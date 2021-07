5 modi per ringraziare la tua amica per il fatto di essere sempre al tuo fianco

H ai un'amica fedele, che ti supporta costantemente e non sai come ringraziarla? Dai regali alle lettere, ecco qualche spunto!

Trovare persone che ci sostengano è sempre più difficile. Se hai incontrato un'amica fidata con la quale condividere gioie e dolori non devi lasciartela scappare! Se senti la necessità di dirle grazie, in questo articolo troverai alcuni modi per ringraziare la tua amica per essere sempre con te, anche nei momenti difficili.

In realtà non serve un motivo vero e proprio per dimostrare apprezzamento nei confronti delle persone che ci sostengono. La loro presenza nella nostra vita è fondamentale ed è con loro che riusciamo ad aprirci e a condividere le nostre gioie migliori ma anche le preoccupazioni peggiori.

Se vuoi ringraziare la tua migliore amica e non sai come fare, qui sotto ti lascio qualche spunto interessante da personalizzare come meglio credi!

Mandale dei fiori

Siamo donne: i fiori fanno sempre piacere, soprattutto se arrivano senza un motivo preciso. Ci sorprendono, ci mettono di buon umore, abbelliscono la nostra casa o l'ufficio in cui trascorriamo buona parte della nostra giornata, danno un tocco di colore all'ambiente e alla nostra vita!

Una composizione floreale colorata, un bouquet elegante da farle recapitare a casa o semplicemente un fiore singolo, magari una rossa blu a gambo lungo, è inaspettato quanto piacevole se arriva in un momento importante per la vostra amicizia.

Non aspettare una ricorrenza ma rendi speciali i vostri momenti di condivisione. Tra i modi per ringraziare la tua amica, mandare dei fiori è al primo posto ed è low cost!

Se il tuo budget è illimitato, invece, potresti trovare particolarmente interessante il prossimo punto

Portala in vacanza

Portala in vacanza e paga tu per lei: l'ho fatto, ed è stato molto apprezzato dalla mia migliore amica. Stavolta ti parlo per esperienza personale e ti confermo che, tra modi per ringraziare la tua amica, una vacanza all inclusive è probabilmente la scelta migliore se non hai problemi economici.

Non è necessario scegliere mete costose per viaggi dispendiosi, basta un weeekend di relax in una spa a poche centinaia di chilometri da casa per staccare la spina dalla vita di tutti i giorni e goderti del tempo prezioso in compagnia dell'amica fidata della quale non riusciresti a fare a meno.

Un weekend in una grande città per una visita turistica o due giorni al mare, anche in bassa stagione; e poi terme e spa, se avete bisogno di rilassarvi.

Spediscile una lettera

Una lettera? Nell'epoca di internet? Sì, hai letto bene: una lettera. Spediscile una lettera, scritta a mano da te. Mandagliela a casa con un piccolo omaggio o senza.

Ti sembrerà assurdo dover riprendere in mano carta e penna quando potresti inviarle una mail ma la lettera scritta a mano, magari su una carta speciale, le consentirà di conservare questo ricordo per tutta la vita.

Il terzo dei modi per ringraziare la tua amica è quello di mettere nero su bianco ciò che avete trascorso insieme, una serie di ricordi da tirare fuori dalla scatola della memoria per ringraziarla di averti sostenuta nei momenti belli e brutti.

Portala ad un concerto

Il vostro artista preferito o il vostro gruppo preferito fa un concerto in città: compra i biglietti per entrambe e falle una sorpresa! Forse è indecisa e vorrebbe effettivamente partecipare allo spettacolo ma non sa se riesce a liberarsi dagli impegni lavorativi o forse si sente solo troppo grande per stare in un parterre a urlare a squarciagola.

Bene: compi tu il passo che lei non farebbe mai e compra due biglietti per assistere all'evento del vostro artista del cuore, magari in un settore numerato se non ve la sentite di trascorrere tutto il tempo in piedi.

La condivisione rientra anche tra i modi per dimostrarle che sei un'amica presente.

Raccogli i vostri ricordi

Questo è uno dei modi per ringraziare la tua amica più economici in assoluto ma è anche il più impegnativo, al tempo stesso. Quello che ti sto suggerendo è di raccogliere tutti i vostri ricordi: i momenti trascorsi insieme, i migliori messaggi che vi siete scambiate, le battute che vi hanno fatto tanto ridere, le foto più assurde e quelle più belle che avete scattato insieme e tutto ciò che può venirti in mente.

Ripercorri gli anni trascorsi al suo fianco e raccogli testimonianze e scatti, frasi, pensieri e parole che in qualche modo vi uniscono. A quel punto, hai diverse possibilità: puoi realizzare un video, montato da te; puoi stampare tutto per un book cartaceo del quale, chiaramente, devi comporre anche la copertina; puoi farne un maxi poster da incorniciare, perfetto da appendere in camera o in soggiorno.

Potresti anche preparare una serie di gadget in modo che ogni accessorio sia una parte di voi e racconti un pezzo della vostra amicizia. Tazze da colazione e tazzine da caffè, presine per la cucina e palle di neve, bandane e magliette, fascette e calzini: sono tantissimi gli accessori personalizzabili sul mercato.

Con una vostra foto potresti addirittura realizzare un puzzle e consegnarglielo tutto rotto: dovrà concentrasi e dedicare del tempo agli incastri per comporre l'immagine finale!

Fai attenzione, però, alle cattive abitudini che rischiano di rovinare il vostro rapporto.