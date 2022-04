5 modi originali per rendere la tua cucina più lussuosa

D ai quadri ai pezzi vintage: cinque modi per rendere la tua cucina lussuosa in pochi semplici passi

Che sia nuova oppure già con qualche anno alle spalle, rendere la cucina più lussuosa è sempre una buona idea. Cosa rende questa stanza della casa lussuosa? Senza dubbio i dettagli che vanno curati dal primo all’ultimo.

Infatti non serve spendere tanto per rendere la cucina più chic, ma basta seguire alcuni semplici consigli. Esistono infatti dei piccoli e grandi trucchi che permettono di esaltare al meglio questa zona della casa.

Ad esempio un pezzo vintage e ricercato potrebbe rendere improvvisamente la tua cucina unica e raccontare un po’ di te e della tua personalità. Il quadro di un grande artista potrebbe donare un tocco di colore all’ambiente e trasformarlo in uno spazio ricercato, proprio come hai sempre sognato. Mentre elettrodomestici di design e top di gamma ti consentiranno, non solo di cucinare cene e pranzi strepitosi, ma anche arredare con cura la tua cucina, fra design e modernità.

Aggiungi un pezzo vintage

Il modo migliore per rendere una cucina più lussuosa è quello di trasformarla in qualcosa di unico e originale. Come? Aggiungendo un pezzo vintage all’arredamento. Un tocco speciale è ciò che ci vuole per eliminare monotonia e noia. Pensa, ad esempio, a un accessorio particolare come un telefono o una radio retrò. Potresti sceglierlo di un colore acceso in modo da farlo risaltare al meglio, regalandoti buonumore e gioia.

Abbinare il vintage al moderno è facile, non solo in cucina, ma in tutte le zone della casa. L’accostamento fra antico e moderno, presente e passato è di grande effetto. L’importante, soprattutto se scegli più oggetti, è che siano della stessa epoca storica.

Potresti appendere su una parete bianca pentole e mestoli in rame. Accostai toni caldi e avvolgenti del legno scuro con elettrodomestici verde menta, mentre il pavimento con piastrelle bianche e nere è perfetto in abbinamento a un frigorifero anni Cinquanta e penisola centrale con sgabelli in legno. Non sottovalutare poi la cappa, un elemento d’arredo indispensabile.

Un vecchio tavolo tramandato dalla nonna si potrebbe invece modernizzare con sedie trasparenti oppure in alluminio. Piccoli dettagli che rendono uno spazio glamour e funzionale.

Punta su un elemento con texture diversa

Si può trattare di piastrelle oppure di una parte del pavimento o del ripiano, in ogni caso aggiungere un elemento con una texture diversa potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Ad esempio potresti rendere le piastrelle paraschizzi protagoniste optando per consistenza e colori particolari. Aggiungere un elemento bello da toccare ti consentirà di rendere la cucina più lussuosa e ricercata.

Non dimenticare lo scintillio d’oro

Che sia rame, oro o bronzo, uno scintillio regala sempre glamour a una cucina. Trova il modo di introdurre in cucina il metallo, optando per materiali di alta gamma. Potresti, per esempio, cambiare tutte le maniglie di cassetti e armadi, abbinandole ad altri accessori dello stesso colore. Prova inoltre a sistemare la frutta in vassoi luccicanti o contenitori in rame e oro.

L’idea in più? Una fila ordinata di lampade in rame a sospensione: l’ideale per trasformare la tua cucina rendendola lussuosa. Se il resto degli arredi sono bianchi l’effetto sarà ancora più eccezionale. Durante la giornata, le lampade doneranno un tocco di colore e luce durante la giornata, durante la sera invece saranno una ventata di vitalità per tutto l’ambiente.

Attira l’attenzione con un quadro

Un quadro ricercato, di un pittore emergente o quotato, ad esempio, è il modo migliore per regalare lusso alla tua cucina. Scegli una parete da esaltare con l’opera giusta e non avere paura di osare: il quadro porterà vivacità e colore nell’ambiente.

Le dimensioni sono un elemento fondamentale nella scelta del quadro. Cerca di trovare una via di mezzo fra un quadro piccolo e uno dalle dimensioni notevoli. Individua un muro in particolare da esaltare con una creazione. In alternativa potresti scegliere una composizione di piccoli quadretti da affiancare uno all’altro, creando un effetto splendido sulle pareti.

Scegli elettrodomestici top di gamma

Gli elettrodomestici top di gamma sono l’ideale per rendere subito più lussuosa la tua cucina. Punta su marchi top, dalla lavatrice alla lavastoviglie sino al forno, puntano su design, materiali di altissimo livello ed estetica. Puoi optare per una soluzione a colonna, raccogliendo gli elettrodomestici tutti nella stessa zona oppure potresti “distribuirli” lungo tutta la cucina. Il tocco in più? La presenza di una maxi cappa, super moderna, su un’isola curatissima nei dettagli. Sceglila integrata al piano oppure sospesa per un effetto davvero wow e di lusso.