfrutta le ore del mattino

Se vuoi davvero diventare una persona mattiniera devi impegnare tutte le ore che guadagni. Al mattino presto potresti approfittarne per una passeggiata in spiaggia con le amiche o per fare yoga; potresti goderti la tranquillità in casa prima del risveglio di tutta la famiglia e ritagliarti uno spazio solo per te stessa e per coltivare le tue passioni.

Occupare le ore della giornata che prima non avevi a disposizione è fondamentale per convincere te stessa dell'ottima riuscita di questo proposito. In caso contrario, potresti stancarti molto presto e cedere alla tentazione di tornare ai tuoi vecchi ritmi, con ore piccole e mattinate perse.

Lascia che sia il sole a svegliarti

Se non ami il suono della sveglia e fai fatica a svegliarti con un allarme, lascia che sia il sole a svegliarti. Lascia quindi aperte le persiane e non abbassare completamente le tapparelle.

Non temere l'ingresso dei raggi di sole in casa: saranno proprio loro a svegliarti dolcemente all'alba per segnalarti l'inizio di un nuovo giorno.

C'è chi proprio non riesce a dormire con la luce del sole. Se è questo il tuo caso, ti basterà evitare l'oscurità totale per essere svegliata in modo naturale sul far del giorno.